Rendkívüli

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

Beengedné a migránsokat a Tisza + videó

A Fidesz fővárosi vezetője élesen bírálta Magyar Péter pártjának álláspontját a migráció kérdésében. A Tisza Párt ugyanazt a baloldali politikát képviseli, mint elődei, és mindenben engednének Brüsszel nyomásának – figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 13:51
A Tisza Párt kiszivárgott és beismert programjában migrációs politikákról beszél a népesség kapcsán – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Budapest, 2025. november 26. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án. MTI/Bodnár Boglárka
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője rámutatott: Magyar Péter pártjának egyes képviselői és szakértői különböző formában jelezték, hogy támogatnák a brüsszeli migrációs terveket.

Felidézte, hogy a Tisza fővárosi képviselője nem létező migránsokról beszél, a párt nyugdíjszakértője szír migránsokat hozna be, gazdasági szakértőjük pedig

 engedne a brüsszeli migrációs paktumnak, és beengedné a migránsokat.

Eközben Brüsszelben már az adventi vásár megnyitóján muszlim migránsok tüntettek, majd meggyalázták a Betlehemben a Szűzanya és a kis Jézus szobrát

– emlékeztetett Szentkirályi Alexandra.

Felhívta a figyelmet: – Ezért kell továbbra is nemet mondanunk Brüsszel migrációs politikájára, és megvédeni határainkat.

Magyar Péterék ezzel szemben ugyanazt a baloldali politikát képviselik, mint elődeik, és mindenben engednének Brüsszel nyomásának

– összegezte a politikus.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Mirkó István)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

