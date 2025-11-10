Terrortámadást előztek meg az olasz rendőrök

A közel-keleti krízis kirobbanása óta jelentősen megemelkedett a terrorveszély Olaszországban. A dél-európai államnak komoly biztonsági kockázatot jelentenek a területén élő migránsok. A sajtó most arról tájékoztat, hogy egy húszéves, iraki származású, büntetett előéletű férfi készült terrortámadást elkövetni.

A világháló ellenőrzését végző rendőrségi osztag olyan anyagokra lett figyelmes, melyben az iraki férfi egy közösségi csoportban közzétett élő videóban számolt be a tervezett terrorcselekmény részleteiről. A muzulmán férfi házi őrizetben volt korábban elkövetett rablások, fegyver- és kábítószerhasználat miatt, ám elhagyta az otthonát. Feltehetően a támadás kivitelezésére készült. A rendőrség ekkor tartóztatta le egy milánói belvárosi vendégfogadóban.

Komoly problémát jelent, hogy a radikalizálódó migránsok között rengeteg a kiskorú.

A legfrissebb felmérések kimutatták, hogy egyre több Olaszországban élő muzulmán fiatal érdeklődik terrorszervezetek iránt, egyre több kiskorú lesz a dzsihadista propaganda áldozata, akik készek meghalni Allahért. Az olasz rendőrség rendkívül fejlett és átfogó ellenőrzési rendszerének köszönhető, hogy nem volt példa komolyabb terrortámadásra, a terrorgyanús személyek letartóztatása azonban szinte mindennapos, és egyre több köztük a kiskorú. Aggasztó, hogy másod- és harmadgenerációs bevándorlók muszlim propagandát folytatnak a világhálón, otthonaikban házilag készíthető robbanóanyagokat állítanak elő, társaikat a dzsihádra bátorítják.