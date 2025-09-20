Luke Littler berúgta az ajtót Budapesten, mégis a Liverpool-szurkoló sokkolt mindenkit

A Reptér című magyar klasszikussal indult a Hungarian Darts Trophy szombat esti programja – ahol Luke Littler is színpadra állt többek között. Az ausztrál Damon Heta a magyar drukkereknek akart kedvezni Korda György slágerével, ugyanakkor ami a színpadon történt, arra ő sem készült fel.

A darts fanatikus szurkolói szombaton is ellepték az MVM Dome-ot, miközben többek között Luke Littler lépett színpadra Fotó: Csudai Sándor

Heta a német Niko Springerrel találkozott, aki pénteken az előző év döntősét, Gian van Veent ejtette ki. A jó formája pedig szombatra is kitartott, Hetának nagyon gyorsan véget ért a budapesti torna. Springer két 180-at dobott és a 96-os átlaga elég is volt a 6-1-es győzelemre. Az ausztrál a vártnál hamarabb mehetett a reptérre...

Damon Heta bevonulása:

A sztárparádé pedig tovább folytatódott. A 2020-as világbajnok Gerwyn Price erődemonstráló játékkal, 6-2-es győzelemmel indított az MVM Dome-ban holland riválisa ellen. Este nyolc órára pedig a lelátó is zsúfolásig megtelt, péntekhez képest már az emeleten is tömött sorokat lehetett látni, a küzdőtérben pedig a sörök is szép számmal fogytak...

Gerwyn Price hatalmas ováció közepette érkezett a színpadra Fotó: Csudai Sándor

Littler erődemonstrációt tartott az első budapesti meccsén

A sormintát Michael van Gerwen folytatta, noha a múlt héten Amszterdamban diadalmaskodó holland mindössze 85-ös átlagot dobott és 25 százalékos volt a kiszállózása. A színpadon a világbajnoki címvédő Luke Littler következett, aki nagyon meggyőző játékkal jutott tovább. A 18 éves tininek megizzadnia sem kellett 4-0-val nyitott, öt 180-at dobott, végül Joe Cullent 6-1-re legyőzte. Littler a lefújás után a magyar újságíróknak értékelt, aki először játszott az MVM Dome-ban, miután egy éve kihagyta a budapesti European Tour-versenyt.

– Nagyon örülök, hogy győzelemmel kezdtem egy ekkora arénában ennyi szurkoló előtt – kezdte Littler, majd arról kérdezték, hogy emlékszik-e rá, hogy három éve már járt Budapesten egy ifjúsági versenyen. – Rengeteg változott azóta, most már profi játékos vagyok. Nem is emlékszem már, hogy ki ellen játszottam, angol srác volt talán...

Littler kitérő választ adott arra, hogy Budapestnek később a Premier League egyik helyszínének kell lennie. Az angol zárásnak pedig elmondta, sok időt nem tölt a magyar fővárosban, így a városnézés nem szerepel a tervei között.