Szoboszlai Dominik mindössze öt szót tudott mondani a meccs után

Lukács Dániel góljára büntetőből válaszolt az ír Troy Parrott. Varga Barnabás elképesztő bombája után újra vezetett a magyar válogatott, de Parrott még kétszer betalált, másodszor a 96. percben , amire már nem volt magyar válasz. Eldőlt, nem ér véget az 1986 óta tartó rossz sorozat, a magyar válogatott a 2026-os világbajnokságon sem lesz ott. Az álom összetört, Szoboszlai Dominik csapatkapitányként vállalta a nyilatkozatot.

A magyar válogatott kikapott, a szurkolók is nehezen hittek a szemüknek, Szoboszlai Dominik és társai nem mehetnek a vb-re (Fotó: Polyák Attila)

Nyilvánvaló volt azonban, hogy a vereség okaihoz nem most fogunk közelebb kerülni.

Mit mondott Szoboszlai Dominik az írek elleni vereség után?

Kérdés: Mennyire fáj?

Szoboszlai: Nagyon.

Kérdés: Lehet itt most elemezni?

Szoboszlai: Nem.

Kérdés: Ennyire igazságtalan a futball?

Szoboszlai: Úgy néz ki, igen.

Öt szót tudott magából kipréselni Szoboszlai, miután simét összetört egy magyar futballálom.