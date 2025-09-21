Dráma Budapesten: Luke Littler meccsét percekkel a kezdés előtt törölték

Eljött az utolsó etap a Hungarian Darts Trophyn, már csak nyolc versenyző maradt. Vasárnap délután a torna címvédője, Michael van Gerwen honfitársa, Danny Noppert ellen kiesett. Később egy másik világbajnok, Rob Cross is búcsúzott a kiemeltek közül, ezen kívül azonban hat papírforma győzelem született. Az este a negyeddöntőkkel folytatódott, ahol a Gerwyn Price–Luke Littler párosítás ígérkezett a legizgalmasabbnak.

Gerwyn Price pár perccel a Luke Littler elleni negyeddöntője előtt visszalépett Hungarian Darts Trophyn Fotó: Csudai Sándor

Luke Littler meccsén drámai fordulat, ez mindent átírt

Ugyanakkor az este kezdetén a helyszíni tudósító drámai hírt osztott meg az MVM Dome közönségével.

Gerwyn Price a The Sun szerint egészségügyi okok miatt visszalépett a budapesti torna hátralevő részéről, így Luke Littler játék nélkül jutott tovább.

Az idei tornán ez az első eset, hogy egy játékos a mérkőzése előtt visszalépett. Csütörtökön még a Hungarian Darts Trophy kezdete előtt Gary Anderson és Dave Chisnall lépett vissza a kiemeltek közül. Littler az elődöntőben majd a holland Danny Nopperttel találkozik, aki 6-2-re legyőzte Chris Dobey-t az esti első meccsen.

Telt ház és remek hangulat az MVM Dome-ban Fotó: Csudai Sándor

Szenzációs német játék, a negyeddöntőben kiesett a világelső

A másik ágon Josh Rock 6-2-re legyőzte a gyenge meccset kifogó James Wade-t, majd a torna meccsén a német Niko Springer 6-4-re megverte a világelső Luke Humphriest. A világranglista-70. dartos idáig is szenzációsan játszott – Gian van Veent, Damon Hetát és Rob Crosst búcsúztatta –, erre viszont vasárnap este még egy lapáttal rátett. Springer 2-0-ra, majd 4-2-re is vezetett az angol ellen, Humphriesnak a legjobbját kellett nyújtania, hogy legalább esélye legyen a továbbjutásra.

A világelső 4-4-re visszajött, de utána Springer vitte a prímet. 5-4-es vezetésnél a győzelemért kezdett, és a nagy teher nem okozott gondot: hat tökéletes nyilat dobott, ezzel megalapozta a győzelmét.

Cikkünk frissül...