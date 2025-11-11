Hamász közeli terrorszervezetek célkeresztjében Olaszország

Folytatódnak az Izrael- és a kormányellenes palesztin - és szélsőbaloldali megmozdulások Olaszországban. Mohammad Hannoun, az Olaszországi Palesztin Egyesület elnöke újra az olasz kormányt és Giorgia Meloni miniszterelnököt gyalázta. Hiába tiltották ki a hatóságok egy október 18-án elhangzott gyűlöletbeszéde miatt Milánóból, továbbra is ellenállásra hergeli az utcára vonuló tömeget. Ez alkalommal a kormányfő női mivoltát sértegette.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sara Kelany az Olasz Fivérek kormánypárt migrációs ügyekért felelős képviselője felháborodásának adott hangot a miniszterelnök személyét ért súlyos rágalmazás miatt. Úgy nyilatkozott, Hannoun nem tiszteli sem a nőket, sem az ország vezetőit, a jelenlegi politikai rend megbontására törekszik.

Az olasz sajtó arról cikkezik, nem kizárt, hogy Hannoun a palesztin ügyet képviselő szélsőbaloldali erőket összegyűjtő iszlamista párt listavezetője lesz. A baloldal több olasz tartományban is indít palesztin jelölteket, hogy komolyabb befolyáshoz juttassa a muzulmánokat. Félő azonban, hogy hasonló lépések még erőteljesebb radikalizálódást indítanának el az Olaszországban élő migránsok között.

Az olasz társadalomba való beilleszkedés helyett egyre több jogot követelnek maguknak, és az olasz településeket saját kultúrájuk és vallásuk szerint alakítják majd át. Ugyanakkor a terrorveszélyt is felerősíthetik.