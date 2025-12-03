Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Raskó György: Baj van, a Tisza nem tudja megfogni az ellenzéki szavazókat

Az ellenzéki kispártok szavazóbázisa gyakorlatilag eltűnt, és a lemorzsolódók nem a Tisza Párthoz, hanem a bizonytalanok táborába vándoroltak – aggódik Raskó György, aki szerint ez súlyos trend, mert már a választók több mint harminc százaléka párt nélküli. A Tisza Párt szakértője szerint őket csak konkrét, élethelyzetre szabott üzenetekkel lehet megszólítani.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 11:42
Raskó György szerint is baj van, a Tisza nem tudja megfogni az ellenzéki szavazókat
Fotó: Facebook
„Ha ez trend, akkor baj van. Az ellenzéki kispártok szavazóbázisa elpárolgott, nem fog bejutni egyikük sem a parlamentbe. Sajnos a tőlük elfordulók a bizonytalanok közé mentek, és nem a Tisza táborát erősítik” – írja Facebook-bejegyzésében Raskó György.

Raskó György szerint is baj van, a Tisza nem tudja megfogni az ellenzéki szavazókat
Raskó György szerint is baj van. Forrás: Facebook

A Tisza Párt tanácsadója kifejti: harminc százalék feletti azok aránya, akiknek nincs pártpreferenciája. Mindezt hatalmas halmaznak nevezi.

Úgy tűnik, őket konkrétabb üzenetekkel lehetne csak megfogni, mert nem érzelmi alapon közelítenek a pártokhoz

– fogalmaz. Hozzátette: ők valószínűleg azt nézik, ki mit ígér konkrétan az élethelyzetük javulásával kapcsolatban. 

 

Raskó György nem érti Magyar Pétert

Most, hogy megvannak az egyéni jelöltek, és ráadásul nagyon jók, engedni kellene bekapcsolódásukat a politikába, és nem csak helyi szinten. A tanácsadó nem érti, hogy Magyar Péter miért tart attól, hogy a Fidesz-média kikezdi őket. 

Mint kifejti, 

aki még most is Orbán Viktor mellett van, azt reménytelen meggyőzni bármiről is. És ez fordítva is igaz Raskó György szerint.

„Aki szeretné leváltani az Orbán-rendszert, nem fog tábort váltani, akármekkora botrányt is kavarnak Rogánék. Szóval bátrabb szerepvállalás kellene a Tisza-jelöltek részéről. Ha meg nem bízik meg bennük Magyar Péter, nem tartja őket politizálásra alkalmasnak, akkor az még nagyobb baj. De szeretném megnyugtatni, jók az egyéni jelöltjei, be lehet őket dobni a mély vízbe” – vélekedett a szakértő.

 

Borítókép: Raskó György és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

