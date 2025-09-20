Luke LittlerStephen BuntingLuke HumphriesDamon HetaHungarian Darts TrophyMichael van Gerwen

Luke Littler berúgta az ajtót Budapesten, mégis a Liverpool-szurkoló sokkolt mindenkit

Luke Littler 6-1-es győzelemmel nyitott a Hungarian Darts Trophyn az MVM Dome-ban. Littler a továbbjutása után lapunknak is értékelt, amelyben a sorba beállt, és a helyszínt dicsérte. Az este legnagyobb meglepetését a közismerten Liverpool-szurkoló, a világranglista-negyedik Stephen Bunting kiesése okozta. Vasárnap délután a nyolcaddöntőkkel folytatódik a program, este pedig már a győztest is megtudjuk.

Perlai Bálint
2025. 09. 20. 23:03
Luke Littler a biztonsági őrök gyűrűjében Budapesten
Luke Littler a biztonsági őrök gyűrűjében Budapesten Fotó: Csudai Sándor
A Reptér című magyar klasszikussal indult a Hungarian Darts Trophy szombat esti programja – ahol Luke Littler is színpadra állt többek között. Az ausztrál Damon Heta a magyar drukkereknek akart kedvezni Korda György slágerével, ugyanakkor ami a színpadon történt, arra ő sem készült fel. 

A darts fanatikus szurkolói szombaton is ellepték az MVM Dome-ot, miközben többek között Luke Littler lépett színpadra
A darts fanatikus szurkolói szombaton is ellepték az MVM Dome-ot, miközben többek között Luke Littler lépett színpadra  Fotó: Csudai Sándor

Heta a német Niko Springerrel találkozott, aki pénteken az előző év döntősét, Gian van Veent ejtette ki. A jó formája pedig szombatra is kitartott, Hetának nagyon gyorsan véget ért a budapesti torna. Springer két 180-at dobott és a 96-os átlaga elég is volt a 6-1-es győzelemre. Az ausztrál a vártnál hamarabb mehetett a reptérre...

Damon Heta bevonulása:

A sztárparádé pedig tovább folytatódott. A 2020-as világbajnok Gerwyn Price erődemonstráló játékkal, 6-2-es győzelemmel indított az MVM Dome-ban holland riválisa ellen. Este nyolc órára pedig a lelátó is zsúfolásig megtelt, péntekhez képest már az emeleten is tömött sorokat lehetett látni, a küzdőtérben pedig a sörök is szép számmal fogytak...

Gerwyn Price hatalmas ováció közepette érkezett a színpadra
Gerwyn Price hatalmas ováció közepette érkezett a színpadra  Fotó: Csudai Sándor

Littler erődemonstrációt tartott az első budapesti meccsén

A sormintát Michael van Gerwen folytatta, noha a múlt héten Amszterdamban diadalmaskodó holland mindössze 85-ös átlagot dobott és 25 százalékos volt a kiszállózása. A színpadon a világbajnoki címvédő Luke Littler következett, aki nagyon meggyőző játékkal jutott tovább. A 18 éves tininek megizzadnia sem kellett 4-0-val nyitott, öt 180-at dobott, végül Joe Cullent 6-1-re legyőzte. Littler a lefújás után a magyar újságíróknak értékelt, aki először játszott az MVM Dome-ban, miután egy éve kihagyta a budapesti European Tour-versenyt.

– Nagyon örülök, hogy győzelemmel kezdtem egy ekkora arénában ennyi szurkoló előtt – kezdte Littler, majd arról kérdezték, hogy emlékszik-e rá, hogy három éve már járt Budapesten egy ifjúsági versenyen. – Rengeteg változott azóta, most már profi játékos vagyok. Nem is emlékszem már, hogy ki ellen játszottam, angol srác volt talán...

Littler kitérő választ adott arra, hogy Budapestnek később a Premier League egyik helyszínének kell lennie. Az angol zárásnak pedig elmondta, sok időt nem tölt a magyar fővárosban, így a városnézés nem szerepel a tervei között. 

