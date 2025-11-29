Szentkirályi AlexandraBarna JuditTisza Pártmigráns

Szentkirályi Alexandra: A Tisza veszélybe sodorná Magyarország jövőjét és biztonságát + videó

Magyar Péterék megszavazták a migrációs paktumot – emlékeztetett a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 10:38
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
„Míg a tiszás Barna Judit »nem létező migránsokról« és nőbarát közlekedésről szónokol, világosan látszik: az illegális bevándorlás felforgatta Európát” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

Budapest, 2025. február 26. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. február 26-án. MTI/Purger Tamás
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán közzétett videójában felidézte annak a 18 éves olasz menyasszonynak a megrázó történetét, akit a héten megerőszakolt három marokkói migráns Rómában, miközben a vőlegényét arra kényszerítettek, hogy mindezt végignézze.

A Tisza Párt megszavazta a migrációs paktumot

– mutatott rá Szentkirályi Alexandra. „Veszélybe sodornák Magyarország jövőjét és biztonságát” – tette hozzá a kormánypárti politikus.

Mint megírtuk, a Fővárosi Közgyűlés szerdai vitáján Barna Judit, a Tisza Párt képviselője álproblémának nevezte a migrációt, amire Szentkirályi Alexandra keményen replikázott, kifejtve, hogy a döbbenetes kijelentés ellentétes a mindennapi tapasztalatokkal, és azokról a sajtóhírekről sem vesz tudomást, amelyek európai biztonsági problémákra hívják fel a figyelmet.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

