Félelemben tartják a milánóiakat a migránsok

Drámai helyzetről rántják le a leplet az észak-olaszországi nagyváros közbiztonságáról készített legfrissebb statisztikák. A felmérések szerint a Milánóban elkövetett fosztogató bűncselekmények nyolcvan százalékát afrikai migránsok követik el, húsz százalékuk pedig kiskorú. Aggasztó jelenség az is, hogy a fiatalok a közösségi médiás csoportokban közzéteszik a videóra vett bűncselekményeket, hogy büszkélkedjenek vele.
A közbiztonság drámai megromlása több szempontból is komoly problémát jelent a város számára. A jómódú milánóiak, a sztárok és influenszerek elhagyják Milánót. A turisták száma továbbra is jelentős, bár a divatvilág miatt érkező látogatók a fosztogatók első számú áldozatai. A februárban esedékes téli olimpiára rendkívüli biztonsági készültséggel várják a közel kétmillió látogatót, hogy megvédjék őket a zsebtolvajoktól, rablóktól.
Kétezer egyenruhás őrzi a nemzetközi sportesemény biztonságos lebonyolítását. A sajtó szinte napi szinten számol be késelésekről és rablásokról. Arról is gyakran írnak, hogy másod- és harmadgenerációs bevándorlók, az úgynevezett baby gangek rettegésben tartják az éjszakai élet szórakozóhelyeit és a városközpontot. A milánói rendőrfőkapitányság kénytelen rendkívüli intézkedéseket életbe léptetni a helyzet kezelésére.
