Hamász közeli terrorszervezetek célkeresztjében Olaszország

Az Izrael-ellenes megmozdulások jelentősen hozzájárultak az Olaszországban élő migránsok radikalizálódásához. A hétvégi tüntetésen újra az olasz kormányt és Giorgia Melonit gyalázták a palesztinok. A híradások szerint a dél-európai ország Hamász közeli terrorszervezetek célkeresztjébe került.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 11. 11. 3:00
Hamász-militánsok Fotó: ABOOD ABUSALAMA Forrás: Middle East Images
Folytatódnak az Izrael- és a kormányellenes palesztin - és szélsőbaloldali megmozdulások Olaszországban. Mohammad Hannoun, az Olaszországi Palesztin Egyesület elnöke újra az olasz kormányt és Giorgia Meloni miniszterelnököt gyalázta. Hiába tiltották ki a hatóságok egy október 18-án elhangzott gyűlöletbeszéde miatt Milánóból, továbbra is ellenállásra hergeli az utcára vonuló tömeget. Ez alkalommal a kormányfő női mivoltát sértegette. 

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sara Kelany az Olasz Fivérek kormánypárt migrációs ügyekért felelős képviselője felháborodásának adott hangot a miniszterelnök személyét ért súlyos rágalmazás miatt. Úgy nyilatkozott, Hannoun nem tiszteli sem a nőket, sem az ország vezetőit, a jelenlegi politikai rend megbontására törekszik.

Az olasz sajtó arról cikkezik, nem kizárt, hogy Hannoun a palesztin ügyet képviselő szélsőbaloldali erőket összegyűjtő iszlamista párt listavezetője lesz. A baloldal több olasz tartományban is indít palesztin jelölteket, hogy komolyabb befolyáshoz juttassa a muzulmánokat. Félő azonban, hogy hasonló lépések még erőteljesebb radikalizálódást indítanának el az Olaszországban élő migránsok között.

 Az olasz társadalomba való beilleszkedés helyett egyre több jogot követelnek maguknak, és az olasz településeket saját kultúrájuk és vallásuk szerint alakítják majd át. Ugyanakkor a terrorveszélyt is felerősíthetik. 

Az Il Giornale napilap arról ír, hogy Olaszország a Hamász közeli terrorszervezetek célkeresztjébe került. Egy iszlamista zárt csoport üzenetváltásaiból egyértelműen kiderül, hogy Itália azon 25 ország egyike, melyben a terroristák készen állnak bosszút végrehajtani. A csoport a „Mártírok védnöke” nevet viseli és kapcsolatban áll a Hamásszal, valamint palesztin dzsihadista mozgalmakkal. A csoport tagjai az üzenetváltásokban ígéretet tesznek, hogy rendíthetetlenül kitartanak a dzsihád és az ellenállás útján egészen Palesztina felszabadításáig. A csoportban hasonló felszólítások olvashatók: 

Testvérek, induljatok dzsihádba! Kövessétek a fiatal mártírokat! Lőjetek mindenre, ami mozog!

 

Az elsődleges célpontok a zsidó közösségek lennének, de valójában az egész Nyugatot célba vennék. Azzal vádolják a nyugati társadalmakat, hogy megalázzák az elnyomott muszlimokat. Arra bátorítják az európai országokban élőket, hogy ne maradjanak semlegesek, ellenkezőleg, legyenek szélsőségesek mindhalálig. Mindez egy világos felhívás az európai dzsihádra. 

Az erőszakot dicsőítő, halálos fenyegetéseket tartalmazó zárt csoportban elhangzanak konkrét utasítások fegyverek beszerzésére. A csoport tagjai a gázai nyilvános kivégzéseket szemléltető videófelvételeket osztottak meg és terrortámadásokra figyelmeztettek. Ezek között a halálos fenyegetések között szerepel Olaszország neve Algéria, Norvégia és Katar, valamint Franciaország, Belgium és Németország mellett.

 Az európai dzsihád megerősödését bizonyítja a Bécsben felfedezett fegyverraktár és számos terrorgyanús személy letartóztatása Németországban, Olaszországban és más nyugat-európai tagállamban. A „Már itt vagyunk” felkiáltás nemcsak egy szlogen, hanem egy operatív kijelentés – írja a lap.

Az olasz hatóságok szerint nagy a valószínűsége, hogy egy újfajta dzsihád próbál meg megtelepedni Európa szívében. Félrevezető lehet, hogy igen gyakran a fanatizmust társadalmi beilleszkedési nehézségként értelmezik ahelyett, hogy a nevén neveznék a iszlamista radikalizálódás jelenségét. 

Borítókép: Hamász-militánsok (Fotó: Middle East Images)

