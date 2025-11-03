Az olasz–magyar stratégiai szövetség erősödik

Úgy fogalmazott:

Azt hiszem, hogy óriási hiba egyes európai vezetők részéről, akik megpróbálnak elhatárolódni Orbán Viktortól, vagy nem adnak lehetőséget a párbeszédre. Giorgia Meloni nagyon bölcsen teszi, hogy folyamatosan kapcsolatban áll a magyar kormányfővel, még akkor is, ha vannak olyan kérdések, amelyekben nincsenek azonos állásponton, de valójában a külpolitikai kérdésekben vannak különbségek. Mindez nem jelenti azt, hogy a korábbi barátság és szoros politikai szövetség megszűnt volna a két vezető között, vagy a magyar és az olasz kormány között.

Giubilei szerint „mindkét vezetőnek fontos szerepe van a másik számára. A jelenlegi helyzetben Giorgia Meloni egyfajta közvetítő szerepet tölthet be Orbán Viktor és az Európai Unió között. Az olasz kormányban jelen lévő Olasz Testvérek az Európai Konzervatívok és Reformerek soraiban foglal helyet, amely bár nem tartozik az brüsszeli kormánytöbbséghez, de Giorgia Meloninak sikerült megfelelő kapcsolatot kialakítania Ursula von der Leyennel annak ellenére, hogy számos kérdésben eltérő véleményen vannak.”

Kiemelte:

Ez egy formális, intézményi kapcsolat, ugyanakkor lehetőséget nyújt arra is, hogy Meloni közvetítőként léphessen fel a magyarok által felvetett kérdésekben. A másik fontos aspektus, hogy a jelenlegi helyzetben mindkét fél számára kiemelt jelentősége van a Donald Trumppal való szoros szövetségesi kapcsolatnak. Mind Giorgia Meloni, mind Orbán Viktor kitűnő kapcsolatot ápol Donal Trumppal, fontosnak tartják az Európa és az Amerika közti kapcsolatok megszilárdítását, a jelenlegi geopolitikai helyzetben ez a legfontosabb.

A békepolitikáról szólva Giubilei kijelentette: „Természetesen Olaszország is békét szeretne,” ám az olasz kormány „nagyobb támogatást nyújtott Kijevnek.”