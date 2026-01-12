Rendkívüli

Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

Az Egyik csata a másik után című film nyerte el a legtöbb díjat, Leonardo DiCaprio mégis kimaradt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 6:57
Magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezték meg a 2026. évi Golden Globe-gálát, a filmes és televíziós világ egyik legfontosabb eseményét, immár 83. alkalommal. A BBC beszámolója szerint Timothée Chalamet volt az egyik fő díjazott, aki olyan sztárokat előzött meg, mint Leonardo DiCaprio és George Clooney. 

Ez volt Chalamet ötödik Globe-jelölése, de az első győzelme.

Annak ellenére, hogy maga DiCaprio nem kapott díjat, az Egyik csata a másik után című filmje nyerte el összességében a legtöbb elismerést – négyet –, köztük a legjobb musical vagy vígjáték, illetve a legjobb rendező díját.

Az ír színésznő,

 Jessie Buckley lett a legjobb drámaszínésznő a Hamnet című filmben nyújtott alakításáért,

amely meglepetésre a legjobb drámafilm kategóriában is győzelmet aratott. A Golden Globe-gála kulcsfontosságú állomás az Oscar-díj felé vezető úton.

Teyana Taylor énekesnő és színésznő elnyerte a legjobb női mellékszereplő díját az 

Egyik csata a másik után című filmben nyújtott alakításáért.

A 74 éves svéd színész, Stellan Skarsgard lett a legjobb férfi mellékszereplő (Érzelmi érték), az ausztrál Rose Byrne-t választották a legjobb női főszereplőnek musicalben vagy vígjátékban a 

Ha tudnék, beléd rúgnék című filmben alakított szerepéért.

A K-pop démonvadászok nyerte a legjobb animációs film és a legjobb dal díját. A titkosügynök című brazil politikai thriller lett a legjobb nemzetközi film, míg a főszereplő,

Wagner Moura a legjobb drámai férfi főszereplő díját 

vehette át. Paul Thomas Anderson nyerte a legjobb rendező és forgatókönyv díját az Egyik csata a másik után című filmért.

Az Oscarral ellentétben a Globe-gálán tévésorozatokat is díjaznak, és az este folyamán

 Stephen Graham, Owen Cooper és Erin Doherty brit színészek is elismerésben részesültek a Netflixen futó Kamaszok című drámában nyújtott alakításukért.

Seth Rogen nyerte a legjobb vígjátéksorozat-színész díjat a The Studio című hollywoodi szatírában nyújtott főszerepéért. További tévés díjazottak között volt Jean Smart (A pénz beszél), Noah Wyle (Vészhelyzet Pittsburghben) és Michelle Williams (Szex mindhalálig).

Az esemény történetének első legjobb podcast díját Amy Poehler, egykori Golden Globe-műsorvezető kapta a Good Hang with Amy Poehler című produkcióért.

