A baloldali liberális blokk válsága

Széchenyi István emlékműve 1907-ben a Lánchíd pesti hídfőjénél, a mai Széchenyi téren Forrás: Fortepan/Deutsche Fotothek/Brück and Sohn

A beszéd után a mintegy húszezres hallgatóság a Lánchíd pesti hídfőjénél, az akkori Ferenc József téren található Széchenyi-szoborhoz vonul. A szoborral szemközt a kormányzó, a királyi hercegi család, a Széchenyi nemzetség tagjai, a kormány és a megjelent nagyságok részére díszsátrat állítanak. Horthy Miklós „érkezésekor a Magyar Légiforgalmi Társaság gépe jelent meg a tér felett, s a gépből színes pillangókként cédulák libbentek alá, Széchenyi mondásaival ékesítve”.

A Magyar Dalosszövetség elénekli a Magyar Hiszekegyet, majd Snassel Ferenc, az Országos Széchenyi Szövetség elnöke a beszédében fogadalmat tesz az ifjúság nevében, hogy

arra fog törekedni, hogy Magyarországon ne legyen senki se kenyér, ruházat, fedél és szakismeretek nélkül és az erkölcsi műveltséget senki se nélkülözze.

Magyar mecénások fellépését sürgeti gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter a Magyar Történelmi Társulat közgyűlésén ― számol be róla a Pesti Napló november 13-án. Ötvenedik születésnapja alkalmából köszöntik a tárcavezetőt, aki nagyszabású, elsősorban Széchenyi István életművét elemző beszéddel nyitja meg az ülést. Mint mondja,

a legnagyobb magyar személye a legékesebb bizonyíték, „hogy az européerség nem ellentétes a magyarsággal. Sőt, csak az, aki ismeri az európai kultúrát és benne él ebben a kultúrában, tudja méltányolni a magyarság értékeit.”

Az újgazdagokat figyelmezteti a kötelezettségeikre Széchenyi nyomán, aki egyéves jövedelmét ajánlotta fel 1825-ben. „Vegyék tudomásul: megköveteljük tőlük, hogy támogassák a magyar műveltséget.”

A liberális blokk válsága címmel közöl vezető anyagot Az Est november 10-én. Azt írják: „Arról határoznak, hogy a nemzetgyűlés baloldali pártjainak blokkja, amely lényegében a liberális polgári pártok és a szociáldemokraták szövetségét jelenti, továbbra is fennmaradjon-e.” Rámutatnak:

„A blokk belső válsága nem mai keletű, és ez a feszültség, amely ezeken a kereteken belül pártokat és egyéneket egyre távolabb sodort egymástól, már régóta megbénította az ellenzéki blokk működését. Az aktív politika körein kívül álló közvélemény is megállapította, hogy a baloldali pártok működése, különösen a passzivitás abbahagyása óta, veszített korábbi lendületéből, legutóbb pedig egyenesen mintha fenékre szaladt volna.

A legutóbbi parlamenti ülések alatt a folyosón élénk és nem egyszer feltűnést keltő viták folytak baloldali politikusok között, és ekkor már nyilvánvalóan látni lehetett azt, hogy a blokkon belül eseményeknek kell elkövetkezniük.” Az Est információi szerint Szilágyi Lajos együtt ebédel másnap Vázsonyi Vilmossal, majd a szocialista Peidl Gyulával beszél, azután pedig a Kossuth-párti Rupert Rezsővel találkozik. A lap a vezércikkében úgy fogalmaz: „Ki tud róla, kérdjük a világháború legszomorúbb körkérdésével. Ki tud az ellenzékről ― hol van, merre jár, mint csinál a láthatatlan oppozíció?”