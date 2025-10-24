A kitoloncolások felgyorsítását sürgeti Meloni

Olaszország számára mára már világos, hogy nemcsak megállítani kell az illegális migrációt, hanem az országba érkezett migránsok tömegeit is vissza kell szállítani hazájába. A Meloni- kormány célkitűzése, hogy olyan memorandumokat kössenek afrikai államokkal, amelyek lehetővé teszik a kitoloncolásokat. Giorgia Meloni olasz kormányfő kezdeményezésére informális tanácskozásra került sor az Európai Bizottságban, hogy újfajta megoldásokat keressenek a migrációs kihívásokra. A találkozón számos európai vezető is részt vett, akik régóta érdeklődnek az olasz migrációs politika iránt. Olaszország elsősorban a kitoloncolásokat és a biztonságos származási országokkal való kapcsolatok felvételét sürgette.
Giorgia Meloni együttműködésre szólította fel a tagországokat
Azt kérte, hogy módosításokat vezessenek be a nemzetközi egyezményekben, amely valódi megoldásokat kínál az illegális migráció kihívásaira. Az olasz kormányfő azt is bejelentette, céljuk egyfajta állandó kerekasztal létrehozása. November 5-én lesz az első hivatalos találkozó Rómában, ahol a migrációra irányuló közös munkák elkezdődhetnek. Meloni tehát együttműködésre szólította fel a tagországokat. Felhívta a figyelmet, hogy az albániai migránstáborok létrehozásával Olaszország úttörő szerepet tölt be és megmutatja, hogy az illegális migráció megállítható.