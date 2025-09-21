Hungarian Darts TrophyBudapestGerwyn PriceMVM Dome

A "Jégember" élvezi a forró budapesti hangulatot, mégis értetlenkedik

A Hungarian Darts Trophy szombati napján már az igazi nagyágyúk is bemutatkoztak. Az MVM Dome közönsége különösen nagy ovációval fogadta többek között Gerwyn Price-t is, aki a második fordulóban Richard Veenstra ellen játszott. A walesi világbajnok sima, 6-2-es győzelmet aratott, a továbbjutás után lapunknak nyilatkozott. Az interjúban már a vasárnapi Raymond van Barneveld elleni összecsapásra is kitért.

Tóth Norbert
2025. 09. 21. 6:20
Gewyn Price meleg fogadtatást kapott a magyar szurkolóktól.
Gerwyn Price magabiztos sikerrel rajtolt a Hungarian Darts Trophyn. (Fotó: Csudai Sándor) Fotó: Csudai Sándor
Gerwyn Price története nem éppen szokványos. A walesi korábban rögbijátékos volt, mindössze 2014-ben kezdett el dartsozni, azóta pedig a sportág egyik legjobbja lett. 2021-ben megnyerte a PDC világbajnokságot, a döntőben Gary Andersont győzte le 7-3-ra. "The Iceman" a beceneve, magyarul a "Jégember" a csapat világbajnokságon (PDC World Cup of Darts) kétszer diadalmaskodott, 2020-ban és 2023-ban. Eredményei mellett megosztó karaktere is kiemeli a mezőnyből, a sportszerűség határait feszegető kiabálásairól és gesztusairól is ismert. Szombaton egyelőre még visszafogottabb arcát mutatta az MVM Dome-ban.

van Barneveld lesz Gerwyn Price következő ellenfele Budapesten.
Gerwyn Pricera vasárnap már nehezebb feladat vár az MVM Dome-ban. (Fotó: Csudai Sándor)

A világbajnok szerint ez nem elég egy budapesti tornagyőzelemhez

A walesi világbajnok magabiztos győzelmet aratott a Hungarian Darts Trophy második fordulójában, 6-2-re győzte le Richard Veenstrat. Gerwyn Price 96.76-os, holland ellenfele 89.50-es átlagot produkált az MVM Dome-ban.

Nem kezdtem jól, szerencsés voltam, hogy 2-0-s előnybe kerültem. Amikor elkezdtem megtalálni a triplákat, akkor már komfortosabb voltam. Összességében elfogadható volt a játékom, de fejlődnöm kell ahhoz, hogy megnyerjem a tornát 

– értékelt lapunknak Gerwyn Price.

Gerwyn Price vasárnap is számít a magyar szurkolókra

A magyar publikum kitett magáért az egész szombati napon, de azért megfigyelhető volt, hogy kik azok a játékosok, akiknek különösen várták a szereplését. Közéjük tartozott Gerwyn Price is, aki szenzációs fogadtatást kapott.

Úgy fest mindig jól teljesítek Budapesten, szóval biztos mögöttem van a közönség, ami megadja nekem azt a kis lökést, mikor szükségem van rá. Reméljük holnap folytatják ezt a szurkolást

– jegyezte meg mosollyal az arcán a walesi, akinek ellenfele a legendás Raymond van Barneveld lesz.

HUNGARIAN DARTS TROPHY, A PDC EUROPEAN TOUR 12. ÁLLOMÁSA, MVM DOME

Vasárnap délutáni program:

  • Dobey–Menzies
  • Van Gerwen–Noppert
  • Price–Van Barneveld
  • Littler–Schindler
  • Wade–Huybrechts
  • Tricole–Rock
  • Cross–Springer
  • Humphries–De Decker

Gerwyn Price a lapunknak adott interjúban már a Raymond van Barneveld elleni mérkőzésre is kitért:

Belföldi híreink

Külföldi híreink

