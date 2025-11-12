OlaszországSalvinihatármigráns

Salvini: Túl sok muszlim migránst engedtek be Olaszországba

Az illegális bevándorlás súlyosan rontotta az olasz közbiztonságot – derül ki a legújabb statisztikákból. Egy friss felmérés szerint az olaszok negyven százaléka nem érzi magát biztonságban a saját hazájában, míg a nők hetven százaléka fél egyedül kimenni az utcára sötétedés után. A bizonytalanság okai között a válaszadók elsősorban a bevándorlók jelenlétét, az utcai drogkereskedelmet, a rendfenntartó erők hiányát, valamint a szexuális erőszak és a rablások növekvő számát említették. Az utóbbi hónapokban a migránsokhoz köthető antiszemita támadások száma is drasztikusan megemelkedett.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 11. 12. 4:00
A migránsválság miatt sokan félnek este az utcára menni
A migránsválság miatt sokan félnek este az utcára menni Fotó: BERTRAND GUAY Forrás: AFP
A sajtó beszámolói szerint Milánó központi pályaudvarán egy 25 éves pakisztáni férfi bántalmazott egy zsidó származású férfit. Az incidensre több szemtanú jelenlétében került sor, és a térfigyelő kamerák is rögzítették az eseményt. Az áldozat egy amerikai turista volt, aki barátaival együtt az érkező vonatra várt, amikor a pakisztáni férfi rugdosni és ütni kezdte, majd egy éles tárggyal a fején is megsebesítette. A sérültet sürgősséggel kórházba szállították, míg a támadót a térfigyelő felvételek alapján sikerült elfogni.

Csónakkal érkező migránsok
Csónakkal érkező migránsok Fotó: ANNE CHAON / AFP

Aggodalomra ad okot, hogy a világhálón folyamatosan zajlik a migránsok toborzása. TikTok-csatornákon keresztül csábítják Afrikából Olaszországba a bevándorlókat. A sajtó szerint L’Aquilában a migrációs hivatal előtt hosszú sorokban várakoznak azok a migránsok, akiket elmondásuk szerint a közösségi oldalon látott videók győztek meg arról, hogy érdemes útnak indulni. A felvételek azt ígérik, hogy Olaszországban könnyen és gyorsan megszerezhető a tartózkodási engedély.

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga főtitkára hétfőn, egy önkormányzati választási kampányt előkészítő felszólalásában Bariban ismét a migráció súlyos következményeire figyelmeztetett. Élesen bírálta azokat a bevándorlókat, akik nem tisztelik Olaszország kultúráját és alkotmányát. 

Salvini úgy fogalmazott: Európa túl sok muszlim migránst engedett be, akik óriási károkat okoztak a társadalomban, a kultúrában, az értékrendben és a gazdaságban.

– Nem az a kérdés, ki milyen Istenben hisz. Lehet valaki keresztény, zsidó, buddhista, muzulmán vagy protestáns. A probléma az, ha azok, akik Bariba, Leccébe vagy Foggiába érkeznek, nem tisztelik történelmünket, kultúránkat, szimbólumainkat, vallásunkat és alkotmányunkat. Takarodjanak az országból mindazok, akik mindezt nem tisztelik! – mondta a Liga főtitkára. – Takarodjanak oda, ahonnan jöttek, az elsőtől az utolsóig, kifelé az országból. Keresztényként és politikusként azt üzenem nekik: takarodjanak! Nem az a dolgunk, hogy minden érkező szeszélyéhez igazodjunk. Nincs más megoldás, mint a határok lezárása és a tömeges kitoloncolás – tette hozzá Salvini.

A közelgő karácsony kapcsán a Liga vezetője mindenkit figyelmeztetett: senki se merje kétségbe vonni az ünnepet, és ne próbálja eltávolítani az osztálytermekből a betlehemet vagy a feszületeket. 

Tiszteljük a hazánkba érkezőket, de elvárjuk, hogy ők is tiszteljenek minket

 – hangsúlyozta Salvini, hozzátéve, hogy Olaszország keresztény ország, ezért senki se próbálja megváltoztatni kultúráját és hagyományait.

A politikus emlékeztetett: a legfelsőbb bíróság még nem hozott döntést az Open Arms civilhajó ügyében. – Ha a palermói bíróság határozatát megerősítik, az azt jelenti, hogy belügyminiszterként kötelességemnek megfelelően jártam el, amikor megvédtem hazám határait. Ha viszont elutasítják, hat év börtön vár rám – mondta Salvini.

Hangsúlyozta, továbbra is büszke arra, hogy megvédte Olaszországot az illegális bevándorlóktól, és ezt a jövőben is kötelességének tekinti.

Borítókép: A migránsválság miatt sokan félnek este az utcára menni (Fotó: AFP)

