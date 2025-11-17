Szoboszlai Dominikvb-selejtezőmagyar válogatottír válogatott

Szoboszlai Dominik nem hallgat tovább: Ezzel még tartozunk nektek!

Bár a vasárnapi mérkőzés utolsó pillanatáig nekünk állt a zászló, végül a magyar válogatott helyett az ír ünnepelt a Puskás Arénában. A szigetországiak 3-2-re nyertek az utolsó fordulóban, így ők a pótselejtezőre készülnek, Marco Rossi csapata viszont lemarad a 2026-os világbajnokságról. Szoboszlai Dominikék könnyek között köszöntek el a szurkolóktól, a csapatkapitány egy nap elteltével a közösségi médiában is üzent.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 17:23
Szoboszlai Dominik a történtek ellenére is köszönetet mondott a szurkolóknak Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy lelkesedéssel várhattuk Magyarország és Írország vasárnapi vb-selejtezőjét, hiszen Marco Rossi válogatottja a pótselejtezőt érő második helyről várta az utolsó fordulót, amelyben egy pont is elegendő lett volna ahhoz, hogy életben tartsa a kijutási reményeit a szintén erre vágyakozó északiak előtt. Lukács Dániel és Varga Barnabás góljai révén kétszer is vezetést szereztek a mieink a meccsen, még a rendes játékidő utolsó tíz percére fordulva is 2-1-re vezettek Szoboszlai Dominikék, ám vigadalom helyett összetörtek a magyar álmok, a portugálok hóhéra, Troy Parrott a 80. percben másodszor is betalált a mérkőzésen, a 96. percben pedig pótselejtezőre lőtte a 3-2-re diadalmaskodó íreket.

Ünneplés helyett Szoboszlai Dominikék padlóra kerültek
Ünneplés helyett Szoboszlai Dominikék padlóra kerültek (Fotó: Mirkó István)

Szoboszlai Dominik büszke magyarságára

Elképzelhetetlennek tűnt ez a forgatókönyv, hiszen a találkozó utolsó pillanatáig mi álltunk továbbjutásra. A magyar játékosok sem akarták elhinni a történteket, többen a földön elterülve, könnyek között próbálták feldolgozni a kudarcot. Láthatóan Szoboszlai Dominikot is nagyon megviselte, hogy a válogatott lemarad a világbajnokságról, csapatkapitányként mindössze néhány szót tudott kipréselni magából az M4 Sport kamerái előtt.

Egy nap elteltével már többre futotta, a közösségi felületein üzent a szurkolóknak.

Fáj. Fáj, mert nagyon akartuk! Nem csak magunkért, hanem értetek is. Értetek, akik mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket. Csapatkapitányként sajnálom, hogy most nem sikerült… De végtelenül büszke vagyok minden játékosra, stábtagra és edzőre. Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is. Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak! A munka újra elkezdődött. Szeretlek, Magyarország!

 – írta Szoboszlai az Instagram-oldalán.

Utóbbi mondat bármikor megállja a helyét. Szoboszlai a bánatos üzenetében vallott szerelmet, az írek hőse, Troy Parrott ugyanezt örömében tette meg. Ő az ünneplést megörökítő fotókhoz mindössze ennyit fűzött hozzá: Szeretlek, Írország!

Vb-lázban ég a világ!

Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először lép majd pályára 48 válogatott azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.