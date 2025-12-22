Megdermedt a „Jégember”, a holland óriás ledobta a darts-vb atombombáját + videó

A vasárnap délután sem múlt el botrány nélkül: Joe Cullen szerint csalással kapott ki Mensur Suljovictól. A késő esti program nyitányaként Martin Schindler 118-as kiszállót is dobva 3-0-ra nyert Keane Barry ellen úgy, hogy mindhárom szett döntő legben dőlt el. A 13. kiemelt német koncentrált jobban a végjátékokban, jellemző, hogy az 55-diként jegyzett vesztesnek az utolsó legben sorsdöntő pillanatban kipattant a nyila. A 2021-es világbajnok Gerwyn Price és a címvédő Luke Littler is tábla elé állt, de Wesley Plaisier nevétől volt hangos a londoni Alexandra Palota.

Gerwyn Price fejet hajtott Wesley Plaisier előtt Fotó: simon oconnor

Megvalósult Gerwyn Price rémálma

A 9. kiemelt „Jégembert”, a nyíltan a Luke Littler trónfosztására készülő Gerwyn Price-t szinte sokkolta Wesley Plaisier (92.). A nagytesű holland 130-as kiszállóval megnyerte az első leget, s hiába egyenlítgetett a wales-i, 3-2-vel elvitte az első szettet.

A tavaly a 2. fordulóban Peter Wright ellen elbukó Plaisier nem viccelt: hátsó pályáról beelőzve vezetést szerzett a második játszmában, és a saját kezdésű legjét is hozta úgy, hogy Price 218-on álldogált! Kényszeredett mosollyal nyugtázta a 2021-es bajnok, hogy sikerült szépítenie azok után, hogy gyermekded hibákat követett el.

Most neki kellett volna hátsó pályáról virítania, 117-ről nyila volt az egyenlítéshez. Elhibázta, Plaisier viszont megoldotta a 67-et, és 3-1-re nyerte a szettet, s összesítésben 2-0-ra vezetett a 3 győzelemig tartó mérkőzésen.

Wesley Plaisier élete meccsét játszotta

Szünet után simán nyerte az első és a harmadik leget a holland, Price két 180-assal és két 11 nyilas részsikerrel válaszolt.

Nem rettent meg az óriás, egyetlen legre került a meccs megnyerésétől. Az 58-nál még megremegett a keze, Price elhibázta a dupla 20-at, Wesley Plaisier bedobta a dupla tízest, és a darts-vb talán legnagyobb meglepetését okozva 3-2-re a leget, a mérkőzést 3-0-ra nyerte meg a sportág egyik sztárja ellen!

– A fellegekben járok, pályafutásom legnagyobb győzelmét arattam. Nem is tudom, hogyan csináltam! A végén nagyon ideges voltam, de örülök, hogy sikerült befejeznem – értékelt meghatódva Wesley Plaisier, akinek a 3. fordulóban a lengyel Krzystof Ratajski lesz az ellenfele.