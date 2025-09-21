A "Jégember" élvezi a forró budapesti hangulatot, mégis értetlenkedik

Gerwyn Price története nem éppen szokványos. A walesi korábban rögbijátékos volt, mindössze 2014-ben kezdett el dartsozni, azóta pedig a sportág egyik legjobbja lett. 2021-ben megnyerte a PDC világbajnokságot, a döntőben Gary Andersont győzte le 7-3-ra. "The Iceman" a beceneve, magyarul a "Jégember" a csapat világbajnokságon (PDC World Cup of Darts) kétszer diadalmaskodott, 2020-ban és 2023-ban. Eredményei mellett megosztó karaktere is kiemeli a mezőnyből, a sportszerűség határait feszegető kiabálásairól és gesztusairól is ismert. Szombaton egyelőre még visszafogottabb arcát mutatta az MVM Dome-ban.

Gerwyn Pricera vasárnap már nehezebb feladat vár az MVM Dome-ban. (Fotó: Csudai Sándor)

A világbajnok szerint ez nem elég egy budapesti tornagyőzelemhez

A walesi világbajnok magabiztos győzelmet aratott a Hungarian Darts Trophy második fordulójában, 6-2-re győzte le Richard Veenstrat. Gerwyn Price 96.76-os, holland ellenfele 89.50-es átlagot produkált az MVM Dome-ban.

Nem kezdtem jól, szerencsés voltam, hogy 2-0-s előnybe kerültem. Amikor elkezdtem megtalálni a triplákat, akkor már komfortosabb voltam. Összességében elfogadható volt a játékom, de fejlődnöm kell ahhoz, hogy megnyerjem a tornát

– értékelt lapunknak Gerwyn Price.

Gerwyn Price vasárnap is számít a magyar szurkolókra

A magyar publikum kitett magáért az egész szombati napon, de azért megfigyelhető volt, hogy kik azok a játékosok, akiknek különösen várták a szereplését. Közéjük tartozott Gerwyn Price is, aki szenzációs fogadtatást kapott.

Úgy fest mindig jól teljesítek Budapesten, szóval biztos mögöttem van a közönség, ami megadja nekem azt a kis lökést, mikor szükségem van rá. Reméljük holnap folytatják ezt a szurkolást

– jegyezte meg mosollyal az arcán a walesi, akinek ellenfele a legendás Raymond van Barneveld lesz.

HUNGARIAN DARTS TROPHY, A PDC EUROPEAN TOUR 12. ÁLLOMÁSA, MVM DOME Vasárnap délutáni program: Dobey–Menzies

Van Gerwen–Noppert

Price–Van Barneveld

Littler–Schindler

Wade–Huybrechts

Tricole–Rock

Cross–Springer

Humphries–De Decker

Gerwyn Price a lapunknak adott interjúban már a Raymond van Barneveld elleni mérkőzésre is kitért: