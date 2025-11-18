A baloldali liberális blokk válsága

Gróf Széchenyi István emléke előtt egész napos országos ünneppel tiszteleg az ország. A fővárosi eseményekről a Budapesti Hírlap így tudósít november 10-én: „Szűnni nem akaró zuhogó esőben ünnepelte tegnap az egész ország a legnagyobb magyart. De hiába volt szakadó fellegekkel borított az égbolt, hiába borult valóságos ernyősátor az ünneplő közönség fölé, a lelkekben a legnagyobb magyar iránt előtörő tisztelet, hódolat és lelkesedés ragyogóvá tette ezt a napot.” Nemzeti színekkel fellobogózott város várja a közönséget. Az utakon, tereken
száz és száz piros-fehér-zöld zászló leng az esőtől csapzottan a meg-megújuló szélrohamban. […] A csendes utcákon keresztül harangok zúgása hallatszik. Kilenc óra. Most kezdődik meg az ünnep a különböző egyházak templomaiban, ahol a vallásfelekezetek legnagyobb méltóságú papjai végzik az istentiszteletet, a templomokat zsúfolásig megtöltő előkelő közönség előtt.
A harangzúgással záruló ünnepi istentiszteleteket követően a közönség az Országház térre vonul. „Szünet nélkül özönlenek a küldöttségek. Levente formaruhák, vidéki népviseletek, díszmagyar ruhák kaleidoszkópszerűen tűnnek fel és vegyülnek el egymásba. […] Az ének- és zenekarok hangjai elcsendesednek. Most ágyúlövés hangzik. Azután még egy. A Dunán fel-alá cirkáló Szeged monitor ágyúi huszonnégyszer szólalnak meg gyors egymásutánban, jelezve az Országház téren lezajló ünnepség kezdetét. Ekkorra már a ludovikások díszszázada, a Ferenc József Intézet növendékei s a cserkészek sorfala által elkerített szónoki emelvénytől jobbra helyet foglaltak a kormány és a nemzetgyűlés képviselői.” Az ünnep országos bizottságának elnöke, Schandl Károly földművelésügyi államtitkár arról beszél:
„Ha a nemzet élni, az ország feltámadni akar, vissza kell térnie Széchenyihez. Legyen a mai nap határkő, amely pontot tesz a pártviszályok után, legyen a magyar egység kezdete, amelyben becsülettel, munkával és értelemmel dolgozunk az ország újjáépítésén. Munka és áldozatkészség lendít csak sorsunkon. A szavak ideje elmúlt, a tettek idejére van szükség. A sárepés kritika, amely mérgez, de segíteni nem segít, helytelen. Nem az ad kenyeret, aki az elégedetlenséget szítja, hanem az, aki ismereteket tanít és munkára hív.”
Az államtitkár nemzeti megbékélést szorgalmaz. „Mi hajlandók vagyunk elfelejteni a közelmúltat, de senki ne igyekezzék azt visszahozni. […] Egységes magyar tábort akarunk, de ebben az egységben magyar erkölcs, magyar kultúra legyen.”
