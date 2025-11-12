Salvini: Túl sok muszlim migránst engedtek be Olaszországba

A sajtó beszámolói szerint Milánó központi pályaudvarán egy 25 éves pakisztáni férfi bántalmazott egy zsidó származású férfit. Az incidensre több szemtanú jelenlétében került sor, és a térfigyelő kamerák is rögzítették az eseményt. Az áldozat egy amerikai turista volt, aki barátaival együtt az érkező vonatra várt, amikor a pakisztáni férfi rugdosni és ütni kezdte, majd egy éles tárggyal a fején is megsebesítette. A sérültet sürgősséggel kórházba szállították, míg a támadót a térfigyelő felvételek alapján sikerült elfogni.

Csónakkal érkező migránsok Fotó: ANNE CHAON / AFP

Aggodalomra ad okot, hogy a világhálón folyamatosan zajlik a migránsok toborzása. TikTok-csatornákon keresztül csábítják Afrikából Olaszországba a bevándorlókat. A sajtó szerint L’Aquilában a migrációs hivatal előtt hosszú sorokban várakoznak azok a migránsok, akiket elmondásuk szerint a közösségi oldalon látott videók győztek meg arról, hogy érdemes útnak indulni. A felvételek azt ígérik, hogy Olaszországban könnyen és gyorsan megszerezhető a tartózkodási engedély.

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga főtitkára hétfőn, egy önkormányzati választási kampányt előkészítő felszólalásában Bariban ismét a migráció súlyos következményeire figyelmeztetett. Élesen bírálta azokat a bevándorlókat, akik nem tisztelik Olaszország kultúráját és alkotmányát.