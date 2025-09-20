Rendkívüli

Jön ez első DPK-találkozó, mutatjuk a teljes programot + videók

Major NándorRaymond van BarneveldNathan AspinallSárai LeventeHungarian Darts Trophy

A magyar versenyző lesokkolódott a meccs elején a világbajnok ellen: „Éreztem, hogy baj lesz"

Mind a négy magyar játékos kikapott a budapesti Hungarian Darts Trophy pénteki napján. A European Tour-dartsversenyen fantasztikus hangulat volt péntek este is, amikor Major Nándor és Sárai Levente lépett színpadra, előbbi Raymond van Barneveld ellen 6-2-re, míg Sárai 6-0-ra esett ki Nathan Aspinalltól. Major a kiesése után nagyon őszintén nyilatkozott lapunknak, aki elmondta, már az első eldobott nyílnál tudta, hogy itt baj lesz.

Perlai Bálint
2025. 09. 20. 6:12
Major Nándor teljes sokkot kapott az MVM Dome-ban
Major Nándor teljes sokkot kapott az MVM Dome-ban Fotó: Csudai Sándor
Péntek este ismét a darts-szurkolóktól volt hangos az MVM Dome. A délutáni programban már két magyar versenyző színpadra lépett, Prés Nándor simán, 6-1-re kikapott az elmúlt héten még történelmi gyenge átlagot hozó Cameron Menziestől, majd Borbély András szenzációja következett. A 20 éves magyar játékos 170-es kiszállót is dobott, élete legjobbját nyújtotta – 96-os átlag, 40 százalékos kiszállózás –, végül nagy csatában 6-4-re kiesett. A 19 órakor kezdődő programban a következő hazai versenyző Major Nándor volt, aki a sportág legendájával, az 58 éves Raymond van Barnevelddel találkozott. 

A magyar darts jeles képviselői hatalmas körítés közepette léptek pályára az MVM Dome-ban
A magyar darts jeles képviselői hatalmas körítés közepette léptek pályára az MVM Dome-ban  Fotó: Csudai Sándor

Darts: óriási élmény a magyaroknak, az MVM Dome a tökéletes helyszín

Hatalmas magyar zászlók kíséretében érkezett a színpadra Major, majd a „ria, ria, Hungária" is felcsendült. Noha a magyar versenyző a bullradobást megnyerte, ezzel pedig a kezdést is, a holland hátsó pályán egyből hozta a leget. Major idegesen kezdett, sokszor a tripla alá dobott, a közönség viszont töretlenül biztatta. A harmadik legben Major a duplára is dobhatott, de a 40 pontot két nyílból nem tudta elfogyasztani. 

A negyedik legben Van Barneveld 126-ot kis híján kidobta három nyílból, de a dupla hatot elrontotta. Major ezt kihasználta és szépített. Az MVM Dome valósággal felrobbant!

Elkezdődött a háromnapos darts-őrület az MVM Dome-ban
Major Nándor a színpadra lépése előtt is kapott még pár feladatot a rajongóktól   Fotó: Csudai Sándor

A világranglistán 34. holland erre csattanós választ adott egy 12 nyilas körrel (4-1). Van Barneveld a következő legben sok szektorhibával játszott, Major pedig ezt kihasználta, még egyet behúzott így a magyar. Major Nándor helytállt, de a holland a rutinjával és a dobott tömegének köszönhetően hozta a kötelezőt, s 6-2-re nyert. Major a lefújás után lapunknak rendkívül csalódottan értékelt. 35 éves versenyző elmondta, nagyon izgult, ez pedig a teljesítményére is ráment.

Major Nándornak idén a darts csak másodlagos volt

Már az első dobásnál éreztem, hogy baj lesz... Ennél jóval több kell, sokkal nagyobb bátorsággal kell játszani. Mondtam magamnak meccs közben, hogy »gyerünk, Nándi, dobj már egy triplát!« Délután láttam Andrist, fantasztikus volt, nehéz rá szavakat találni. Őszintén mondva, sokkolt is.

Majort arról kérdeztük, az ilyen szintű versenyekre hogyan lehet felkészülni. A magyar versenyzők helyzetét sajnos jól mutatja, hogy Major sem tudott erre választ adni. Ezt követően az idei évéről beszélt, ami a darts mellett is nehéz volt számára.

