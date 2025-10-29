békepártiRómaOrbán ViktorMeloni

Orbán Viktor sikeréről cikkeznek Rómában

A Budapest–Róma-együttműködés megerősítését hozta a Meloni–Orbán-találkozó. A két konzervatív kormány között korábban is nagy volt az összhang, Meloni most is szívélyesen és nagy szeretettel fogadta a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor Róma sztárja, jól beolvasott a baloldalnak – írja a La Verita napilap már a címben.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 10. 29. 3:01
Orbán Viktor miniszterelnököt fogadja Giorgia Meloni olasz kormányfő Rómában Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„A háború ellen indított keresztes hadjáratot Orbán Viktor” – írja az Adnkronos hírügynökség a magyar miniszterelnök tegnapi találkozóival kapcsolatban. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor a délelőtti órákban találkozott XIV. Leó pápával és a Szentszék tisztviselőivel. Pietro Parolin szentszéki államtitkár másnap a Vatikán és Magyarország közi szoros kapcsolatról szólt az olasz sajtónak. Úgy nyilatkozott: nagyon szép volt az Orbán Viktorral való találkozó, melyen lehetőség volt nézőpontjaik megismerésére, amelyek egyre közelebb kerülnek egymáshoz.

A délutáni órákban a magyar miniszterelnök Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel tárgyalt. Óriási érdeklődés követte a látogatást. Orbán Róma sztárja volt, jól beolvasott a baloldalnak 

– írja a La Verita napilap már a címben. Az olasz ellenzék megpróbált nyomást gyakorolni és arra kényszeríteni Melonit, hogy távolodjon el Orbántól. Ő azonban nem kommentálta a provokációkat. Végül Antonio Tajani külügyminiszter válaszolt. Érthetetlennek nevezte, miért is kellene eltávolodnia az olasz kormánynak a magyar miniszterelnöktől. Elmondta, lehet, hogy nem minden kérdésben vannak azonos állásponton, ez azonban nem jelenti, hogy el kellene távolodniuk. Tajanit a kormányfők találkozója előtt is körbevették az újságírók, akkor úgy nyilatkozott: Magyarország baráti ország, az Európai Unió tagja, nincs semmi kivetnivaló a magyar kormányfő fogadásában. 

Az európaiság nem jelenti a nemzeti identitás eltörlését. Az olasz baloldal megpróbálta megzavarni, a mainstream sajtó pedig mindent megtett, hogy negatív fényben tüntesse fel, a résztevő felek szerint azonban kitűnő találkozóra került sor. 

A jobboldali lapok szerint szégyenteljes bohóckodás volt a szélsőbaloldali minipárt részéről, hogy pár képviselő tiltakozó táblával jelent meg a Chigi elnöki palota előtt a miniszterelnökök találkozója alatt. 

A szélsőbalnak minden kifogás jól jön, hogy támadjanak valakit, az utcai tüntetéseken Izraelt és az olasz kormányt támadják, tegnap pedig Orbán Viktor került a haragjuk célkeresztjébe.

Az olasz sajtóban óriási vihart kavartak Orbán Viktor kijelentései, melyekben kemény kritikát fogalmazott meg az Európa Unióról. Úgy nyilatkozott: „Európa átruházta Amerikára a háború megoldását.” Úgy vélte, semmilyen szerep nem jutott az Európa Uniónak, semmit sem számít az orosz–ukrán konfliktus lezárásakor. A Giorgia Melonival való találkozóról elmondta, Európa gazdaságának jövője a tét, a háború lezárásába kevés beleszólása lesz. A La Verita úgy kommentálja: 

Orbán Viktor azt mondta el, amit sokan gondolnak, de kevesen mernek kimondani. Tetszenek vagy sem a magyar miniszterelnök szavai, a tények alátámasztják, hogy az EU jelentéktelenné vált a nemzetközi kérdésekben 

– írja a lap. 

Simona Malpezzi baloldali képviselő azzal vádolja a magyar miniszterelnököt, hogy belülről bomlasztja az Európai Uniót. A lap azonban helyesbít: az EU önmagát tette tönkre az őrült bürokráciával és azzal, hogy azzal áltatta állampolgárait, képesek legyőzni az Ukrajnát megtámadó Oroszországot.

A magyar miniszterelnök azt is elmondta az olasz újságíróknak, hogy az orosz olajra kivetett szankciók eltörléséről tárgyal Trumppal. A mainstream lapok Putyin európai falovaként ábrázolják a magyar miniszterelnököt, azt azonban kénytelenek elismerni, hogy a kis ország miniszterelnöke óriási geopolitikai szerepet tölt be a politikai sakktáblán. Pontosan Putyinnal ápolt kapcsolatának köszönhetően elengedhetetlen közvetítő szerepet tölt be Trump és a Kreml között, olyannyira, hogy mindkét fél Budapestet választotta a béketárgyalások helyszínének. Sőt a magyar kormányfőnek az is megadatik, hogy személyesen tárgyaljon a szankciókról az amerikai elnökkel.

Borítókép: Orbán Viktor Rómában (Fotó: MTI)

