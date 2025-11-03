Francesco Giubilei, a Nazione Futura agytröszt és a Tattarella Alapítvány elnöke lapunknak arról beszélt, hogy szerinte Orbán Viktor római látogatása nagyon pozitív találkozó volt, amely kitűnő hangulatban zajlott. Felidézte, hogy az elmúlt években az olasz és a magyar miniszterelnök folyamatosan kapcsolatban állt egymással, és számos alkalommal találkoztak.
Az olasz–magyar stratégiai szövetség erősödik
Orbán Viktor római látogatása nagyon pozitív találkozó volt, amely kitűnő hangulatban zajlott – mondta lapunknak Francesco Giubilei, a Nazione Futura agytröszt és a Tattarella Alapítvány elnöke. Szerinte Meloni és Orbán kapcsolatának stabil fennmaradása geopolitikai jelentőségű, az olasz miniszterelnök pedig közvetítő szerepet tölthet be Brüsszel és Budapest között. Giubilei úgy véli, mindkét vezető szoros amerikai, különösen Trump-kapcsolatai erősítik pozíciójukat, és Orbán számára politikai védőernyőt jelentenek az uniós konfliktusokban.
Úgy fogalmazott:
Azt hiszem, hogy óriási hiba egyes európai vezetők részéről, akik megpróbálnak elhatárolódni Orbán Viktortól, vagy nem adnak lehetőséget a párbeszédre. Giorgia Meloni nagyon bölcsen teszi, hogy folyamatosan kapcsolatban áll a magyar kormányfővel, még akkor is, ha vannak olyan kérdések, amelyekben nincsenek azonos állásponton, de valójában a külpolitikai kérdésekben vannak különbségek. Mindez nem jelenti azt, hogy a korábbi barátság és szoros politikai szövetség megszűnt volna a két vezető között, vagy a magyar és az olasz kormány között.
Giubilei szerint „mindkét vezetőnek fontos szerepe van a másik számára. A jelenlegi helyzetben Giorgia Meloni egyfajta közvetítő szerepet tölthet be Orbán Viktor és az Európai Unió között. Az olasz kormányban jelen lévő Olasz Testvérek az Európai Konzervatívok és Reformerek soraiban foglal helyet, amely bár nem tartozik az brüsszeli kormánytöbbséghez, de Giorgia Meloninak sikerült megfelelő kapcsolatot kialakítania Ursula von der Leyennel annak ellenére, hogy számos kérdésben eltérő véleményen vannak.”
Kiemelte:
Ez egy formális, intézményi kapcsolat, ugyanakkor lehetőséget nyújt arra is, hogy Meloni közvetítőként léphessen fel a magyarok által felvetett kérdésekben. A másik fontos aspektus, hogy a jelenlegi helyzetben mindkét fél számára kiemelt jelentősége van a Donald Trumppal való szoros szövetségesi kapcsolatnak. Mind Giorgia Meloni, mind Orbán Viktor kitűnő kapcsolatot ápol Donal Trumppal, fontosnak tartják az Európa és az Amerika közti kapcsolatok megszilárdítását, a jelenlegi geopolitikai helyzetben ez a legfontosabb.
A békepolitikáról szólva Giubilei kijelentette: „Természetesen Olaszország is békét szeretne,” ám az olasz kormány „nagyobb támogatást nyújtott Kijevnek.”
Hozzátette: „Azt hiszem, hogy Olaszországban nehezen, vagy egyáltalán nem értik meg, amikor Orbán Viktor az energiaellátás nehézségeiről, vagy az orosz gázbeszállítás leállításának problémáiról beszél. Magyarországra földrajzi fekvésének következtében az orosz gázvezetékeken keresztül érkezik az energiaellátás, emiatt óriási veszélyek lépnek fel, ha a gázszállításban problémák vannak. Olaszország a háború kirobbanása előtt jelentős mennyiségben támaszkodott az orosz beszállítóra, az energiaellátás közel 40 százalékát tette ki az Oroszországból érkező gáz. Olaszország földrajzi fekvése miatt megtehette, hogy időközben Algériából, Azerbajzsdánból érkező energiaforrásokra térjen át.”
