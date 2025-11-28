Matteo SalviniOlaszországmigrációs válság

Félelemben tartják a milánóiakat a migránsok

Folytatódik Matteo Salvini bírósági kálváriája, miközben az olasz nagyvárosokban fosztogatnak a migránsok. Milánóban egyre többen nyilatkoznak úgy, hogy nem érzik biztonságban magukat városukban, az esti órákban nem szívesen mennek az utcára.

Jánosi Dalma
2025. 11. 28. 20:00
Fotó: ALESSANDRO BREMEC Forrás: NurPhoto
Drámai helyzetről rántják le a leplet az észak-olaszországi nagyváros közbiztonságáról készített legfrissebb statisztikák. A felmérések szerint a Milánóban elkövetett fosztogató bűncselekmények nyolcvan százalékát afrikai migránsok követik el, húsz százalékuk pedig kiskorú. Aggasztó jelenség az is, hogy a fiatalok a közösségi médiás csoportokban közzéteszik a videóra vett bűncselekményeket, hogy büszkélkedjenek vele. 

A migránsok miatt már nem érzik magukat biztonságba a város lakói
Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

A közbiztonság drámai megromlása több szempontból is komoly problémát jelent a város számára. A jómódú milánóiak, a sztárok és influenszerek elhagyják Milánót. A turisták száma továbbra is jelentős, bár a divatvilág miatt érkező látogatók a fosztogatók első számú áldozatai. A februárban esedékes téli olimpiára rendkívüli biztonsági készültséggel várják a közel kétmillió látogatót, hogy megvédjék őket a zsebtolvajoktól, rablóktól. 

Kétezer egyenruhás őrzi a nemzetközi sportesemény biztonságos lebonyolítását. A sajtó szinte napi szinten számol be késelésekről és rablásokról. Arról is gyakran írnak, hogy másod- és harmadgenerációs bevándorlók, az úgynevezett baby gangek rettegésben tartják az éjszakai élet szórakozóhelyeit és a városközpontot. A milánói rendőrfőkapitányság kénytelen rendkívüli intézkedéseket életbe léptetni a helyzet kezelésére. 

Giuseppe Sala, Milánó baloldali polgármestere is elismerte, hogy kritikus méreteket öltött a közbiztonság megromlása. Egy közvélemény-kutatás szerint a milánóiak nem érzik biztonságban magukat városukban. Félnek a parkolókban, a közlekedési eszközök megállóiban, a metróban, de a városközpontot sem tartják biztonságosnak. 

A megkérdezettek 26 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem érzi biztonságban magát Milánóban, negyven százalékuk mondta azt, hogy az esti órákban fél az utcára menni. A felmérésből az is kiderül, hogy a helyiek nyolcvan százaléka egyáltalán nem tartja biztonságosnak a külvárost. Úgy érzik, hogy a luxusról és a divatvilágról híres városuk züllésnek indult, kilencven százalékuk aggódik a biztonság megromlása miatt. A statisztikák szerint az év eleje óta 830 fosztogató bűncselekményt jelentettek a rendőrségen, melynek húsz százaléka kiskorú volt. 

Az olasz sajtó arról is beszámol, hogy komoly terhet jelent a város számára az is, hogy itt nyújtják be a legtöbb menedékkérelmet, ezért a rendszer borzasztóan leterhelt. Milánó és környéke lakosságának húsz százalékát teszik ki a tartózkodási engedéllyel rendelkező és az illegális bevándorlók, ez ötszázezer személyt jelent. Nehezíti a helyzetet, hogy a felnőttkíséret nélkül érkezett kiskorúak tíz százaléka is itt van elhelyezve. 

 

Óriási felháborodást váltott ki, hogy Milánó polgármestere, Giuseppe Sala a napokban bejelentette, idén a város nem rendez sem karácsonyi, sem újévi koncertet. Ezt azzal magyarázta, hogy a februári téli olimpiára való készülődések miatt nem lesz idén a Dóm téren közös ünnepség. A jobboldali politikusok és a helyiek azonban úgy vélik, hogy a megromlott közbiztonság miatt kénytelen a városvezetés minden olyan programot törölni, mely lehetőséget adhat a fiatal bűnözők portyázásának, a csoportos erőszaknak vagy a fosztogatásnak. 

Mindeközben folytatódik Matteo Salvini kormányfőhelyettes bírósági kálváriája. A Liga főtitkárának december 11-én a Legfelsőbb Bíróság elé kell állnia, amiért 2019-ben belügyminiszterként megpróbálta megállítani az Olaszországot sújtó migrációs hullámot.

Borítókép: Matteo Salvini  (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

