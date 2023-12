Még a frankfurti karácsonyi vásárban is magyar lángost esznek

December a legtöbb európai városban a cukormázba csomagolt és forralt borral leöntött élményekről szól. Frankfurtban is megtalálható minden, ami a meseszerű adventhez kell, felhőkarcolók, magyar lángos, csodaszép karácsonyi díszkivilágítás, tetőteraszos bárok forraltborral, ahol üzletemberek, baráti társaságok és családok sokszor fogvacogva vacsoráznak a hidegben. Itt található Németország egyik legnagyobb, legtöbbet látogatott és talán az egyik legszínesebb karácsonyi vására. Az ok nem véletlen: a pezsgő város a nemzetközi élet egyik európai központja.

Karácsonyi vásár Frankfurt főterén. Fotó: Getty Images

A nyári utcafesztiválok után a helyiek november közepétől december végéig ismét sokat vannak a szabadban, rendkívül társaságkedvelők. Számos programot terveznek nemcsak családjaikkal, munkatársaikkal, barátaikkal, de mindenkivel, aki valamilyen szempontból fontos. A hangsúly nem az ajándékvásárláson van – arra ott vannak a plázák és a bevásárlóutca –, hanem a karácsonyi ízek élvezetén.

Én is épp egy ilyen baráti összejövetelre igyekszem. Hat óra elmúlt, már lement a nap, és a karácsonyi díszkivilágítás hívogat a belvárosba. Az egyik fabódéba rejtett forraltborozó előtt találkozunk a csapattal az egyik legnagyobb csomópontban, a Hauptwachén, ami a város Deák tere, hiszen metrók és gyorsvasutak kereszteződésében fekszik. Kedd este van, így főként helyiek isszák mellettünk a forralt bort, mivel az itt élő és dolgozó frankfurtiak hétfőtől csütörtökig járnak a vásárokba, majd ezt követően szaunázni mennek. Az utóbbi program nekem szerda estére tolódik. A környékbeli falvakban, városokban lakók és a turisták hétvégén látogatják meg a forgatagot, és nem érdekli őket, hogy éppen esik a hó vagy hideg szél fúj: az összes forralt boros és meleg ételt kínáló standnál tömött sorok állnak. Most épp csendesen szállingózik a hó, a biztonságra ügyelő rendőrök sapkáján nem marad meg, de a minden karácsonyi vásárt körülvevő beton úttorlaszok már fehérbe öltöztek.

Rózsaszín vásár, almabor és Feuerzangenbowl

Az első forralt bor után irány a következő helyszín: a tér szélén lévő kis utcácska mentén eljutunk a Rózsaszín karácsonyi vásárra, a Friedrich-Stoltze térre. Bécstől eltérően Frankfurtban a puncs helyett főként forralt almabort fogyasztanak. Ami Bajorországban a sör, az itt az almabor. A savanykás alkoholos ital csak sokadik kóstolásra lesz az ember kedvence. Kezdőknek ajánlott buborékos ásványvízzel vagy Sprite-tal felönteni, majd szép fokozatosan térni át az adalékok nélküli fogyasztásra. Télen a fehér és a rosé almabor (más néven Barbie almabor) kis szegfűszeggel és fahéjjal a kedvencem, alig tesznek bele cukrot, az íze kissé savanykás, illata mégis fenséges.

Az almabor mellett természetesen van klasszikus fehér, rosé és vörös forralt bor is. Vannak helyek, ahol a bolti palackozott változatot melegítik fel, az úgynevezett Winzerglühwein azonban garantált minőséget ad, mivel ezeket a borászok saját boraikból készítik. A pontos recept nincs meghatározva, csak az alkoholfok (7–14 százalék). A borász döntheti el, hogy fehéret vagy vöröset használ, és milyen fűszerezést választ. Körülbelül száz német pincészet készít ilyen italt, főleg Baden és Pfalz tartományokban.

