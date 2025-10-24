MeloniOlaszországmigránsok Olaszországillegális bevándorlásmigráns

A kitoloncolások felgyorsítását sürgeti Meloni

Az illegális bevándorlók kitoloncolásának felgyorsítását, a nemzetközi egyezmények újragondolását és az EU határain kívül létesített befogadó táborok létesítését szorgalmazta Giorgia Meloni Brüsszelben. Mára már egyértelművé vált milyen komoly társadalmi, gazdagsági, demográfiai, legfőképpen biztonsági problémát jelentenek az országban élő illegális migránsok Olaszország számára.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 10. 24. 21:12
Giorgia Meloni együttműködésre szólította fel a tagországokat Forrás: AFP
Olaszország számára mára már világos, hogy nemcsak megállítani kell az illegális migrációt, hanem az országba érkezett migránsok tömegeit is vissza kell szállítani hazájába. A Meloni- kormány célkitűzése, hogy olyan memorandumokat kössenek afrikai államokkal, amelyek lehetővé teszik a kitoloncolásokat. Giorgia Meloni olasz kormányfő kezdeményezésére informális tanácskozásra került sor az Európai Bizottságban, hogy újfajta megoldásokat keressenek a migrációs kihívásokra. A találkozón számos európai vezető is részt vett, akik régóta érdeklődnek az olasz migrációs politika iránt. Olaszország elsősorban a kitoloncolásokat és a biztonságos származási országokkal való kapcsolatok felvételét sürgette.

A Meloni-kormány célkitűzése, hogy olyan memorandumokat kössenek afrikai államokkal, amelyek lehetővé teszik a kitoloncolásokat (Fotó: AFP)

Azt kérte, hogy módosításokat vezessenek be a nemzetközi egyezményekben, amely valódi megoldásokat kínál az illegális migráció kihívásaira. Az olasz kormányfő azt is bejelentette, céljuk egyfajta állandó kerekasztal létrehozása. November 5-én lesz az első hivatalos találkozó Rómában, ahol a migrációra irányuló közös munkák elkezdődhetnek. Meloni tehát együttműködésre szólította fel a tagországokat. Felhívta a figyelmet, hogy az albániai migránstáborok létrehozásával Olaszország úttörő szerepet tölt be és megmutatja, hogy az illegális migráció megállítható.

Újabb informális találkozóra került sor, amelyen az érdeklődő tagországok között innovatív megoldásokat kerestünk a migrációra. A munkálatokon részt vett az Európai Bizottság elnöke, valamint Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Németország, Görögország, Lettország, Málta, Lengyelország és Svédország vezetői. Számos ország régóta érdeklődik az iránt, hogyan állította meg az illegális bevándorlást Olaszország

– írta Meloni a közösségi médiában

Az olasz migrációkutató intézetek, valamint a titkosszolgálatok már régóta jelzik, hogy az illegális bevándorlásnak komoly nemzetbiztonsági következményei vannak. 

Jelentősen megemelkedett a terrorveszély az országban

A közel-keleti krízis felerősítette az Olaszországban élő bevándorlók kormányellenes érzelmeit. A baloldal kihasználja a migránsok tudatlanságát és gyökértelenségét, és a kormány ellen uszítja őket. 

Az olasz politikai szakértők elemzéseiből kiderül, összefonódások vannak a szélsőbaloldal és a másodgenerációs bevándorlók, valamint az iszlamista mozgalmak között, amely a terrorveszély számos aspektusát veti fel Olaszországban. 

Max Ferrari lapunknak azt nyilatkozta, a baloldal arra használja ezeket a muzulmán fiatalokat, hogy egyfajta fegyveres előőrsöket építsen belőlük, akik erőszakos akciókat hajtanak végre. Ezt egyértelműen láthattuk Milánóban, Padovában, Bolognában és pár éve Franciaországban is. 

A téma kiemelt figyelmet érdemel, hiszen Olaszországnak a 70-80-as években meg kellett küzdenie a kommunista terrorizmussal. Most azonban sokkal súlyosabb a helyzet, mert az iszlám terrorizmus szövetkezik a szélsőséges kommunista terrorizmussal.

Kétségtelen, hogy nem könnyű Olaszországnak megszabadulnia a nemzetbiztonságra veszélyes személyektől. A napokban a jobbközép pártok a palesztin véleményvezér, Mohamed Hannoun kitoloncolását kérelmezték Matteo Piantedosi belügyminisztertől, amiért a hétvégi utcai tüntetésen nyíltan zsidók elpusztítására uszított. 

Számos eset bizonyítja, hogy a közbiztonságra nézve is komoly veszélyt jelentenek az illegális migránsok.

Ezeken a horrorfilmbe illő képsorokon az látható, hogy egy 35 éves marokkói származású férfi felforgatja a kórház sürgősségi osztályát, pánikot kelt és megakadályozza a betegek és a mentők mozgását, mert elege volt a várakozásból:

Itt pedig a torinói pályaudvar berendezését teszi tönkre egy afrikai férfi, talán mert nem érkezik időben a vonat:

A nők ellen elkövetett szexuális erőszak is igen gyakori

A napokban a sajtó arról számolt be, hogy egy 16 éves lányt erőszakoltak meg pakisztáni férfiak az észak-olaszországi Treviso közelében. A fiatal lányt meggyalázó szexuális erőszakra egy kebabot áruló pakisztáni étteremben került sor. A lány azzal a szándékkal tért be a gyorsétterembe, hogy eszik és megy tovább.

A tulajdonos azonban az alagsorba csalta, ahol leitatta, majd visszaélve kábultságával megerőszakolta. 

A lányt apja találta meg az étterem mögött egy széken ülve önkívületi állapotban. A kiskorú később arról számolt be, hogy a 27 éves pakisztáni fiatalember coca-colával és whiskyvel kínálta, majd amikor már nem mutatott ellenállást, az alagsorba vitte és megerőszakolta. Az esetet súlyosbítja, hogy több pakisztáni is segítette az illetőt: összesen három férfi ellen indítottak kivizsgálást az ügyben.

Max Ferrari politikai szakértő lapunknak úgy nyilatkozott, az olaszok mára már kénytelenek elismerni, hogy alapvető szabadságjoguktól, a szabad mozgástól lettek megfosztva, hiszen nem érzik biztonságban magukat saját városaikban, lakónegyedeikben. 

Hozzáfűzte, a magyarok talán nem is tudják, mennyire szerencsések, hogy szabadon elhagyhatják otthonaikat, és nem kell attól rettegniük, hogy megtámadják őket, vagy gyermekeiket. A szabadságjogok közül ez a legfontosabb. Arról számolt be, hogy Olaszországban és számos más nyugat-európai országban az elmúlt években az illegális migránsok megjelenésének következtében az emberek félnek, ha el kell hagyniuk otthonaikat. 

Rettegnek, hogy mi történhet gyerekeikkel és feleségükkel, amikor kilépnek az utcára. Ez nem szabadság.

Azt is elmondta, hogy az olaszok, a franciák, a skandinávok amikor Budapestre utaznak, úgy érzik, hogy a béke és a biztonság szigetére érkeztek. Sajnálattal kell tudomásul venniük, hogy hazájukban mindezt már elveszítették. A szabad mozgáshoz való jog a legfontosabb a szabadságjogok között. 

A politikai szakértő lapunknak úgy fogalmazott: reméli, hogy a magyarok értékelik azt a biztonságot, amelyet kormányuk előrelátó politikája teremtett meg számukra.

Borítókép: Giorgia Meloni együttműködésre szólította fel a tagországokat (Fotó: AFP)

