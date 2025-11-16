magyar labdarúgó válogatottvb-selejtezőMarco Rossi

Szoboszlai Dominik mindössze öt szót tudott mondani a meccs után

A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 3-2-re kikapott Írország ellen, így harmadik helyen zárta a vb-selejtezős csoportját, s ezzel eldőlt, hogy tovább kell várnunk, ahogy 1986 óta egyszer sem, a 2026-os világbajnokságon sem lesz ott Magyarország. Szoboszlai Dominik csapatkapitányként odaállt az M4 Sport mikrofonja elé, de csak öt szót tudott kipréselni magából.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 17:36
Szoboszlai Dominik is elkeseredett, drámai meccsen dőlt el, hogy a magyar válogatott lemarad a 2026-os vb-ről Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lukács Dániel góljára büntetőből válaszolt az ír Troy Parrott. Varga Barnabás elképesztő bombája után újra vezetett a magyar válogatott, de Parrott még kétszer betalált, másodszor a 96. percben , amire már nem volt magyar válasz. Eldőlt, nem ér véget az 1986 óta tartó rossz sorozat, a magyar válogatott a 2026-os világbajnokságon sem lesz ott. Az álom összetört, Szoboszlai Dominik csapatkapitányként vállalta a nyilatkozatot.

A magyar válogatott kikapott, a szurkolók is nehezen hittek a szemüknek, Szoboszlai Dominik és társai nem mehetnek a vb-re
A magyar válogatott kikapott, a szurkolók is nehezen hittek a szemüknek, Szoboszlai Dominik és társai nem mehetnek a vb-re (Fotó: Polyák Attila)

Nyilvánvaló volt azonban, hogy a vereség okaihoz nem most fogunk közelebb kerülni.

Mit mondott Szoboszlai Dominik az írek elleni vereség után?

Kérdés: Mennyire fáj?

Szoboszlai: Nagyon.

Kérdés: Lehet itt most elemezni?

Szoboszlai: Nem.

Kérdés: Ennyire igazságtalan a futball?

Szoboszlai: Úgy néz ki, igen.

Öt szót tudott magából kipréselni Szoboszlai, miután simét összetört egy magyar futballálom.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKocsis Máté

A tisztánlátás végett

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.