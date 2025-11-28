Félelemben tartják a milánóiakat a migránsok

Drámai helyzetről rántják le a leplet az észak-olaszországi nagyváros közbiztonságáról készített legfrissebb statisztikák. A felmérések szerint a Milánóban elkövetett fosztogató bűncselekmények nyolcvan százalékát afrikai migránsok követik el, húsz százalékuk pedig kiskorú. Aggasztó jelenség az is, hogy a fiatalok a közösségi médiás csoportokban közzéteszik a videóra vett bűncselekményeket, hogy büszkélkedjenek vele.

A migránsok miatt már nem érzik magukat biztonságban a város lakói

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

A közbiztonság drámai megromlása több szempontból is komoly problémát jelent a város számára. A jómódú milánóiak, a sztárok és influenszerek elhagyják Milánót. A turisták száma továbbra is jelentős, bár a divatvilág miatt érkező látogatók a fosztogatók első számú áldozatai. A februárban esedékes téli olimpiára rendkívüli biztonsági készültséggel várják a közel kétmillió látogatót, hogy megvédjék őket a zsebtolvajoktól, rablóktól.