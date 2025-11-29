Szentkirályi Alexandra: A Tisza veszélybe sodorná Magyarország jövőjét és biztonságát + videó

„Míg a tiszás Barna Judit »nem létező migránsokról« és nőbarát közlekedésről szónokol, világosan látszik: az illegális bevándorlás felforgatta Európát” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán közzétett videójában felidézte annak a 18 éves olasz menyasszonynak a megrázó történetét, akit a héten megerőszakolt három marokkói migráns Rómában, miközben a vőlegényét arra kényszerítettek, hogy mindezt végignézze.

A Tisza Párt megszavazta a migrációs paktumot

– mutatott rá Szentkirályi Alexandra. „Veszélybe sodornák Magyarország jövőjét és biztonságát” – tette hozzá a kormánypárti politikus.

Mint megírtuk, a Fővárosi Közgyűlés szerdai vitáján Barna Judit, a Tisza Párt képviselője álproblémának nevezte a migrációt, amire Szentkirályi Alexandra keményen replikázott, kifejtve, hogy a döbbenetes kijelentés ellentétes a mindennapi tapasztalatokkal, és azokról a sajtóhírekről sem vesz tudomást, amelyek európai biztonsági problémákra hívják fel a figyelmet.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)