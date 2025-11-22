Olaszországpolitikai pártiszlám

A politikai hatalom megszerzésére törekednek Olaszországban a muzulmánok

A politikai hatalom megszerzésére törekednek az Olaszországban élő muzulmánok. Miközben a jobbközép kormány az iszlamizáció folyamatos megfékezéséért küzd, addig a muzulmán közösségek egyre szélesebb körű vallási, kulturális és politikai befolyásra tesznek szert. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes szerint az Olaszországra leselkedő legnagyobb veszély az illegális migráció.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 11. 22.
Muszlimok Rómában Fotó: RICCARDO DE LUCA Forrás: ANADOLU
A Matteo Salvini vezette kormánypárti Liga a múlt héten bejelentette, biztonsági és migrációs csomagot dolgozott ki, amely lehetővé teszi, hogy felvegyék a harcot az iszlám térhódításával. Az Olaszországban élő muzulmánok többsége ugyanis nemcsak nem akar beilleszkedni az olasz társadalomba, hanem egyenesen párhuzamos társadalom kiépítésén dolgozik. Ennek jelei mára már tagadhatatlanok. Az olasz lapok arról cikkeznek, hogy a politikai hatalom megszerzésére törekszenek az Olaszországban élő muszlimok. 

Az olasz lapok arról cikkeznek, hogy a politikai hatalom megszerzésére törekszenek az Olaszországban élő muszlimok
(Fotó: AFP)

A legfrissebb híradások szerint a muzulmán közösség önálló párttal indulna a 2027-es római önkormányzati választásokon. 

Az iszlám politikai alakulat neve MuRo27, azaz Muzulmánok Rómáért. 

Jelenleg 1,7 millió muzulmán él Olaszországban, akiknek célja, hogy saját jogrendszerük, kultúrájuk és vallásuk szerint élhessen Itáliában. Ezt az is bizonyítja, hogy 

az Olaszországban élő muzulmánok egyre több katolikus templomot vásárolnak meg és alakítanak át mecsetté. 

Ez történt Bergamóban is, ahol egy katolikus templomhoz jutott hozzá árverezésen a muzulmán közösség. A városvezetés mindeddig eredménytelenül próbálja visszaperelni. 

A Liga kormánypárt mindent megtesz, hogy megfékezze az erőszakos hatalomátvételt. A múlt héten a római parlamentben bejelentették, hogy egy nemzeti obszervatóriumot hoznak létre, hogy az olasz kormányzók, polgármesterek, állampolgárok figyeljék és jelentsék a társadalomban zajló erőszakos iszlamizációt. Silvia Sardone, a Liga európai parlamenti képviselője hangsúlyozta, hogy az obszervatórium célja, hogy olyan jogszabályokat dolgozzanak ki, mely lehetővé teszi, hogy határozottan felléphessenek az iszlamizációval szemben. Már most is vannak olyan javaslatok, mint a burka viselésének teljes betiltása, de további szigorító rendelkezések bevezetésére törekszenek. 

Matteo Salvini kormányfőhelyettes, a Liga főtitkára az önkormányzati választások kampányeseményén arról beszélt, az iszlám fanatikusok jelentik Olaszország számára a legnagyobb veszélyt. A kormánypárt vezetője úgy fogalmazott: 

hogyan is tudnák megvédeni asszonyaik, lányaik, feleségeik biztonságát, szabadságát és méltóságát, amikor megnyitották a kapukat az illegális migráció előtt?

Hozzáfűzte, úgy véli, hogy a fanatikus és radikális iszlám jelenti Olaszország, Európa és a nyugati világ számára a legnagyobb veszélyt. Salvini kategorikusan kijelentette, a barbár, erőszakos és arrogáns kultúrák importálóinak nincs helye Olaszországban. 

Hiába tiltakozik a bevándorlásellenes Liga, az Olaszországban lévő muzulmánok egyre szélesebb körben szervezkednek és összefognak a politikai hatalom megszerzésére. Az olasz sajtó arról cikkezik, hogy az országban élő muszlimok egy iszlám felekezeti párt létrehozását tervezik, a radikális baloldal segítségével. 

A 2027-es római helyhatósági választásokon induló Muzulmánok Rómáért politikai mozgalom, valamint a Bariban és Nápolyban a helyhatósági választásokon induló palesztin szélsőbaloldali pártok jelöltjei összefognának. Sőt, Milánóban az a dzsihadista véleményvezér is indulni akar a választásokon, akit egy évre kitiltottak a városból az antiszemita, terrorpárti nyilatkozatai miatt.

A különböző tartományi jelölteket Lazio iszlám közösségének korábbi titkára fogná össze, hogy egyetlen politikai pártot hozzon létre. 

Politikai kiáltványuk szerint a muszlimoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az évszázados nyugati civilizáció hanyatlóban van, ellentétben az iszlám vallással, amely aktívan terjeszkedik. 

Aggasztó az is, hogy a politikai mozgalmak igazolják a tüntetéseken elkövetett erőszakot és pusztításokat azzal a kifogással, hogy egy őket elnyomó, jogaiktól megfosztó rendszer ellen tiltakoznak. 

Borítókép: Muszlimok Rómában (Fotó: AFP)