A következő pohárral a Friedrich-Stoltze tér szélén koccintunk, ami kezd megtelni az irodából szállingózókkal. A Rózsaszín karácsonyi vásár különlegessége, hogy minden díszítés Barbie kedvenc színét idézi. A rózsaszín kivilágítás alatt még egy feles rumot is lehet kérni a forralt borba vagy a tér túloldalán álló, négy méter magasban felállított üstnél, a Feuerzangenbowl standnál sorba állni.

Utóbbiban készül a Magyarországon krampampuliként ismert fűszeres, vörösbor alapú lélekmelegítő. A hatalmas kondérban különféle fűszerekkel és gyümölcsökkel főzik össze a bort, felül egy rúdra cukortömböt erősítenek, amire rumot csorgatnak, és meggyújtják. Ez az egyveleg csöpög a rézüstbe, ami a Feuerzangenbowl karakteres ízét adja, és ezért kell a szokásos forralt bornál ötven centtel vagy inkább egy euróval többet fizetni. A Rózsaszín vásár további különlegessége, hogy minden ötödik pohárnál kolompolnak, hogy mindenkit emlékeztessenek, az élet apró örömeit meg kell ünnepelni.

A vásárban nincsen műanyag pohár, mindenki bögrével koccint. A pohárdíj kettő–öt euró, így a nyolc-tíz eurós ital akár a felébe is kerülhet, ha visszavisszük a bögrét. Az Ausztriában megszokott kis csizmák helyett itt kétdecis „pocakos” bögrék vannak. Idén a focilabdával ellátottak a slágertermékek, hiszen jövő június 14. és július 14. között Németország rendezi a labdarúgó Európa-bajnokságot, és a közel ötvenezer férőhelyes frankfurti stadionban lesz többek között a nyolcaddöntő.

A németek általában híresek a foci iránti rajongásukról. Az Eintracht Frankfurt csapatának fekete kabátos, fekete-fehér sálas szurkolói szerdán és szombatonként a mérkőzések előtt csoportokban látogatják az adventi vásárokat. Megszokott kocsmáik helyett ilyenkor a vásárban forralt borral melegítenek a meccsre, már csak azért is, mivel külön szurkolói standok is várják az érdeklődőket, ahol a legújabb sapkákat, sálakat, zoknikat lehet megvenni.

A karácsonyi vásár fontos eleme a lángos

Forralt borok után kissé megéheztem, ami nem csoda, rengeteg stand kínál ínycsiklandó illatú, meleg finomságokat. Van magyar lángos, a sajtos-tejfölös mellett lilahagymás, porcukros és nutellás is várja a kalandvágyókat. A rösztiburgonya és a frissen sült halak illatát pár méter után felváltja a görög fánkgolyók, a holland minipalacsinták és a gőzgombócok kavalkádja. A tömött sorok azonban a faszénen, tárcsán sülő virslit és tarját kínáló standokhoz állnak. A frankfurti őshazájában nem is lehetne ez másként, mi is megállunk egy virslinyi szünetre.

A karácsonyi vásárra jellemző a színes forgatag. Vannak itt focidrukkerek, bankárok, családok és meglehetősen sok külföldi, akiket főleg a virágzó bank- és technológiai szektor csábított a városba. Nemcsak a drukkereket lehet messziről megismerni: az üzletemberek egytől egyig jól öltözöttek, skatulyából kihúzott megjelenésük mellett feltűnő, hogy mindenkinek sötét színű, meleg kabátja, kényelmes cipője, sálja és sapkája van. Az ok prózai: egymást érik a forraltboros standok, így a sokadalomban bármikor kilöttyenhet a cukros védőital, ami kevésbé látszik a sportos viseleten.

Sétánkat a városháza előtti téren fejezzük be, ahol a frankfurti karácsonyi vásár szíve is dobog. A hatalmas körhintára felszállva alattunk a gyönyörűen kivilágított standokat látjuk, előttünk a XV. században épült városháza és a 26 méter magas fényfüzérrel díszített karácsonyfa áll, illetve a háttérben a Commerzbank tornya. Ez az igazi frankfurti látkép: a hagyomány és a kultúra találkozása a modern felhőharcolókkal.

Borítókép: Frankfurti karácsonyi vásár (Fotó: Getty Images)