A Fidesz behúzta a józsefvárosi időközit, 52 százalékot kapott Kozma Lajos

Luke LittlerGerwyn PriceHungarian Darts TrophyMVM Dome

Dráma Budapesten: Luke Littler meccsét percekkel a kezdés előtt törölték

Luke Littler–Gerwyn Price slágermeccsel indult volna a Hungarian Darts Trophy vasárnap esti programja, de a walesi világbajnok percekkel a kezdés előtt visszalépett. Luke Littler így játék nélkül jutott az elődöntőbe. Az utolsó negyeddöntőn a torna eddigi legjobb meccsén a világelső Luke Humphries kiesett a német Niko Springer ellen, aki élete legjobbját dobta.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 19:27
Luke Littler játék nélkül jutott a legjobb négy közé
Luke Littler játék nélkül jutott a legjobb négy közé Fotó: Csudai Sándor
Eljött az utolsó etap a Hungarian Darts Trophyn, már csak nyolc versenyző maradt. Vasárnap délután a torna címvédője, Michael van Gerwen honfitársa, Danny Noppert ellen kiesett. Később egy másik világbajnok, Rob Cross is búcsúzott a kiemeltek közül, ezen kívül azonban hat papírforma győzelem született. Az este a negyeddöntőkkel folytatódott, ahol a Gerwyn Price–Luke Littler párosítás ígérkezett a legizgalmasabbnak. 

Gerwyn Price pár perccel a Luke Littler elleni negyeddöntője előtt visszalépett Hungarian Darts Trophyn
Gerwyn Price pár perccel a Luke Littler elleni negyeddöntője előtt visszalépett Hungarian Darts Trophyn   Fotó: Csudai Sándor

Luke Littler meccsén drámai fordulat, ez mindent átírt

Ugyanakkor az este kezdetén a helyszíni tudósító drámai hírt osztott meg az MVM Dome közönségével.

Gerwyn Price a The Sun szerint egészségügyi okok miatt visszalépett a budapesti torna hátralevő részéről, így Luke Littler játék nélkül jutott tovább.

Az idei tornán ez az első eset, hogy egy játékos a mérkőzése előtt visszalépett. Csütörtökön még a Hungarian Darts Trophy kezdete előtt Gary Anderson és Dave Chisnall lépett vissza a kiemeltek közül. Littler az elődöntőben majd a holland Danny Nopperttel találkozik, aki 6-2-re legyőzte Chris Dobey-t az esti első meccsen.

Telt ház és remek hangulat az MVM Dome-ban
Telt ház és remek hangulat az MVM Dome-ban  Fotó: Csudai Sándor

Szenzációs német játék, a negyeddöntőben kiesett a világelső

A másik ágon Josh Rock 6-2-re legyőzte a gyenge meccset kifogó James Wade-t, majd a torna meccsén a német Niko Springer 6-4-re megverte a világelső Luke Humphriest. A világranglista-70. dartos idáig is szenzációsan játszott – Gian van Veent, Damon Hetát és Rob Crosst búcsúztatta –, erre viszont vasárnap este még egy lapáttal rátett. Springer 2-0-ra, majd 4-2-re is vezetett az angol ellen, Humphriesnak a legjobbját kellett nyújtania, hogy legalább esélye legyen a továbbjutásra. 

A világelső 4-4-re visszajött, de utána Springer vitte a prímet. 5-4-es vezetésnél a győzelemért kezdett, és a nagy teher nem okozott gondot: hat tökéletes nyilat dobott, ezzel megalapozta a győzelmét. 

Cikkünk frissül...

HUNGARIAN DARTS TROPHY, MVM DOME

Negyeddöntők:

  • Danny Noppert (holland, 14., 97.24)–Chris Dobey (angol, 6., 104.21) 6-2
  • Gerwyn Price (walesi, 7.)–Luke Littler (angol, 2.) – Littler játék nélkül továbbjutott
  • Josh Rock (északír, 13., 93.32)–James Wade (angol, 5., 83.83) 6-2
  • Niko Springer (német, 101.87)– Luke Humphries (angol, 1., 101.11) 6-4

Elődöntők:

  • Danny Noppert–Luke Littler
  • Josh Rock–Luke Humphries

Döntő:

