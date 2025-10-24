A kitoloncolások felgyorsítását sürgeti Meloni

A nők ellen elkövetett szexuális erőszak is igen gyakori

A napokban a sajtó arról számolt be, hogy egy 16 éves lányt erőszakoltak meg pakisztáni férfiak az észak-olaszországi Treviso közelében. A fiatal lányt meggyalázó szexuális erőszakra egy kebabot áruló pakisztáni étteremben került sor. A lány azzal a szándékkal tért be a gyorsétterembe, hogy eszik és megy tovább.

A tulajdonos azonban az alagsorba csalta, ahol leitatta, majd visszaélve kábultságával megerőszakolta.

A lányt apja találta meg az étterem mögött egy széken ülve önkívületi állapotban. A kiskorú később arról számolt be, hogy a 27 éves pakisztáni fiatalember coca-colával és whiskyvel kínálta, majd amikor már nem mutatott ellenállást, az alagsorba vitte és megerőszakolta. Az esetet súlyosbítja, hogy több pakisztáni is segítette az illetőt: összesen három férfi ellen indítottak kivizsgálást az ügyben.

Max Ferrari politikai szakértő lapunknak úgy nyilatkozott, az olaszok mára már kénytelenek elismerni, hogy alapvető szabadságjoguktól, a szabad mozgástól lettek megfosztva, hiszen nem érzik biztonságban magukat saját városaikban, lakónegyedeikben.

Hozzáfűzte, a magyarok talán nem is tudják, mennyire szerencsések, hogy szabadon elhagyhatják otthonaikat, és nem kell attól rettegniük, hogy megtámadják őket, vagy gyermekeiket. A szabadságjogok közül ez a legfontosabb. Arról számolt be, hogy Olaszországban és számos más nyugat-európai országban az elmúlt években az illegális migránsok megjelenésének következtében az emberek félnek, ha el kell hagyniuk otthonaikat.

Rettegnek, hogy mi történhet gyerekeikkel és feleségükkel, amikor kilépnek az utcára. Ez nem szabadság.

Azt is elmondta, hogy az olaszok, a franciák, a skandinávok amikor Budapestre utaznak, úgy érzik, hogy a béke és a biztonság szigetére érkeztek. Sajnálattal kell tudomásul venniük, hogy hazájukban mindezt már elveszítették. A szabad mozgáshoz való jog a legfontosabb a szabadságjogok között.

A politikai szakértő lapunknak úgy fogalmazott: reméli, hogy a magyarok értékelik azt a biztonságot, amelyet kormányuk előrelátó politikája teremtett meg számukra.

