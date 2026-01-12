Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

Magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezték meg a 2026. évi Golden Globe-gálát, a filmes és televíziós világ egyik legfontosabb eseményét, immár 83. alkalommal. A BBC beszámolója szerint Timothée Chalamet volt az egyik fő díjazott, aki olyan sztárokat előzött meg, mint Leonardo DiCaprio és George Clooney.
Ez volt Chalamet ötödik Globe-jelölése, de az első győzelme.
Annak ellenére, hogy maga DiCaprio nem kapott díjat, az Egyik csata a másik után című filmje nyerte el összességében a legtöbb elismerést – négyet –, köztük a legjobb musical vagy vígjáték, illetve a legjobb rendező díját.
Az ír színésznő,
Jessie Buckley lett a legjobb drámaszínésznő a Hamnet című filmben nyújtott alakításáért,
amely meglepetésre a legjobb drámafilm kategóriában is győzelmet aratott. A Golden Globe-gála kulcsfontosságú állomás az Oscar-díj felé vezető úton.
Teyana Taylor énekesnő és színésznő elnyerte a legjobb női mellékszereplő díját az
Egyik csata a másik után című filmben nyújtott alakításáért.
A 74 éves svéd színész, Stellan Skarsgard lett a legjobb férfi mellékszereplő (Érzelmi érték), az ausztrál Rose Byrne-t választották a legjobb női főszereplőnek musicalben vagy vígjátékban a
Ha tudnék, beléd rúgnék című filmben alakított szerepéért.
A K-pop démonvadászok nyerte a legjobb animációs film és a legjobb dal díját. A titkosügynök című brazil politikai thriller lett a legjobb nemzetközi film, míg a főszereplő,
Wagner Moura a legjobb drámai férfi főszereplő díját
vehette át. Paul Thomas Anderson nyerte a legjobb rendező és forgatókönyv díját az Egyik csata a másik után című filmért.
Az Oscarral ellentétben a Globe-gálán tévésorozatokat is díjaznak, és az este folyamán
Stephen Graham, Owen Cooper és Erin Doherty brit színészek is elismerésben részesültek a Netflixen futó Kamaszok című drámában nyújtott alakításukért.
Seth Rogen nyerte a legjobb vígjátéksorozat-színész díjat a The Studio című hollywoodi szatírában nyújtott főszerepéért. További tévés díjazottak között volt Jean Smart (A pénz beszél), Noah Wyle (Vészhelyzet Pittsburghben) és Michelle Williams (Szex mindhalálig).
