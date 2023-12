Karácsonyi vásár: Budapest kivételes helyzetben van

Kivételes helyzetben van Budapest

Budapest immár egymás után negyedik éve nyeri el a legjobb európai karácsonyi vásár címet a European Best Destinations felmérésén. A legkedveltebb vásárok listája egyébként eltér a leglátogatottabbakétől. Ugyanakkor Budapest kivételes helyzetben van, a legnagyobb látogatószámmal rendelkező vásárok rangsorában is szerepel, a középmezőnyhöz sorolható a maga nyolcszázezer fős látogatottságával, ahogyan ezt több forrás is, közöttük az EnjoyTravel ötven városra kiterjedő gyűjtése is mutatja – jelezte az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Az egy lakosra jutó látogatószám is magas, mivel általában a nagyobb népességgel rendelkező országokban, az Egyesült Királyságban vagy Németországban vannak milliós látogatószámú vásárok. Régiónkban a vendégek számában a magyar fővárost csak Bécs előzi meg, amely a nemzetközi turizmus szempontjából is kiemelt helyzetben van, míg az idegenforgalom szempontjából szintén jelentős Prágát lehagyja a budapesti vásárok látogatottsága. A brit The Telegraph című lap legolcsóbb karácsonyi vakációkat összegző listáján Budapest a hatodik helyet szerezte meg. Az adatok elemzése során fontos az is, hogy a legalacsonyabb árakat felmutató vásárok összehasonlítása nehézségekbe ütközik, mivel a termek-kínálat eltér, és a különféle termékek változatos árakat mutatnak, így például nemzetközi összehasonlításban a forralt bor olcsóbb Budapesten, addig például a kürtőskalács drágább.