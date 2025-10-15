Erőszak az adventi fények mögött – félelem és készültség Európa karácsonyi vásárain

Az elmúlt évtizedben számos terrortámadás rázta meg Európa karácsonyi vásárait. Ezek a helyszínek a közösségi ünneplés, a családok és barátok találkozóhelyei, azonban a terroristák számára is könnyű célpontokká váltak.

Karácsonyi vásárokon elkövetett terrormerényletek

Németország

Az egyik legismertebb eset 2016-ban történt Berlinben, ahol egy tunéziai származású terrorista kamionnal hajtott a tömegbe a város híres karácsonyi vásárának helyszínén. A támadásban tizenkét ember vesztette életét, és több mint ötvenen megsérültek.

A 2024 decemberében pedig Magdeburgban történt támadás, amely során egy autós öt ember életét oltotta ki, és több mint kétszázat megsebesített, új fejezetet nyitott a karácsonyi vásárok biztonságának történetében.

🔴Magdebourg, Allemagne 🇩🇪

Une voiture a foncé sur un marché de Noël, faisant 80 blessés et un mort. Bilan provisoire. L'horreur absolue.

Le suspect serait d'origine Syrienne. https://t.co/XOVkYD5Lqm — Rafael Sereti (@RafaelSereti) December 20, 2024

Footage reveals the arrest of a 50-year-old Saudi Arabian suspect in the Magdeburg attack, where a BMW ploughed into a Christmas market crowd, killing at least 11 and injuring up to 80.



An explosive device was reportedly found in the car.#Magdeburg #Germany https://t.co/ZhD1GfK3Fn pic.twitter.com/S1WhrQeimG — BPI News (@BPINewsOrg) December 20, 2024

Látható, hogy a keresztény ünnep előtti forgatagot sem kíméli már a terrorfenyegetettség. Európa számos országa válaszul átfogó biztonsági intézkedéseket vezetett be, hogy garantálja a látogatók nyugalmát és biztonságát.

Korábban a V4NA írt róla, hogy a tavalyi advent idején egy német felmérés szerint a lakosság 22 százaléka a megnövekedett terrorveszély miatt nem tervezte meglátogatni a karácsonyi vásárokat. A németek több mint felének pedig az esetleges veszély befolyásolja a további vásárlátogatási terveit.

Németországban a vásárhelyszínek védelmét jelentősen átalakították. Az országban már a 2016-os berlini támadás óta elterjedt a betonakadályok használata, de a magdeburgi eset újra felhívta a figyelmet a biztonsági résekre. A vásárok köré betonblokkokat és szigorított beléptetési rendszereket helyeztek el.

Franciaország

Franciaországban a biztonsági intézkedések már a magdeburgi tragédia előtt is szigorúak voltak, különösen a strasbourgi karácsonyi vásár után, ahol 2018-ban öt ember vesztette életét egy hasonló támadásban.