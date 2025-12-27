dartsPDC-világbajnokságdarts-vbdartsvilágbajnokság

Újabb rekord és gyász a darts-vb-n, ahol sorra hullanak a világbajnokok

A mérkőzések több mint háromnegyedét lejátszották, de a legizgalmasabb rész most kezdődik. Szombat délután elrajtol a PDC-dartsvilágbajnokság 3. fordulója, amely során már a nyolcaddöntőbe jutás a tét. A harminckét kiemeltből már csak tizenöten vannak versenyben, és már most biztos, hogy több rekord is megdől a londoni darts-vb-n.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 6:14
A 18 éves dartsvilágbajnok, Luke Littler pályafutása során először nyert World Grand Prix-mérkőzést – nem akárhogyan
Luke Littler a darts-vb egyik botrányhőse, Mensur Suljovic ellen játszik a harmadik forduló szombat esti programjában (Fotó: Csudai Sándor)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 127-ből 96 mérkőzést már lejátszottak a londoni PDC-dartsvilágbajnokságon, amely a karácsonyi szünet után a legjobb 32 mezőnyével folytatódik. Az ünnepek előtt a világranglista első tíz helyezettje közül négy is elbúcsúzott, összesen pedig már tizenhét kiemelt esett ki a darts-vb-n. Az esélyesek közül a címvédő Luke Littler és a 2024-es bajnok Luke Humphries is két könnyebb győzelmen van túl, Michael van Gerwennek és Stephen Buntingnak ugyanakkor meg kellett szenvedni a sikerekért. A top 10, még versenyben maradt játékosai közül Jonny Clayton játék nélkül, Gian van Veen pedig a torna eddigi legmagasabb körátlagával (108,28) jutott tovább a második fordulóból.

Gian van Veen végérvényesen bejelentkezett a végső győzelemért a darts-vb-n
Gian van Veen végérvényesen bejelentkezett a végső győzelemért a darts-vb-n (Forrás: PDC)

Sok 170-es kiszálló és 180-as dobás a darts-vb-n

Az, hogy a darts-vb több új rekordot is hoz majd, már abból sejteni lehetett, hogy 96-ról 128-ra emelték a létszámot, ám a pénzdíjak mellett abban is csúcsdöntés született már, hogy mennyi 170-es (maximum) kiszálló született. Az első két forduló alatt Rob Cross, Gabriel Clemens, Brendan Dolan, Dirk van Duijvenbode, Krzysztof Ratajski, Nathan Aspinall, Joe Cullen, James Wade és Gian van Veen is egy-egy alkalommal teljesítette ezt, a „nagy hal" kilenc alkalommal történt kifogása pedig immáron felül is múlta az eddigi rekordot.

2024-ben csúcsot jelentő 914 darab 180-as dobás született, idén, a mérkőzések bő háromnegyede után jelenleg 678-nál áll a számláló. Ráadásul innentől átlagosan hosszabb találkozók következnek, így szinte bizonyosan megdől ez a rekord is.

Meglepetésemberek világbajnoksága lehet

A világranglistán a még versenyben lévő játékosok közül Charlie Manby és a Peter Wrightot is búcsúztató Arno Merk áll a leghátrébb, de náluk is váratlanabbnak mondható Wesley Plaisier és Justin Hood teljesítménye: előbbi Gerwyn Price-ot 3-0-val ütötte ki, utóbbi pedig a vb eddigi tán legjobb találkozóján 103,01-es körátlaggal múlta felül Danny Noppertet. 

Wright és Price mellett világbajnokként Michael Smith és Raymond van Barneveld is kiesett már,

öt – Littler, Humphries, Van Gerwen, Gary Anderson és Rob Cross – viszont még megakadályozhatja, hogy új győztes legyen.

Még mindig küzd a Kovács Patrikot is kiejtő Callan Rydz is, aki a Daryl Gurney elleni bravúrgyőzelme után néhány órával tudta meg, hogy elhunyt a nagyapja, így még az is elképzelhető, hogy a gyász miatt visszalép a hétfő esti folytatástól.

A Premier League mezőnye is eldőlhet a következő egy hétben

A világbajnokság egyik tétje az is, hogy utána döntik el, melyik nyolc játékos vehet részt a tavaszi Premier League-ben. A világranglista első négy helyezettjének biztos a helye, így Littler és Humphries helye garantált, ahogy Van Gerwennek és Buntingnak is aligha kell izgulnia. Mellettük az elmúlt év teljesítménye és a népszerűség alapján szokott választani a PDC, előbbi – és a világranglistán való előrelépésük – miatt 

alighanem Gian van Veen és Josh Rock is ott lesz a nyolcas mezőnyben.

Még néhány vb-forduló teljesítésével a leginkább közkedvelt bevonuló zenével rendelkező Nathan Aspinall is nagyban segíthetné az egyre valószínűbb meghívását, a nyolcadik szereplő kiléte azonban egyelőre kész rejtély – a világbajnokság folytatása is segíthet ezt megválaszolni.

A londoni vb harmadik körének küzdelmeit hétfő estig le is bonyolítják, majd kedd estig a nyolcaddöntőket is lejátsszák. A negyeddöntőkre január 1-jén, az elődöntőkre 2-án, a fináléra pedig 3-án kerül sor.

2026-os PDC-dartsvilágbajnokság, a 3. forduló programja

szombat délután:

  • Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
  • Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25. kiemelt)
  • Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland) 

szombat este:

  • Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német)
  • Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol)
  • Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák) 

vasárnap délután:

  • Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)
  • Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.) 
  • Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.) 

vasárnap este:

  • Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)
  • Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)
  • Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német)

hétfő délután:

  • Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)
  • Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)
  • Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland) 

hétfő este:

  • Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)

A négy nyert szettig tartó párharcokat ágrajz szerint ide kattintva nézheti meg.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekUkrajna

Robert C. Castel: Fordítsuk meg a sakktáblát!

Robert C. Castel avatarja

Alaptalan optimizmus, hogy végül Ukrajna lesz a háború igazi győztese.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu