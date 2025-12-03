Rendkívüli

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

Magyar Péter ideges, és ez nem is csoda + videó

Márki-Zay Péter sorsára juthat a Tisza vezetője – mutatott rá Menczer Tamás.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 14:22
Azért ideges Magyar Péter, mert ő tényleg elhitte, hogy most belőle is lesz valaki, hogy ő majd meg tudja mutatni – mondta Menczer Tamás az Igazság órája keddi adásában, amelyből egy részletet osztott meg a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója figyelmeztetett: most látja a Tisza vezetője, hogy nem ez lesz, és jön az indulat meg a düh.

Magyar Péter a Tisza párt vezetője (Fotó: AFP)
Magyar Péter (Fotó: AFP)

Ha van egy józan pillanata, érzelmi szempontból, akkor valószínűleg eljuthat addig is, hogy még négy hónapig tud nyilatkozni az ipari kamerának is, mert addig még érdekes. Utána Magyar Péter egyedül marad

– jelentette ki a kommunikációs igazgató. Hozzátette: a szavazói úgy fognak eltűnni mögüle, mintha soha ott se lettek volna, hiszen nem tudja elhozni a remélt kormányváltást. A brüsszeliek pedig el fogják engedni a kezét, sőt, még meg is fogják büntetni, mert koloncként ott marad a nyakukon.

Magyar Péter társainak egy része, mint Ruszin-Szendi Romulusz, Tarr Zoltán vagy Bódis Kriszta, el fog tűnni – vélekedett Menczer Tamás. Hozzátette: lehet, hogy Tarr és Ruszin-Szendi végül marad, de Bódis Kriszta visszatér a liberálisokhoz.

Se család, se szövetségesek, se szavazók, se senki, ez vár Magyar Péterre négy hónap múlva

– jegyezte meg a kommunikációs igazgató.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