A világelső is bemutatkozott az MVM Dome-ban

Az este legjobban várt meccsén a világelső Luke Humphries és a Sárai Leventét kiejtő Nathan Aspinall csapott össze. A két angol remek meccset játszott, noha Humphries már 4-2-re is vezetett, majd 5-3-nál meccsnyilai is voltak, de elhibázta, Aspinall szépített. A következő legben azonban Humphries 180-at dobott, és ezzel a meccset is megnyerte 6-4-re. 

Nehéz meccs volt, pedig nagyon jól kezdtem. A közepén úgy éreztem, hogy kicsit vissza esett a teljesítményem. Nathan nyomást helyezett rám végig. Ez nekem csak egy meccs volt a sok közül, ezzel a nyomással együtt élek már egy ideje, ez ma sem okozott gondot

 – kezdte a meccs utáni értékelését Humphries, majd a magyar játékosokról érkezett kérdés, hogy mit tanácsolna nekik. – Nehéz tanácsot adnom nekik, mert egyrészt nem ismerem őket személyesen, másrészt az én karrierem jelenleg teljesen máshol tart, mint az övék. Azt viszont elmondhatom, hogy gyakoroljanak minél többet, ezzel tudnak csak fejlődni. 

Luke Humphries és Nathan Aspinall nagy meccset játszott az MVM Dome-ban
Luke Humphries és Nathan Aspinall nagy meccset játszott az MVM Dome-ban  Fotó: Csudai Sándor

A Liverpool-drukker drámai meccset játszott

A világranglista-negyedik Stephen Bunting remekül kezdett Budapesten. Az angol a francia Thibaut Tricole ellen kis híján kilencnyilast is dobott a harmadik legben, de a nyolcadik nyilat elhibázta. Bunting kedvét ez sem szegte, már 5-2-re is vezetett, minden úgy nézett ki, hogy könnyed győzelemmel kezd, de a francia hatalmas feltámadást produkált – miközben Bunting meccsnyilak sorát hagyta ki. 

A köztudottan Liverpool-szurkoló dartsosnak az utolsó, mindent eldöntő legben is nyilai voltak a győzelemhez, de hiába. Tricole története során először jutott el egy European Tour-versenyen a legjobb 16 között. 

A szombat esti program legjobb fotói:

stephen bunting darts
stephen bunting darts
stephen bunting darts
stephen bunting darts
Luke Littler darts
Luke Littler darts
Luke Littler darts
Luke Littler darts
Michael van Gerwen darts
Michael van Gerwen darts
Michael van Gerwen darts
Michael van Gerwen darts
Gerwyn Price hatalmas ováció közepette érkezett a színpadra
Gewyn Price darts
Barneweld darts
Barneweld darts
Barneweld darts
Peter Wright darts
Peter Wright darts
Peter Wright darts
luke humphries
luke humphries
luke humphries
luke humphries
1/26 Megérkeztek a legnagyobb sztárok Budapestre

HUNGARIAN DARTS TROPHY, A PDC EUROPEAN TOUR 12. ÁLLOMÁSA, MVM DOME

Szombat esti program:

  • Damon Heta (ausztrál, 9., 89.34)–Niko Springer (német, 96.31) 1-6
  • Gerwyn Price (walesi, 7., 96.76)–Richard Veenstra (holland, 89.50) 6-2
  • Michael van Gerwen (holland, 3., 85.78)–Matthew Dennant (angol, 79.89) 6-2
  • Luke Littler (angol, 2.)–Joe Cullen (angol) 6-1
  • Luke Humphries (angol, 1.)–Nathan Aspinall (angol) 6-4
  • Stephen Bunting (angol, 4., 93.20)–Thibaut Tricole (francia, 89.20) 5-6
  • Josh Rock (északír, 13., 99.62)–Ricardo Pietreczko (német, 100.39) 6-3
  • Mike De Decker (belga, 16.)–Tom Bissell (angol)

Vasárnap délutáni program:

  • Dobey–Menzies
  • Van Gerwen–Noppert
  • Price–Van Barneveld
  • Littler–Schindler
  • Wade–Huybrechts
  • Tricole–Rock
  • Cross–Springer
  • Humphries–De Decker

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

