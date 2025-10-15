karácsonyi vásárMagdeburgterrorkészültségerőszak

Erőszak az adventi fények mögött – félelem és készültség Európa karácsonyi vásárain

Közeledik az ünnepi időszak, ám a nyugat-európai karácsonyi vásárokon már nem a forralt bor és a felhőtlen ünnepvárás uralkodik, hanem a betonakadályok, a fegyveres járőrök és a feszült hangulat. Az elmúlt évek migránshátterű merényletei után a nyugat-európai hatóságok példátlan biztonsági intézkedésekkel készülnek a karácsonyi vásárokra.

Szabó István
2025. 10. 15. 4:01
2024. december 20., Szász-Anhalt, Magdeburg: Egy autó belehajtott egy karácsonyi vásárba Magdeburgban. Többen meghaltak és sokan megsérültek Fotó: Heiko Rebsch Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Az ünnepi adventi időszak Európában már nemcsak a csillogó fényeket és az ünnepi hangulatot jelenti, hanem a közbiztonság új kihívásait is. A karácsonyi időszakban a tömegek ideális célpontjai a potenciális terrortámadásoknak.

Karácsonyi vásár
Látogatók a Rijksmuseum közelében, a karácsonyi vásáron Amszterdamban, Hollandiában, 2024. december 23-án 
(Fotó: AFP)

Az elmúlt évtizedben számos terrortámadás rázta meg Európa karácsonyi vásárait. Ezek a helyszínek a közösségi ünneplés, a családok és barátok találkozóhelyei, azonban a terroristák számára is könnyű célpontokká váltak.

Karácsonyi vásárokon elkövetett terrormerényletek

Németország

Az egyik legismertebb eset 2016-ban történt Berlinben, ahol egy tunéziai származású terrorista kamionnal hajtott a tömegbe a város híres karácsonyi vásárának helyszínén. A támadásban tizenkét ember vesztette életét, és több mint ötvenen megsérültek.

A 2024 decemberében pedig Magdeburgban történt támadás, amely során egy autós öt ember életét oltotta ki, és több mint kétszázat megsebesített, új fejezetet nyitott a karácsonyi vásárok biztonságának történetében.

Látható, hogy a keresztény ünnep előtti forgatagot sem kíméli már a terrorfenyegetettség. Európa számos országa válaszul átfogó biztonsági intézkedéseket vezetett be, hogy garantálja a látogatók nyugalmát és biztonságát.

Korábban a V4NA írt róla, hogy a tavalyi advent idején egy német felmérés szerint a lakosság 22 százaléka a megnövekedett terrorveszély miatt nem tervezte meglátogatni a karácsonyi vásárokat. A németek több mint felének pedig az esetleges veszély befolyásolja a további vásárlátogatási terveit.

Németországban a vásárhelyszínek védelmét jelentősen átalakították. Az országban már a 2016-os berlini támadás óta elterjedt a betonakadályok használata, de a magdeburgi eset újra felhívta a figyelmet a biztonsági résekre. A vásárok köré betonblokkokat és szigorított beléptetési rendszereket helyeztek el.

Franciaország

Franciaországban a biztonsági intézkedések már a magdeburgi tragédia előtt is szigorúak voltak, különösen a strasbourgi karácsonyi vásár után, ahol 2018-ban öt ember vesztette életét egy hasonló támadásban.

2014-ben Franciaországban két különböző városban is történt támadás. Dijonban egy férfi hajtott autójával a vásári tömegbe, többen megsérültek, míg Nantes-ban egy másik támadó hasonló módszerrel sebesített meg látogatókat.

Ausztria

A 2020-as bécsi merénylet is sokkolta a világot. Bár a támadás közvetlenül nem karácsonyi vásárt célzott, az osztrák főváros ünnepi előkészületeinek szívében történt, így emlékeztetett arra, hogy a nagy tömegrendezvények mindig potenciális célpontok maradnak.

Belgium

2011-ben Liège városában (Belgium) egy férfi gránátokkal és lőfegyverrel támadt a karácsonyi vásár közelében sétáló emberekre. A tragikus esemény öt halálos áldozatot követelt, köztük volt egy kisgyermek is, és sokan megsérültek.

Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyságban is fokozott figyelemmel várják az ünnepi készülődést. A 2017-es manchesteri terrortámadás után jelentősen növelték a karácsonyi vásárok biztonságát, bár ott a támadás nem a vásárban történt. Tavaly a Metropolitan Police fegyveres járőröket állított ki a nagyobb vásárok területén, miközben a vásárszervezők biztonsági protokollokat dolgoztak ki a rendvédelmi szervekkel együttműködve.

Olaszország

Olaszországban ilyenkor szintén jelentősen megerősítik a rendőri jelenlétet a karácsonyi vásárokon, különösen a népszerű Bolzano és Trento vásárain. A helyi hatóságok ott is betonblokkokat helyeznek el, és fokozott ellenőrzéseket vezettek be.

Kivételes helyzetben Budapest

Az európai nagyvárosokhoz képest kiemelten biztonságos Budapest 2023-ban egymás után negyedik alkalommal nyerte el a legjobb európai karácsonyi vásár címet a European Best Destinations felmérésén. A magyar főváros kivételes helyzetben van, a legnagyobb látogatószámmal rendelkező vásárok rangsorában is szerepel – írtuk korábban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány alapján.

Budapesti karácsonyi vásár (Forrás: Képernyőfotó)

A karácsonyi vásárok Európában továbbra is az ünnepi összetartozás és öröm szimbólumai, de a magdeburgi tragédia rámutatott a sebezhetőségükre.

Borítókép: 2024. december 20., Szász-Anhalt, Magdeburg: Egy autó belehajtott egy karácsonyi vásárba Magdeburgban. Többen meghaltak és sokan megsérültek (Fotó: AFP/Heiko Rebsch)

 

