A nap, amikor Török Gábor és Hann Endre, a Medián vezetője is közölte, hogy Orbán Viktor és a Fidesz áll jobban, a Fidesz esélye nagyobb a győzelemre – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott, hogy a balliberális kutatók elkezdték hozzáigazítani a számaikat a valósághoz.

Forrás: Facebook

Ma is nehéz napja van a Petinek

– vélekedett Menczer Tamás.

A magyarok nem akarnak tiszás megszorítócsomagot, nem akarnak háborút, nem akarják a pénzüket Ukrajnába küldeni, elegük van az ostoba és káros brüsszeli politikából, torkig vannak Weberrel és von der Leyennel – sorolta a kommunikációs igazgató. Majd hangsúlyozta:

a brüsszeli bábfigurákat pedig mindig elzavarják.

Menczer Tamás egy hangfelvételt is megosztott, amelyen Hann Endre hallható. A Medián vezetője saját maga ismeri el a felvételen, hogy a méréseik szerint a magyarok inkább Orbán Viktort tartják alkalmasnak az ország vezetésére. Mindez azért is érdekes, mert a baloldali intézet eddig mindig a Tisza előnyét mutatta, azonban most elkezdődhetett a folyamat, amelyre Menczer Tamás is utalt: elindulhatott a számok valósághoz igazítása.

Hogyha külön vizsgáljuk, hogy teljesen alkalmasnak tartja, vagy inkább alkalmasnak tartja, szóval ez egy ilyen skála, és hogyha ezt együtt figyelembe vesszük, akkor azt kell mondanom, hogy most egy kicsit Orbán Viktor áll jobban

– fogalmazott Hann Endre.

Török Gábor szintén egyre kevésbé vizionálja a Tisza Párt előnyét, legutóbbi elemzésben azt fejtegette, hogy szoros eredményre számít jövő áprilisban. A politikai elemző szerint ráadásul a Fidesz hatékonyabban uralja a politikai napirendet.

Ettől ideges lesz Magyar Péter

Mostanra kiderült, hogy fenntarthatatlan a Tisza Párt előnyének meséje, ugyanis nem ez az első alkalom, hogy a baloldali intézet a Fidesz számára mér kedvezőbb számokat. A Medián néhány napja azt mérte, hogy többen várják a Fidesz győzelmét, mint a Tiszáét.

A Tisza szempontjából egyre rosszabbul kinéző számok nem lehetnek a véletlen művei, feltehetően a botrányból botrányba eső Magyar Péter annyira elveszítette a magyar társadalom bizalmát, hogy egyszerűen már a manipulációs kerekasztal számára is kezdhet képtelenség lenni a számok olyan szintű kozmetikázása, hogy azok a Tisza Párt előnyét mutassák.