Őszintén megmondom, hogy borzalmas évem volt. Édesapámat idén elvesztettem, így a darts a háttérbe szorult

 – árulta el a magyar versenyző, akinek nem sikerült a kvalifikáció a Hungarian Super League versenysorozatban a legjobb nyolc közé, így októberben nem játszhat a vb-részvételért. Major hozzátette, hogy amikor 3-0-nál szépített, az akkor tapasztalt hangorkánt a világ legjobb érzése. Noha Major csalódottan nyilatkozott, azt a tényt már senki nem veszi el tőle, hogy az ötszörös világbajnok Raymond van Barneveld ellen kétszer is brékelt. 

Őrült jelmezek is voltak az MVM Dome-ban
Őrült jelmezek is voltak az MVM Dome-ban Fotó: Csudai Sándor

Űrdarts az utolsó meccsen, a magyar játékos csak nézett

A nap zárásaként a negyedik magyar, Sárai Levente is színpadra lépett. A pénteken a 22. születésnapját ünneplő Sárai remek formában érkezett a tornára, ugyanakkor az elmúlt napokban sérülés hátráltatta a felkészülését. A fiatal dartsosnak a sorsoláskor sem volt szerencséje, az angolok kiválósága, Nathan Aspinall ellen kellett játszania. A világranglistán 23. helyezett angol szintjét a magyar dartsos nem tudta megközelíteni. Aspinall meggyőző játékkal, négy 180-al, 6-0-ra nyert – az utolsó legben ráadásul 164-es kiszállóval –, Sárai a duplára sem tudott rádobni. 

– Jó emléknek fog megmaradni ez a meccs, ez a nap. Nem kell magyarázkodnom, hogy miért kaptam ki 6-0-ra. Az ellenfelem hat darab ötköröst dobott. Ebből a meccsből, szituációból sokat fogok tanulni – nyilatkozta a kiesése után a pár hónapja már édesapai szerepeket is betöltő Sárai Levente.

A helyszínen készült legjobb fotóink:

Szombaton már a torna kiemeltjei is bemutatkoznak a Hungarian Darts Trophyn, az esti programban valóságos sztárparádé lesz: Luke Littler, Luke Humphries és Michael van Gerwen is színpadra lép.

HUNGARIAN DARTS TROPHY, A PDC EUROPEAN TOUR 12. ÁLLOMÁSA, MVM DOME

Péntek esti szakasz (a legjobb 32 közé)

  • Thibault Tricole (francia, 86.29)–Jermaine Wattimena (holland, 87.94) 6-5
  • Rob Owen (walesi, 98.71)–Ryan Searle (angol, 100.68) 6-5
  • Daryl Gurney (északír, 84.64)–Leon Weber (német, 79.77) 6-1
  • Raymond van Barneveld (holland, 90.24)–Major Nándor (78.30) 6-2
  • Richard Veenstra (holland, 96.99)–Cameron Crabtree (angol, 89.80) 6-3
  • Joe Cullen (angol, 93.79)–Lukas Wenig (német, 89.36) 6-5
  • Niko Springer (német, 95.74)–Gian van Veen (holland, 105.95) 6-3
  • Nathan Aspinall (angol, 101,33)–Sárai Levente (78.07) 6-0

A szombati program:

Délutáni szakasz (13 órától)
Martin Schindler (német, 15. kiemelt)–Ryan Joyce (angol)
Ross Smith (angol, 11.)–Cameron Menzies (skót)
Danny Noppert (holland, 14.)–Rob Owen (walesi)
Chris Dobey (angol, 6.)–Darren Beveridge (skót)
Rob Cross (angol, 8.)–Daryl Gurney (északír)
James Wade (angol, 5.)–Luke Woodhouse (angol)
Peter Wright (skót, 12.)–Kim Huybrechts (belga)
Dave Chisnall (angol, 10.)–Raymond van Barneveld (holland)


Esti szakasz (19 órától)
Damon Heta (ausztrál, 9.)–Niko Springer (német)
Gerwyn Price (walesi, 7.)–Richard Veenstra (holland)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Matthew Dennant (angol)
Luke Littler (angol, 2.)–Joe Cullen (angol)
Luke Humphries (angol, 1.)–Nathan Aspinall (angol)
Stephen Bunting (angol, 4.)–Thibaut Tricole (francia)
Josh Rock (északír, 13.)–Ricardo Pietreczko (német)
Mike De Decker (belga, 16.)–Tom Bissell (angol)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

