Rendkívüli

Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

Magyar PéterTisza Pártközvélemény-kutatásHann Endre

„A balliberális kutatók elkezdték hozzáigazítani a számaikat a valósághoz”

A Tisza Párt számait egyre nehezebb kozmetikázni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 11:34
Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nap, amikor Török Gábor és Hann Endre, a Medián vezetője is közölte, hogy Orbán Viktor és a Fidesz áll jobban, a Fidesz esélye nagyobb a győzelemre – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott, hogy a balliberális kutatók elkezdték hozzáigazítani a számaikat a valósághoz.

Tisza Párt, Magyar Péter, Kocsis Máté,
Forrás: Facebook

Ma is nehéz napja van a Petinek

– vélekedett Menczer Tamás.

A magyarok nem akarnak tiszás megszorítócsomagot, nem akarnak háborút, nem akarják a pénzüket Ukrajnába küldeni, elegük van az ostoba és káros brüsszeli politikából, torkig vannak Weberrel és von der Leyennel – sorolta a kommunikációs igazgató. Majd hangsúlyozta:

a brüsszeli bábfigurákat pedig mindig elzavarják.

Menczer Tamás egy hangfelvételt is megosztott, amelyen Hann Endre hallható. A Medián vezetője saját maga ismeri el a felvételen, hogy a méréseik szerint a magyarok inkább Orbán Viktort tartják alkalmasnak az ország vezetésére. Mindez azért is érdekes, mert a baloldali intézet eddig mindig a Tisza előnyét mutatta, azonban most elkezdődhetett a folyamat, amelyre Menczer Tamás is utalt: elindulhatott a számok valósághoz igazítása.

Hogyha külön vizsgáljuk, hogy teljesen alkalmasnak tartja, vagy inkább alkalmasnak tartja, szóval ez egy ilyen skála, és hogyha ezt együtt figyelembe vesszük, akkor azt kell mondanom, hogy most egy kicsit Orbán Viktor áll jobban

– fogalmazott Hann Endre.

Török Gábor szintén egyre kevésbé vizionálja a Tisza Párt előnyét, legutóbbi elemzésben azt fejtegette, hogy szoros eredményre számít jövő áprilisban. A politikai elemző szerint ráadásul a Fidesz hatékonyabban uralja a politikai napirendet.

 

Ettől ideges lesz Magyar Péter

Mostanra kiderült, hogy fenntarthatatlan a Tisza Párt előnyének meséje, ugyanis nem ez az első alkalom, hogy a baloldali intézet a Fidesz számára mér kedvezőbb számokat. A Medián néhány napja azt mérte, hogy többen várják a Fidesz győzelmét, mint a Tiszáét.

A Tisza szempontjából egyre rosszabbul kinéző számok nem lehetnek a véletlen művei, feltehetően a botrányból botrányba eső Magyar Péter annyira elveszítette a magyar társadalom bizalmát, hogy egyszerűen már a manipulációs kerekasztal számára is kezdhet képtelenség lenni a számok olyan szintű kozmetikázása, hogy azok a Tisza Párt előnyét mutassák.

Természetesen a valósághoz közeledő számok, valamint az, hogy már egyáltalán nem tudja alakítani a közbeszédet, frusztráltá teszi Magyar Pétert és még az őt támogató médiának és elemzőknek is nekimegy, csak azért, mert most éppen inkább a valóság felé hajlanak a Tisza-narratíva közvetítése helyett. Így lehet számítani majd ezzel kapcsolatban is dühös Facebook-huszárkodásra a baloldali pártvezértől.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu