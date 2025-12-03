Beengedné a migránsokat a Tisza + videó

A Tisza Párt kiszivárgott és beismert programjában migrációs politikákról beszél a népesség kapcsán – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője rámutatott: Magyar Péter pártjának egyes képviselői és szakértői különböző formában jelezték, hogy támogatnák a brüsszeli migrációs terveket.

Felidézte, hogy a Tisza fővárosi képviselője nem létező migránsokról beszél, a párt nyugdíjszakértője szír migránsokat hozna be, gazdasági szakértőjük pedig