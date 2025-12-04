FideszelemzésTisza Párt

Az őszt is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig száguld a lejtőn

Magyar Péterék nem tudtak kikeveredni a botrányaikból.

Novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig tartósan csúszós lejtőre került, ez egyértelműen fordult a nyár előtti trendhez képest – derült ki az Alapjogokért Központ havi napirendelemzése és kutatásösszegzése alapján. A  trendforduló egyik fő mozgatórugója, hogy nyár vége óta uralja a közbeszédet a jobboldal nemzetstratégiai kérdésként kezelt témái közül a háború békepárti lezárását sürgető tárgyalássorozat, a rezsicsökkentés fenntartását lehetővé tevő magyar–amerikai–orosz megállapodások, valamint az európai szinten egyedülálló adócsökkentésre fókuszáló kormányzati döntések.

Magyar Péter személyisége kockázat, bomlásnak indult a Tisza FERENC ISZA / AFP
Fotó: AFP

A Tisza Párt részéről ezzel szemben egy valóban alaposan előkészített, de eltitkolt, radikális baloldali adóemelési javaslatcsomagtól volt hangos a november, amely többek között szja-emelést, a családtámogatások redukálását és privatizált nyugdíjrendszert irányoz elő.

Ez mutatja a két oldal közötti dimenzionális különbséget, hiszen Magyar Péter tervei alapjaiban ásnák alá a munkaalapú, családbarát és a nyugdíjak kiszámítható emelésére épülő társadalmi modellt. Mindeközben Orbán Viktor Washingtonban és Moszkvában is képes volt biztosítani a rezsicsökkentés fenntartását, és a világpolitikában is érdemi szereplőként tudott közvetíteni a nagyhatalmak között, hogy közelebb kerüljenek az Ukrajnában dúló konfliktus lezárásához.

Emellett az elmúlt időszakban publikált közvélemény-kutatások is azt igazolják, hogy a jobboldal stabilizálni tudta vezető pozícióját, míg Magyar Péterék nem voltak képesek új szimpatizánsokat begyűjteni.

A kommunikációs térben a miniszterelnök a digitális polgári körök háborúellenes gyűlései mellett az ATV-nek adott interjújával is komoly figyelmet keltett, amíg baloldali kihívója a hónap elején az adatszivárgási botránnyal hívta fel magára a figyelmet. A lejtmenetet a jelöltállítással akarták megállítani, de végül többek között a jelöltek baloldali múltja miatt ez is magyarázkodásba torkollott.

Kevesebb mint 130 nap van hátra a 2026-os magyarországi parlamenti választások első lehetséges időpontjáig, melynek közelsége törvényszerűen fokozódó versenyhelyzetet és intenzívebbé váló politikai mobilizációt indukál. Az Alapjogokért Központ elemzéssorozatának szeptemberi indulása óta talán az ősz utolsó hónapja volt az, amelyben a legmarkánsabban kirajzolódott, hogy melyik pártot lehet kihirdetni a hónap, így az ősz nyertesének is.

Folytatódott ugyanis a Tisza Párt lendületvesztését és a jobboldal lendületszerzését erősítő trend.

A közvélemény-kutatások adatai azt mutatják, hogy Magyar Péterék elértek egy üvegplafont, és nem képesek több választót megszólítani, a középen állók pedig kockázatot látnak bennük, többek között a társadalom minden rétegét érintő brutális megszorítócsomag miatt.


Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

