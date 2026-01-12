Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

Magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezték meg a 2026. évi Golden Globe-gálát, a filmes és televíziós világ egyik legfontosabb eseményét, immár 83. alkalommal. A BBC beszámolója szerint Timothée Chalamet volt az egyik fő díjazott, aki olyan sztárokat előzött meg, mint Leonardo DiCaprio és George Clooney.

Ez volt Chalamet ötödik Globe-jelölése, de az első győzelme.

Annak ellenére, hogy maga DiCaprio nem kapott díjat, az Egyik csata a másik után című filmje nyerte el összességében a legtöbb elismerést – négyet –, köztük a legjobb musical vagy vígjáték, illetve a legjobb rendező díját.

Az ír színésznő,

Jessie Buckley lett a legjobb drámaszínésznő a Hamnet című filmben nyújtott alakításáért,

amely meglepetésre a legjobb drámafilm kategóriában is győzelmet aratott. A Golden Globe-gála kulcsfontosságú állomás az Oscar-díj felé vezető úton.

Teyana Taylor énekesnő és színésznő elnyerte a legjobb női mellékszereplő díját az

Egyik csata a másik után című filmben nyújtott alakításáért.

A 74 éves svéd színész, Stellan Skarsgard lett a legjobb férfi mellékszereplő (Érzelmi érték), az ausztrál Rose Byrne-t választották a legjobb női főszereplőnek musicalben vagy vígjátékban a

Ha tudnék, beléd rúgnék című filmben alakított szerepéért.

A K-pop démonvadászok nyerte a legjobb animációs film és a legjobb dal díját. A titkosügynök című brazil politikai thriller lett a legjobb nemzetközi film, míg a főszereplő,

Wagner Moura a legjobb drámai férfi főszereplő díját

vehette át. Paul Thomas Anderson nyerte a legjobb rendező és forgatókönyv díját az Egyik csata a másik után című filmért.

Az Oscarral ellentétben a Globe-gálán tévésorozatokat is díjaznak, és az este folyamán

Stephen Graham, Owen Cooper és Erin Doherty brit színészek is elismerésben részesültek a Netflixen futó Kamaszok című drámában nyújtott alakításukért.

Seth Rogen nyerte a legjobb vígjátéksorozat-színész díjat a The Studio című hollywoodi szatírában nyújtott főszerepéért. További tévés díjazottak között volt Jean Smart (A pénz beszél), Noah Wyle (Vészhelyzet Pittsburghben) és Michelle Williams (Szex mindhalálig).