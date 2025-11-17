Szoboszlai Dominik nem hallgat tovább: Ezzel még tartozunk nektek!

Nagy lelkesedéssel várhattuk Magyarország és Írország vasárnapi vb-selejtezőjét, hiszen Marco Rossi válogatottja a pótselejtezőt érő második helyről várta az utolsó fordulót, amelyben egy pont is elegendő lett volna ahhoz, hogy életben tartsa a kijutási reményeit a szintén erre vágyakozó északiak előtt. Lukács Dániel és Varga Barnabás góljai révén kétszer is vezetést szereztek a mieink a meccsen, még a rendes játékidő utolsó tíz percére fordulva is 2-1-re vezettek Szoboszlai Dominikék, ám vigadalom helyett összetörtek a magyar álmok, a portugálok hóhéra, Troy Parrott a 80. percben másodszor is betalált a mérkőzésen, a 96. percben pedig pótselejtezőre lőtte a 3-2-re diadalmaskodó íreket.

Ünneplés helyett Szoboszlai Dominikék padlóra kerültek (Fotó: Mirkó István)

Szoboszlai Dominik büszke magyarságára

Elképzelhetetlennek tűnt ez a forgatókönyv, hiszen a találkozó utolsó pillanatáig mi álltunk továbbjutásra. A magyar játékosok sem akarták elhinni a történteket, többen a földön elterülve, könnyek között próbálták feldolgozni a kudarcot. Láthatóan Szoboszlai Dominikot is nagyon megviselte, hogy a válogatott lemarad a világbajnokságról, csapatkapitányként mindössze néhány szót tudott kipréselni magából az M4 Sport kamerái előtt.

Egy nap elteltével már többre futotta, a közösségi felületein üzent a szurkolóknak.

Fáj. Fáj, mert nagyon akartuk! Nem csak magunkért, hanem értetek is. Értetek, akik mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket. Csapatkapitányként sajnálom, hogy most nem sikerült… De végtelenül büszke vagyok minden játékosra, stábtagra és edzőre. Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is. Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak! A munka újra elkezdődött. Szeretlek, Magyarország!

– írta Szoboszlai az Instagram-oldalán.

Utóbbi mondat bármikor megállja a helyét. Szoboszlai a bánatos üzenetében vallott szerelmet, az írek hőse, Troy Parrott ugyanezt örömében tette meg. Ő az ünneplést megörökítő fotókhoz mindössze ennyit fűzött hozzá: Szeretlek, Írország!