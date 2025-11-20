Magyarország még időben megállította az illegális bevándorlók tömegeit, Olaszországba azonban több millió migráns érkezett az elmúlt években. Az illegális bevándorlók a radikális iszlámot is magukkal hozták, és ennek jelei mára már tagadhatatlanok az olasz társadalomban. A Liga európai parlamenti képviselői azzal a céllal rendeztek konferenciát az olasz fővárosban, hogy felhívják a lakosság figyelmét: veszélyben van a nyugati civilizáció, a muzulmánok végső célja nem más, mint a demokrácia felforgatása.
Iszlám veszély Olaszországban
Az iszlám radikalizmus terjedésére hívta fel a figyelmet a jobboldali Liga egy Rómában megrendezett konferencián. A Patrióták Európáért EP-frakcióhoz tartozó kormánypárt eltökélten küzd az Olaszországban és Európában terjedő iszlamizációs folyamatok ellen. A Liga politikusai a magyar családpolitikát is méltatták.
Susanna Ceccardi, a Liga európai parlamenti képviselője lapunknak úgy nyilatkozott, a patrióta politikusok szívügyüknek tartják a nyugati civilizáció megmentését. Mindenkit figyelmeztetni szeretnének, hogy a nyugati civilizáció veszélyben van. Nemcsak az olasz nagyvárosokban, hanem a kistelepüléseken is azt tapasztalják, hogy az iszlám radikalizmus egyre erőteljesebb, és olyan bűncselekményeket követnek el, melyek összeegyeztethetetlenek a nyugati kultúrával és jogrendszerrel.
Ilyenek például a kényszerházasságok, a nők nemi szervének megcsonkítása, a poligámia, vagy az, hogy burka használatára kötelezik a nőket.
A Liga kormánypárt biztonsági csomagot dolgozott ki, mely lehetővé teszi a civilizációs támadások kivédését, az iszlamizáció visszaszorítását. Olaszország nehéz helyzetben van, mivel be kell ismerniük, hogy a migránsok beilleszkedése kudarcot vallott és nehezen szabadulnak meg a bűnöző bevándorlóktól.
Nicola Molteni, a Liga belügyi államtitkára lapunknak elmondta, hogy a radikális iszlám terjedését egyetlen módon lehet megfékezni, az illegális bevándorlás leállításával.
Amikor Matteo Salvini volt a belügyminiszter 2018–19-ben, én pedig államtitkár, jelentősen csökkent a migrációs nyomás, és növeltük a kitoloncolásokat és a migránsok hazaszállítását. Az illegális migráció nemcsak kizsákmányolja az érkezőket, hanem gettósodást indít el, megemelkedik a feketemunka, szaporodni kezdenek a bűnbandák, a bűncselekmények, ami végül az iszlamizációba torkollik. A legfontosabb tehát az országhatárok védelme, az illegális migráció leállítása.
A belügyi államtitkár azt is elmondta, hogy
jelenleg Olaszországnak óriási problémát jelentenek az úgynevezett baby gangek. Ők másod- és harmadgenerációs bevándorlók, akik nem illeszkedtek be az olasz társadalomba. Ennek következtében megemelkedett az idegenek által elkövetett bűncselekmények száma.
Az Olaszországban regisztrált bűncselekmények 35 százalékát migránsok követik el. A fosztogatások 50 százaléka is hozzájuk köthető. Zsebtolvajlás, lopás, betörés. Mindez azt bizonyítja, hogy sokkal szigorúbban kell fellépnünk az illegális bevándorlással szemben és fokoznunk kell a kitoloncolásokat is.
Mára már az is bizonyított, hogy az illegális migráció a terrorveszély növekedését hozta magával. Nicola Molteni arról számolt be, hogy 2022 óta Matteo Piantedosi belügyminiszternek köszönhetően
több mint kétszáz radikalizált iszlám szélsőségest, terroristajelöltet toloncoltak ki az országból, mivel a hatóságok úgy ítélték meg, hogy nemzetbiztonsági veszélyt jelentenek az ország számára.
Egyetlen módon tudjuk garantálni a túlélésünket: ha távol tartjuk hazánktól azokat, akik nem tartják tiszteletben a jogszabályokat, akik illegálisan tartózkodnak az országban, akik veszélyt jelentenek a közbiztonságra vagy akiket a rendőrség bűncselekmények elkövetése miatt letartóztatott.
