Kitoloncolják a torinói imámot

Belpolitikai vitává fajult a muzulmán vallási vezető kiutasítása. Az olasz baloldal összefogott, hogy kiszabadítsa Mohamed Shahin torinói imámot. A napokban Matteo Piantedosi belügyminiszter nemzetbiztonsági okokra hivatkozva kiutasítási végzést adott ki az iszlám vallási vezető ellen.

A baloldal a radikális imám kitoloncolása ellen tüntet

Fotó: AFP

A belügyminisztérium azért döntött eltávolítása mellett, mert

az imám a palesztinpárti tüntetéseken a Hamász Izrael elleni támadását éltette és Izrael, valamint a kormány elleni erőszakra buzdított, és a Muzulmán Testvériség egyik prominens tagja.

A tüntetéseken tett kijelentései pedig óriási felháborodást váltottak ki. A torinói rendőrfőkapitány hangsúlyozza, hogy az imám, kihasználva a radikális iszlám körökben betöltött meghatározó szerepét, szélsőséges és antiszemita ideológiák terjesztője volt, ezért súlyos fenyegetést jelent az állam biztonságára.