Iszlám veszély Olaszországban

Olaszország számára nemcsak a harmadgenerációs migránsok jelentik a kihívást, hanem hosszú távon a népességcsere is veszélyezteti őket. Susanna Ceccardi a konferencián a nagyközönség előtt dicsérte a magyar családpolitikát. Elismerte, hogy a magyar patrióták időben felismerték a demográfiai és a migrációs kihívásokat és megelőzték a tragédia bekövetkezését. Ceccardi úgy fogalmazott:

a magyarok szövetségeseik a Patrióták Európáért pártcsaládban. Nagyon érzékenyek a demográfiai kérdésekre, sikeres családpolitikájukkal megállították a népességfogyást. Olaszország ezzel szemben nemcsak súlyos népességcsökkenéssel küzd, hanem a népességcsere lehetőségével is számolnia kell.

Európa népessége átalakulóban van, a nyugati lakosság nem vállal gyerekeket, a migránsok azonban igen. Ők muzulmánok, ez pedig hosszú távon a társadalom radikális átalakulását jelenti. A muszlimok a békés hódítás jegyében vállalnak gyereket, így hosszú távon széles körű társadalmi, vallási és politikai befolyásra tehetnek szert.

Muszlimok gyűltek össze egy építkezés magánparkolójában a félnapos imára Monfalconéban (Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP)

Anna Cisint, Monfalcone volt polgármestere arra figyelmeztet, hogy az iszlám politikai alakulat színrelépése jelenti hazája számára a legnagyobb veszélyt. Olaszország a szakadék szélén áll – jelentette ki lapunknak Cisint. Beszámolt arról, hogy tíz éven keresztül küzdött polgármesterként Monfalconéban, ahol nagyon magas a muzulmán lakosság aránya. Látta, hogy milyen gyorsan radikalizálódik a főként bangladesiekből álló közösség. Szemtanúja volt, hogy teljesen elfedett nők lepték el a várost. Azt is elmondta, komoly problémát jelent, hogy a muzulmán nők nem dolgoznak, nem tanulják meg a nyelvet, ennek következtében az olasz szociális ellátó rendszer borzasztóan leterhelt.

Az olaszok kénytelenek gondoskodni a muzulmánok családjáról, ahol rengeteg a gyermek, de csak a férfi dolgozik, mivel a nőnek alárendelt szerepe van. Cisint hozzáfűzte, az iszlám azért is jelent óriási veszélyt, mert mára már egyértelművé vált, mi a valódi céljuk. Nem más, mint a demokrácia felforgatása, át akarják venni az ország irányítását.

Felismerték, hogy Európa és Olaszország könnyű préda számukra, behatolnak a társadalom minden szegletébe, kulturális és sportegyesületeket alakítanak, végső céljuk azonban a kormányba való bejutás. A MuRO27 elnevezésű római iszlám párt megalapítása is ezt bizonyítja. Monfalcone településen is volt erre példa – mondta Cisint –, egy iszlám politikai mozgalom indult a helyhatósági választásokon. A helyzet egyre veszélyesebb, sőt azt tapasztaljuk, hogy a folyamatok az elmúlt időszakban még jobban felgyorsultak.

Ezeket a veszélyes folyamatokat csak úgy tudjuk megállítani, ha nagyon határozottan kiállunk értékeink, jogrendszerünk védelmében, ha tisztában vagyunk azzal, hogy kik vagyunk, és megköveteljük az idegenektől az jogszabályok és az alkotmány tiszteletben tartását

– szögezte le a politikus.