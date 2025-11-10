terrortámadásOlaszországiszlamisták

Terrortámadást előztek meg az olasz rendőrök

Egy terrortámadás elkövetésére készülő, iraki származású migránst tartóztattak le az olasz hatóságok. Az Olaszországban élő másod- és harmadgenerációs bevándorlók radikalizációja komoly problémát jelent az országnak. Az olasz hatóságok összehangolt munkájának köszönhetően számos terrortámadást sikerült már megelőzni.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 11. 10. 15:51
Illusztráció Fotó: ELISA MARCHINA Forrás: NurPhoto
A közel-keleti krízis kirobbanása óta jelentősen megemelkedett a terrorveszély Olaszországban. A dél-európai államnak komoly biztonsági kockázatot jelentenek a területén élő migránsok. A sajtó most arról tájékoztat, hogy egy húszéves, iraki származású, büntetett előéletű férfi készült terrortámadást elkövetni. 

Egy 20 éves, iraki származású, büntetett előéletű férfi készült terrortámadást elkövetni, a rendőrség letartóztatta
Fotó: AFP

A világháló ellenőrzését végző rendőrségi osztag olyan anyagokra lett figyelmes, melyben az iraki férfi egy közösségi csoportban közzétett élő videóban számolt be a tervezett terrorcselekmény részleteiről. A muzulmán férfi házi őrizetben volt korábban elkövetett rablások, fegyver- és kábítószerhasználat miatt, ám elhagyta az otthonát. Feltehetően a támadás kivitelezésére készült. A rendőrség ekkor tartóztatta le egy milánói belvárosi vendégfogadóban. 

Komoly problémát jelent, hogy a radikalizálódó migránsok között rengeteg a kiskorú. 

A legfrissebb felmérések kimutatták, hogy egyre több Olaszországban élő muzulmán fiatal érdeklődik terrorszervezetek iránt, egyre több kiskorú lesz a dzsihadista propaganda áldozata, akik készek meghalni Allahért. Az olasz rendőrség rendkívül fejlett és átfogó ellenőrzési rendszerének köszönhető, hogy nem volt példa komolyabb terrortámadásra, a terrorgyanús személyek letartóztatása azonban szinte mindennapos, és egyre több köztük a kiskorú. Aggasztó, hogy másod- és harmadgenerációs bevándorlók muszlim propagandát folytatnak a világhálón, otthonaikban házilag készíthető robbanóanyagokat állítanak elő, társaikat a dzsihádra bátorítják. 

A probléma gyökere, hogy nem érzik hazájuknak Olaszországot, nem tudnak beilleszkedni a nyugati világba. Gyökértelenek, befolyásolhatók, gyakran kiábrándultak, így a muszlim propagandisták könnyen megközelítik őket. 

A napokban egy tunéziai származású kiskorút tartóztatott le a rendőrség Paviában, aki egy muszlim terrorista csoport aktív tagja volt. A fiú dzsihadista tartalmakat osztott meg, társait merényletre buzdította, és kapcsolatban állt terrorizmus miatt korábban letartóztatott személyekkel. 

A hatóságok egy egyiptomi származású kiskorút is letartóztattak, aki a tunéziai propagandista csoportjába tartozott. A házkutatás során robbanószerkezet elkészítéséhez szükséges anyagokat találtak otthonában. 

Olaszországban fokozott terrorkészültség van életben a közel-keleti krízis kirobbanása óta. A biztonsági készültséget először a Hamász Izrael elleni támadása után emelték meg, majd a későbbiekben tovább erősítették több alkalommal. A hatóságok nem egy összehangolt terrormerénylettől tartanak, hanem magányos farkasok felbukkanásától. Az iszlám propaganda különösen erőteljes a virtuális térben. A toborzásokkal pedig elsősorban a másod- és harmadgenerációs migránsokat próbálják megszólítani, akik nem tudnak vagy nem akarnak beilleszkedni a társadalomba, idegennek érzik magukat. Az Izrael-ellenes tüntetések következtében a bevándorló fiatalok Olaszország-ellenes érzelmei felerősödtek, ezáltal kiszolgáltatottabbá váltak az iszlám propaganda csábításainak. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Google News
