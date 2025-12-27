Újabb rekord és gyász a darts-vb-n, ahol sorra hullanak a világbajnokok

A 127-ből 96 mérkőzést már lejátszottak a londoni PDC-dartsvilágbajnokságon, amely a karácsonyi szünet után a legjobb 32 mezőnyével folytatódik. Az ünnepek előtt a világranglista első tíz helyezettje közül négy is elbúcsúzott, összesen pedig már tizenhét kiemelt esett ki a darts-vb-n. Az esélyesek közül a címvédő Luke Littler és a 2024-es bajnok Luke Humphries is két könnyebb győzelmen van túl, Michael van Gerwennek és Stephen Buntingnak ugyanakkor meg kellett szenvedni a sikerekért. A top 10, még versenyben maradt játékosai közül Jonny Clayton játék nélkül, Gian van Veen pedig a torna eddigi legmagasabb körátlagával (108,28) jutott tovább a második fordulóból.

Gian van Veen végérvényesen bejelentkezett a végső győzelemért a darts-vb-n (Forrás: PDC)

Sok 170-es kiszálló és 180-as dobás a darts-vb-n

Az, hogy a darts-vb több új rekordot is hoz majd, már abból sejteni lehetett, hogy 96-ról 128-ra emelték a létszámot, ám a pénzdíjak mellett abban is csúcsdöntés született már, hogy mennyi 170-es (maximum) kiszálló született. Az első két forduló alatt Rob Cross, Gabriel Clemens, Brendan Dolan, Dirk van Duijvenbode, Krzysztof Ratajski, Nathan Aspinall, Joe Cullen, James Wade és Gian van Veen is egy-egy alkalommal teljesítette ezt, a „nagy hal" kilenc alkalommal történt kifogása pedig immáron felül is múlta az eddigi rekordot.

2024-ben csúcsot jelentő 914 darab 180-as dobás született, idén, a mérkőzések bő háromnegyede után jelenleg 678-nál áll a számláló. Ráadásul innentől átlagosan hosszabb találkozók következnek, így szinte bizonyosan megdől ez a rekord is.

Meglepetésemberek világbajnoksága lehet

A világranglistán a még versenyben lévő játékosok közül Charlie Manby és a Peter Wrightot is búcsúztató Arno Merk áll a leghátrébb, de náluk is váratlanabbnak mondható Wesley Plaisier és Justin Hood teljesítménye: előbbi Gerwyn Price-ot 3-0-val ütötte ki, utóbbi pedig a vb eddigi tán legjobb találkozóján 103,01-es körátlaggal múlta felül Danny Noppertet.

Wright és Price mellett világbajnokként Michael Smith és Raymond van Barneveld is kiesett már,

öt – Littler, Humphries, Van Gerwen, Gary Anderson és Rob Cross – viszont még megakadályozhatja, hogy új győztes legyen.