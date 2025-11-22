A politikai hatalom megszerzésére törekednek Olaszországban a muzulmánok

A Matteo Salvini vezette kormánypárti Liga a múlt héten bejelentette, biztonsági és migrációs csomagot dolgozott ki, amely lehetővé teszi, hogy felvegyék a harcot az iszlám térhódításával. Az Olaszországban élő muzulmánok többsége ugyanis nemcsak nem akar beilleszkedni az olasz társadalomba, hanem egyenesen párhuzamos társadalom kiépítésén dolgozik. Ennek jelei mára már tagadhatatlanok. Az olasz lapok arról cikkeznek, hogy a politikai hatalom megszerzésére törekszenek az Olaszországban élő muszlimok.

(Fotó: AFP)

A legfrissebb híradások szerint a muzulmán közösség önálló párttal indulna a 2027-es római önkormányzati választásokon.

Az iszlám politikai alakulat neve MuRo27, azaz Muzulmánok Rómáért.

Jelenleg 1,7 millió muzulmán él Olaszországban, akiknek célja, hogy saját jogrendszerük, kultúrájuk és vallásuk szerint élhessen Itáliában. Ezt az is bizonyítja, hogy

az Olaszországban élő muzulmánok egyre több katolikus templomot vásárolnak meg és alakítanak át mecsetté.

Ez történt Bergamóban is, ahol egy katolikus templomhoz jutott hozzá árverezésen a muzulmán közösség. A városvezetés mindeddig eredménytelenül próbálja visszaperelni.

A Liga kormánypárt mindent megtesz, hogy megfékezze az erőszakos hatalomátvételt. A múlt héten a római parlamentben bejelentették, hogy egy nemzeti obszervatóriumot hoznak létre, hogy az olasz kormányzók, polgármesterek, állampolgárok figyeljék és jelentsék a társadalomban zajló erőszakos iszlamizációt. Silvia Sardone, a Liga európai parlamenti képviselője hangsúlyozta, hogy az obszervatórium célja, hogy olyan jogszabályokat dolgozzanak ki, mely lehetővé teszi, hogy határozottan felléphessenek az iszlamizációval szemben. Már most is vannak olyan javaslatok, mint a burka viselésének teljes betiltása, de további szigorító rendelkezések bevezetésére törekszenek.