Magyarországnak területi fekvése miatt nehezebb volt a diverzifikáció. Ennek tükrében érthető Orbán Viktor álláspontja, hiszen, komoly problémát jelent, ha megérkezik a tél és a magyar háztartások és vállalatok gázszámlája a szankciók következtében megemelkedik. Ezért utazik a magyar kormányfő Amerikába, hogy személyesen tárgyaljon a szankciókról Trumppal.
Az amerikai kapcsolatokról beszélve Giubilei kijelentette:
Azt láttuk, hogy az Európai Uniót eléggé kiborította, amikor az amerikai elnök bejelentette, hogy Budapest lesz a Trump–Putyin közti béketárgyalás helyszíne. Ez egyértelművé teszi, hogy különösen szoros kapcsolat van Donald Trump és Orbán Viktor között. Fontosnak tartom kiemelni azt is, hogy ma már sokan kénytelenek jó kapcsolatot ápolni Trumppal, hiszen ő az USA elnöke, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy a magyar kormányfőt szoros baráti kötelék fűzte korábban is Donald Trumphoz, akkor is támogatta, amikor az ellenzék soraiban ült.
„Magyarország az elmúlt években együttműködött a republikánus világgal, az Európában rendezett CPAC helyszíne Budapest volt. Nincs semmi meglepő, hogy Trump megbízható partnerént tekint a magyar miniszterelnökre, hiszen számos európai vezető nemcsak nem támogatta őt a választásokkor, hanem nyíltan Kamala Harris győzelmében reménykedett” – húzta alá.
Giubilei szerint jelenleg egyfajta szembehelyezkedés van az Európai Unióban Magyarországgal szemben.
Az a tény, hogy Orbán Viktornak nagyon erős kétoldalú kapcsolatai vannak az Amerikai Egyesült Államokkal, lehetővé teszi, hogy komoly politikai lefedettsége legyen. Sőt megvédi az unión belüli elszigeteltségtől is. Kézenfekvő, hogy ha a világ első számú nagyhatalmával ilyen szoros kapcsolata van egy vezetőnek, mint Orbán Viktornak, akkor megengedheti magának, hogy európai szinten is sokkal bátrabban kiálljon azokban a kérdésekben, amelyekkel esetleg nem ért egyet az európai többség. Ő azonban megteheti, mert tudja, hogy az amerikai elnök védelmét élvezi.
– mutatott rá, hozzátette: Giorgia Meloni pontosan ezt teszi. „Nyilvánvaló, hogy vannak különbségek az európai többség és az olasz kormány politikája között, de fontos, hogy folytatódjon a párbeszéd és az együttműködés. Egyébként úgy vélem, hogy Európai Unió elzárkózása nem túl praktikus, hiszen bizonyos törvények elfogadásához a teljes többség egyetértésére van szükség. Ha a 27 országnak ugyanaz az véleménye, de Magyarországé eltér, akkor bizonyos kérdésekben nincs döntéshozatal. Pont ezért botrányos hozzáállás a párbeszéd megszakítása, vagy a pénzek befagyasztása. A nyugati országokban keveset beszélnek erről, de őrült dolognak tartom a magyar egyetemek kizárását az Erasmus ösztöndíjakból. Olyan büntetéseket kényszerítenek a magyar diákokra, amellyel a magyar kormányt akarják büntetni. Ugyanez érvényes Izrael esetére is, hogy zsidók életét próbálják meg ellehetetleníteni az izraeli kormány politikája miatt.”
Végül a Moszkvával folytatott kapcsolatról kifejtette:
A történelem is azt bizonyítja, tetszik, vagy nem, hogy a békéhez vezető út a párbeszéden keresztül vezet. A világ legrettegettebb politikusaival sem lehet teljesen megszakítani a kapcsolatot, mindkét féllel kapcsolatban kell maradni. Mindez nem jelenti azt, hogy Oroszországnak nincs felelőssége abban, hogy megtámadta Ukrajnát. A konfliktus diplomáciai lezárásához azonban mindkét félre szükség van
– mondta Giubilei.
Borítókép: Orbán Viktor és Giorgia Meloni (Fotó: AFP)
