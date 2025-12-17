PDCPDC-világbajnokságLuke LittlerGerwyn Pricedarts

Szétveti az önbizalom a walesi világbajnokot, Luke Littlernek is üzent

Gerwyn Price sima sikerrel vette az első fordulós akadályt a londoni Alexandra Palace-ban zajló PDC-dartsvilágbajnokság hatodik napján. A walesi 3-0-ra győzte le a cseh Adam Gawlast. Gerwyn Price a sikere után nagy magabiztosságról tett tanúbizonyságot, már Luke Littler trónfosztásáról beszélt.

Tóth Norbert
2025. 12. 17. 9:37
Gerwyn Price továbbjutott a PDC darts-világbajnokság második fordulójába.
Gerwyn Price nagyon magabiztos volt sikere után. (Fotó: ANP MAG / AFP)
December 11-én rajtolt el a PDC-dartsvilágbajnokság, a keddi már a hatodik nap volt a londoni Alexandra Palace-ban. Gerwyn Price mellett Chris Dobey és Danny Noppert is hozta a papírformát, a nap meglepetését Niko Springer búcsúja jelentette. A Hungarian Darts Trophy győztese az ausztrál Joe Comito ellen kapott ki 3-1-re a darts-vb első fordulójában. Price ennél sokkal előbbre tekint: Luke Littler címvédését is megakadályozná.

Gerwyn Price továbbjutott a PDC darts-világbajnokság második fordulójába.
Luke Littlernek is üzent Gerwyn Price (Fotó: DPA/AFP/David Inderlied)

Sima győzelemmel kezdett a korábbi világbajnok

Gerwyn Price mindössze két leget veszített a második világbajnokságán szereplő Adam Gawlas ellen. A walesi könnyedén 3-0-ra nyerte az első, majd 2-0-s hátrányból a másodikat szettet. A harmadik szett ismét Price 3-0-s sikerét hozta.

A 2021-es világbajnok 96,44-es átlagot dobott, a kiszállózása azonban hagyott kívánni valót maga után (9/26). Gerwyn Price ellenfele Wesley Plaisier lesz a második fordulóban.

– Azt hiszem, elég jól játszottam, leszámítva azt a két leget, amit elvesztettem. Javulnom kell ahhoz, hogy megnyerjem a tornát, de első körös meccsnek ez rendben volt. Az első kör mindig nehéz, főleg Adam ellen játszani, ő lassú, nehéz megtalálni a tempót, a ritmust és a játék lendületét – mondta Price a Sky Sports Dartsnak.

Gerwyn Price magabiztos Luke Littler trónfosztásában

Mivel egy ágon szerepelnek, megvan az esélye annak, hogy Gerwyn Price és Luke Littler találkozik a negyeddöntőben. A Jégember a 2021-es vb-győzelme óta nem jutott a négy közé. A walesi most biztosította magát arról, hogy megfosztja trónjától az angol világelsőt.

Nyerek. Őszintén szólva, senki sem fog legyőzni idén

– mondta Price magabiztosan a sajtótájékoztatóján. – A nagy versenyek előtt törlöm a közösségi oldalaimat, és csak a saját kis buborékomba merülök – emelte ki.

A rajongók közül sokan úgy vélik, hogy a Price–Littler párharc győztese nyerheti az idei világbajnokságot.

Hiszek a saját tehetségemben és képességeimben. Egyszerűen hiszem, hogy meg fogom nyerni ezt a tornát. Nem érdekel, milyen akadályok állnak előttem. Tudom, hogy nagyon nehéz lesz – bárkivel is játszom –, de mindenképpen túljutok minden meccsen

– fogalmazott a walesi.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

