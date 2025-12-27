Ahol a gőz tüzes pofonként csattan az arcodon

Különös hely volt ez, amelyet egy időben messze elkerültek a turisták, a házikó jelentéktelenül olvadt bele a környezetbe. Már ott, akkor szöget ütött a fejembe, hogy le kéne szállni, meg kellene nézni, mit rejt a homályba burkolódzó hely. Különösen akkor, ha éppen arra a településre vetett a sors, amelyet a világ szaunafővárosának neveznek. Ez Tampere.

Ki gondolná, hogy ebben a házban van Tampere és Finnország legöregebb szaunája?

Fotó: Lantos Gábor

Tampere és Finnország legöregebb nyilvános szaunája

Néhány nappal később erre is sor került. Nem sokkal a nyitás után érkeztem, mert ennek a szaunának komoly nyitvatartási rendje van. Azt hittem, egyedül leszek, ugyan, kinek lenne kedve egy ködös, nedves, nyálkás, nyirkos október végi kedd délután erre kószálni. Nagyobbat nem is tévedhettem volna. Idős, sokat látott finn férfiak nevetgéltek a szauna előszobájában. Sör és vodka volt a kezükben.

Bár egy szót sem beszéltem finnül, az egész helyet különös vidámság ölelte körbe.

A férfiak nem tudtak angolul. Különös megfigyelésem ez. Hosszú északi vándorlásaim során kellett leszámolnom azzal a sztereotípiával, hogy odafent mindenki perfekt beszéli Shakespeare nyelvét. Minél idősebb valaki, annál nagyobb az esélye annak, hogy ez nincs így.

Különös helye ez a világnak. Ruhára, ágyékot eltakaró textilre itt nincs szükség, sőt, egyenesen tilos a meztelenség negligálása. A vastag faajtó nehezen nyílt. Odabent százéves embernek kinéző idős finn kefélte a hátát. A sajátját – természetesen. A hosszú nyelű, sűrű szövésű kefe pont erre szolgált. Majd az előtte heverő favödröt megmerítette a jéghideg vízben, s az egészet magára loccsantotta. Fókaként prüszkölt, de nem ordított – hang sem hagyta el a száját. Fent, a galérián sokan ültek a padon. A fával fűtött szaunakályhát már reggel megtömték, hogy a délutáni nyitásra bent kilencven fok legyen. Felmásztam az emeletre, a sok jó ember helyet szorított nekem. A loccsantónak lelke kissé szomorú: ott kellett hagynia a kompániát, le kellett másznia, hogy az izzó kövekre vizet öntsön. A forró gőz sisteregve szállt fel, szúrta, égette a bőrt.

Egy-egy jótékony sóhaj zavarta csak meg a csendet, máskülönben csend lett, szinte áhítat.

Nem kellett ott semmi szó, elég volt behunyt szemmel ülni és élvezni az élet egyik legjobb dolgát: a szaunázást.