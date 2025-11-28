Olaszországradikalizmusimám

Kitoloncolják a torinói imámot

Az iszlám fundamentalizmus elleni küzdelem első jelentős eredménye, hogy Torino imámját, Mohamed Shahint nemzetbiztonsági okokból eltávolítják az országból. A belügyminisztérium kitoloncolási végzést hozott: az imámnak mennie kell Olaszországból. Izrael- és kormányellenes felszólalásai, valamint a Muzulmán Testvériséggel tartott kapcsolatai nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Miközben a jobboldal megszabadulna a terrorveszélyt jelentő személyektől, addig a baloldal az iszlám vallási vezető kiutasítási végzésének visszavonását követeli a belügyminisztériumtól.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 11. 28. 4:00
A baloldal a radikális imám kitoloncolása ellen tüntet Fotó: MAURO UJETTO Forrás: NurPhoto
Belpolitikai vitává fajult a muzulmán vallási vezető kiutasítása. Az olasz baloldal összefogott, hogy kiszabadítsa Mohamed Shahin torinói imámot. A napokban Matteo Piantedosi belügyminiszter nemzetbiztonsági okokra hivatkozva kiutasítási végzést adott ki az iszlám vallási vezető ellen. 

A baloldal a radikális imám kitoloncolása ellen tüntet
Fotó: AFP

A belügyminisztérium azért döntött eltávolítása mellett, mert

az imám a palesztinpárti tüntetéseken a Hamász Izrael elleni támadását éltette és Izrael, valamint a kormány elleni erőszakra buzdított, és a Muzulmán Testvériség egyik prominens tagja. 

A tüntetéseken tett kijelentései pedig óriási felháborodást váltottak ki. A torinói rendőrfőkapitány hangsúlyozza, hogy az imám, kihasználva a radikális iszlám körökben betöltött meghatározó szerepét, szélsőséges és antiszemita ideológiák terjesztője volt, ezért súlyos fenyegetést jelent az állam biztonságára. 

Az olaszok úgy érzik, elérkezett a pillanat, hogy a hatóságok keményen lépjenek fel a terrorizmus éltetőivel szemben. A jobboldal szerint elérkezett az idő, hogy az országot megtisztítsák a terrorveszélyt jelentő személyektől, akik a demokrácia megdöntésén dolgoznak. 

A baloldal szerint azonban politikai megtorlásról van szó, nem nemzetbiztonsági kockázatról. 

Az ellenzéki pártok politikusai már két napja tüntetnek Torinóban a belügyi végzés ellen. Parlamenti felhívást intéztek Matteo Piantedosi belügyminiszterhez, hogy vonja vissza az imám kiutasítását. Az ellenzéki képviselők hangsúlyozták, hogy a minisztérium úgy vonta vissza az imám tartózkodási engedélyét és rendelte el kitoloncolását, hogy figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy Shanin új menedékjog iránti kérelmet nyújtott be, ami a törvény szerint felfüggeszti a kitoloncolást. Ennek ellenére hagyta végre a belügy a végzést. Az ellenzékiek azért is méltatlankodnak, mert a napokban a vallási vezetőt átszállították a caltanissettai kitoloncolásra váró migránsoknak fenntartott fogdába, elválasztották feleségétől és két kiskorú gyermekétől. Azért támadják a kormányt, mert kitoloncolási végrehajtás esetén az imámot letartóztatás fenyegeti Egyiptomban.

Borítókép: A baloldal a radikális imám kitoloncolása ellen tüntet (Fotó: NurPhoto/Mauro Ujetto)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

