Szoboszlai Dominik mindössze öt szót tudott mondani a meccs után

Lukács Dániel góljára büntetőből válaszolt az ír Troy Parrott. Varga Barnabás elképesztő bombája után újra vezetett a magyar válogatott, de Parrott még kétszer betalált, másodszor a 96. percben , amire már nem volt magyar válasz. Eldőlt, nem ér véget az 1986 óta tartó rossz sorozat, a magyar válogatott a 2026-os világbajnokságon sem lesz ott. Az álom összetört, Szoboszlai Dominik csapatkapitányként vállalta a nyilatkozatot.
Nyilvánvaló volt azonban, hogy a vereség okaihoz nem most fogunk közelebb kerülni.
Mit mondott Szoboszlai Dominik az írek elleni vereség után?
Kérdés: Mennyire fáj?
Szoboszlai: Nagyon.
Kérdés: Lehet itt most elemezni?
Szoboszlai: Nem.
Kérdés: Ennyire igazságtalan a futball?
Szoboszlai: Úgy néz ki, igen.
Öt szót tudott magából kipréselni Szoboszlai, miután simét összetört egy magyar futballálom.