Számos apró jelét látjuk annak, hogy a hazánkba érkezett bevándorlók valójában az iszlám szokásokat követik, nem a nyugatiakat. Nap mint nap azt látjuk, hogy egyre több nő visel teljes testet elfedő burkát, rengeteg olyan iszlám kulturális központ van, mely valójában illegális mecsetként működik. Ezek az iszlám terjedésének apró jelei, melyek lassan átalakítják az olasz társadalom szokásait, közösségeink hétköznapi életét.
Azt hiszem, hogy talpalatnyi területet sem szabad átengedni a muszlim közösségeknek, amíg alá nem írnak egy megállapodást az olasz állammal, melyben vállalják, hogy tiszteletben tartják az olasz törvényeket, hazánk hagyományait, értékeit és demokratikus rendszerét
– nyilatkozta Molteni.
Olaszország számára nemcsak a harmadgenerációs migránsok jelentik a kihívást, hanem hosszú távon a népességcsere is veszélyezteti őket. Susanna Ceccardi a konferencián a nagyközönség előtt dicsérte a magyar családpolitikát. Elismerte, hogy a magyar patrióták időben felismerték a demográfiai és a migrációs kihívásokat és megelőzték a tragédia bekövetkezését. Ceccardi úgy fogalmazott:
a magyarok szövetségeseik a Patrióták Európáért pártcsaládban. Nagyon érzékenyek a demográfiai kérdésekre, sikeres családpolitikájukkal megállították a népességfogyást. Olaszország ezzel szemben nemcsak súlyos népességcsökkenéssel küzd, hanem a népességcsere lehetőségével is számolnia kell.
Európa népessége átalakulóban van, a nyugati lakosság nem vállal gyerekeket, a migránsok azonban igen. Ők muzulmánok, ez pedig hosszú távon a társadalom radikális átalakulását jelenti. A muszlimok a békés hódítás jegyében vállalnak gyereket, így hosszú távon széles körű társadalmi, vallási és politikai befolyásra tehetnek szert.
Anna Cisint, Monfalcone volt polgármestere arra figyelmeztet, hogy az iszlám politikai alakulat színrelépése jelenti hazája számára a legnagyobb veszélyt. Olaszország a szakadék szélén áll – jelentette ki lapunknak Cisint. Beszámolt arról, hogy tíz éven keresztül küzdött polgármesterként Monfalconéban, ahol nagyon magas a muzulmán lakosság aránya. Látta, hogy milyen gyorsan radikalizálódik a főként bangladesiekből álló közösség. Szemtanúja volt, hogy teljesen elfedett nők lepték el a várost. Azt is elmondta, komoly problémát jelent, hogy a muzulmán nők nem dolgoznak, nem tanulják meg a nyelvet, ennek következtében az olasz szociális ellátó rendszer borzasztóan leterhelt.
Az olaszok kénytelenek gondoskodni a muzulmánok családjáról, ahol rengeteg a gyermek, de csak a férfi dolgozik, mivel a nőnek alárendelt szerepe van. Cisint hozzáfűzte, az iszlám azért is jelent óriási veszélyt, mert mára már egyértelművé vált, mi a valódi céljuk. Nem más, mint a demokrácia felforgatása, át akarják venni az ország irányítását.
Felismerték, hogy Európa és Olaszország könnyű préda számukra, behatolnak a társadalom minden szegletébe, kulturális és sportegyesületeket alakítanak, végső céljuk azonban a kormányba való bejutás. A MuRO27 elnevezésű római iszlám párt megalapítása is ezt bizonyítja. Monfalcone településen is volt erre példa – mondta Cisint –, egy iszlám politikai mozgalom indult a helyhatósági választásokon. A helyzet egyre veszélyesebb, sőt azt tapasztaljuk, hogy a folyamatok az elmúlt időszakban még jobban felgyorsultak.
Ezeket a veszélyes folyamatokat csak úgy tudjuk megállítani, ha nagyon határozottan kiállunk értékeink, jogrendszerünk védelmében, ha tisztában vagyunk azzal, hogy kik vagyunk, és megköveteljük az idegenektől az jogszabályok és az alkotmány tiszteletben tartását
– szögezte le a politikus.
Az európai parlamenti képviselő arról is beszámolt, hogy a Liga azon fáradozik, hogy olyan új jogszabályokat dolgozzon ki, melyek lehetővé teszik a saría elleni fellépést. Végül elmondta, a Patrióták Európáért alakulat eltökélten küzd az európai intézményekben, de nincsenek könnyű helyzetben, mert a Von der Leyen vezette többség finanszírozásokkal segíti azokat az iszlám kulturális szervezeteket, amelyek kapcsolatban vannak a Muszlim Testvériséggel.
Borítókép: Muszlimok Monfalconéban (Fotó: AFP)
