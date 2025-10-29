Orbán Viktor sikeréről cikkeznek Rómában

„A háború ellen indított keresztes hadjáratot Orbán Viktor” – írja az Adnkronos hírügynökség a magyar miniszterelnök tegnapi találkozóival kapcsolatban. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor a délelőtti órákban találkozott XIV. Leó pápával és a Szentszék tisztviselőivel. Pietro Parolin szentszéki államtitkár másnap a Vatikán és Magyarország közi szoros kapcsolatról szólt az olasz sajtónak. Úgy nyilatkozott: nagyon szép volt az Orbán Viktorral való találkozó, melyen lehetőség volt nézőpontjaik megismerésére, amelyek egyre közelebb kerülnek egymáshoz.

A délutáni órákban a magyar miniszterelnök Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel tárgyalt. Óriási érdeklődés követte a látogatást. Orbán Róma sztárja volt, jól beolvasott a baloldalnak

– írja a La Verita napilap már a címben. Az olasz ellenzék megpróbált nyomást gyakorolni és arra kényszeríteni Melonit, hogy távolodjon el Orbántól. Ő azonban nem kommentálta a provokációkat. Végül Antonio Tajani külügyminiszter válaszolt. Érthetetlennek nevezte, miért is kellene eltávolodnia az olasz kormánynak a magyar miniszterelnöktől. Elmondta, lehet, hogy nem minden kérdésben vannak azonos állásponton, ez azonban nem jelenti, hogy el kellene távolodniuk. Tajanit a kormányfők találkozója előtt is körbevették az újságírók, akkor úgy nyilatkozott: Magyarország baráti ország, az Európai Unió tagja, nincs semmi kivetnivaló a magyar kormányfő fogadásában.

Az európaiság nem jelenti a nemzeti identitás eltörlését. Az olasz baloldal megpróbálta megzavarni, a mainstream sajtó pedig mindent megtett, hogy negatív fényben tüntesse fel, a résztevő felek szerint azonban kitűnő találkozóra került sor.

A jobboldali lapok szerint szégyenteljes bohóckodás volt a szélsőbaloldali minipárt részéről, hogy pár képviselő tiltakozó táblával jelent meg a Chigi elnöki palota előtt a miniszterelnökök találkozója alatt.

A szélsőbalnak minden kifogás jól jön, hogy támadjanak valakit, az utcai tüntetéseken Izraelt és az olasz kormányt támadják, tegnap pedig Orbán Viktor került a haragjuk célkeresztjébe.