darts-vbmeglepetésLuke LittlerGerwyn Price

Megdermedt a „Jégember”, a holland óriás ledobta a darts-vb atombombáját + videó

Wesley Plaisier hatalmas meglepetésre kiejtette Gerwyn Price-t a PDC darts-világbajnokságon. A 2. fordulóban a 92. helyen jegyzett holland simán, 3-0-ra nyert a 2021-es világbajnok wales-i ellen. Wesley Plaisier nem tudja, hogyan csinálta. A címvédő Luke Littler az első szettben még kereste önmagát, végül 3-0-ra verte David Daviest.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 22. 4:50
Wesley Plaisier
Wesley Plaisier legyőzte Gerwyn Price-t Fotó: PDC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vasárnap délután sem múlt el botrány nélkül: Joe Cullen szerint csalással kapott ki Mensur Suljovictól. A késő esti program nyitányaként Martin Schindler 118-as kiszállót is dobva 3-0-ra nyert Keane Barry ellen úgy, hogy mindhárom szett döntő legben dőlt el. A 13. kiemelt német koncentrált jobban a végjátékokban, jellemző, hogy az 55-diként jegyzett vesztesnek az utolsó legben sorsdöntő pillanatban kipattant a nyila. A 2021-es világbajnok Gerwyn Price és a címvédő Luke Littler is tábla elé állt, de Wesley Plaisier nevétől volt hangos a londoni Alexandra Palota. 

Wesley Plaisier
Gerwyn Price fejet hajtott Wesley Plaisier előtt Fotó: simon oconnor

Megvalósult Gerwyn Price rémálma

A 9. kiemelt „Jégembert”, a nyíltan a Luke Littler trónfosztására készülő Gerwyn Price-t szinte sokkolta Wesley Plaisier (92.). A nagytesű holland 130-as kiszállóval megnyerte az első leget, s hiába egyenlítgetett a wales-i, 3-2-vel elvitte az első szettet. 

A tavaly a 2. fordulóban Peter Wright ellen elbukó Plaisier nem viccelt: hátsó pályáról beelőzve vezetést szerzett a második játszmában, és a saját kezdésű legjét is hozta úgy, hogy Price 218-on álldogált! Kényszeredett mosollyal nyugtázta a 2021-es bajnok, hogy sikerült szépítenie azok után, hogy gyermekded hibákat követett el. 

Most neki kellett volna hátsó pályáról virítania, 117-ről nyila volt az egyenlítéshez. Elhibázta, Plaisier viszont megoldotta a 67-et, és 3-1-re nyerte a szettet, s összesítésben 2-0-ra vezetett a 3 győzelemig tartó mérkőzésen. 

Wesley Plaisier élete meccsét játszotta

Szünet után simán nyerte az első és a harmadik leget a holland, Price két 180-assal és két 11 nyilas részsikerrel válaszolt. 

Nem rettent meg az óriás, egyetlen legre került a meccs megnyerésétől. Az 58-nál még megremegett a keze, Price elhibázta a dupla 20-at, Wesley Plaisier bedobta a dupla tízest, és a darts-vb talán legnagyobb meglepetését okozva 3-2-re a leget, a mérkőzést 3-0-ra nyerte meg a sportág egyik sztárja ellen!

– A fellegekben járok, pályafutásom legnagyobb győzelmét arattam. Nem is tudom, hogyan csináltam! A végén nagyon ideges voltam, de örülök, hogy sikerült befejeznem – értékelt meghatódva Wesley Plaisier, akinek a 3. fordulóban a lengyel Krzystof Ratajski lesz az ellenfele.

Luke Littler beindult

A címvédő, a januárban 17 évesen vb-t nyert Luke Littler tíznapos pihenő után kicsit „rozsdásan” mozgott az elején David Davies ellen. 

A nehezen megnyert első után a következő két leget wales-i riválisa elvitte. Sőt, hat nyila volt a szettgyőzelemre, s úgy megzavarodott, hogy 2-2-nél azt hitte, elvesztette, s elindult szünetre. 

A döntő legben pályaelőnyét magabiztosan érvényesítette Littler, s 3-2-re megnyerte az első játszmát. A folytatásban 145-ös kiszállót is bedobott az ifjú angol, aki 3-1-es részsikerével összességében 2-0-ra vezetett. A harmadik szettben is egy leg jutott az egyébként 95.53-as átlagot produkáló Daviesnek. 

Luke Littler esélyeshez méltóan győzött 3-0-ra, s készülhet lelkileg is a karácsony utáni, Mensur Suljovic elleni játszmára.

Az est zárásaként az ötszörös vb-győztes Raymond van Barneveldet búcsúztató Stefan Bellmont nem bírt Damon Hetával. A svájci 1-0-ra és 2-1-re vezetett, de a gyorsabb játékra váltó, magát hergelő ausztrál fordított, és 3-2-re győzött.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, 2. FORDULÓ:

A vasárnapi eredmények:

Délutáni mérkőzések

  • Ryan Joyce (angol, 24., 86.75)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 93.91) 1:3 (1-3, 1-3, 3-0, 0-3)
  • Joe Cullen (angol, 32., 86.53)–Mensur Suljovic (osztrák, 81.95) 1:3 (3-0, 1-3, 2-3, 2-3)
  • Luke Woodhouse (angol, 25., 92.48)–Max Hopp (német, 84.78) 3:0 (3-0, 3-0, 3-1)
  • Rob Cross (angol, 17., 91.71)–Ian White (angol, 85.78) 3:1 (3-1, 0-3, 3-0, 3-2)

Esti mérkőzések

  • Martin Schindler (német, 13., 96.16)–Keane Barry (ír, 94.21) 3-0  (3-2, 3-2, 3-2)
  • Gerwyn Price (walesi, 9., 95.83)–Wesley Plaisier (holland, 94.28) 0-3 (1-3, 1-3, 2-3)
  • Luke Littler (angol, 1., 97.15)–David Davies (walesi, 95.53) 3-0 (3-2, 3-1, 3-1)
  • Damon Heta (ausztrál, 16., 91.23)–Stefan Bellmont (svájci, 88.32) 3-2 (1-3, 3-1, 1-3, 3-1, 3-1)

A teljes ágrajzot itt tekintheti meg!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekeurópai unió

A világ a brüsszeli csúcs után

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Az EU vezetése nem tudta elérni az orosz vagyon átadását Ukrajnának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu