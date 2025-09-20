A magyar versenyző lesokkolódott a meccs elején a világbajnok ellen: „Éreztem, hogy baj lesz"

Péntek este ismét a darts-szurkolóktól volt hangos az MVM Dome. A délutáni programban már két magyar versenyző színpadra lépett, Prés Nándor simán, 6-1-re kikapott az elmúlt héten még történelmi gyenge átlagot hozó Cameron Menziestől, majd Borbély András szenzációja következett. A 20 éves magyar játékos 170-es kiszállót is dobott, élete legjobbját nyújtotta – 96-os átlag, 40 százalékos kiszállózás –, végül nagy csatában 6-4-re kiesett. A 19 órakor kezdődő programban a következő hazai versenyző Major Nándor volt, aki a sportág legendájával, az 58 éves Raymond van Barnevelddel találkozott.

A magyar darts jeles képviselői hatalmas körítés közepette léptek pályára az MVM Dome-ban Fotó: Csudai Sándor

Darts: óriási élmény a magyaroknak, az MVM Dome a tökéletes helyszín

Hatalmas magyar zászlók kíséretében érkezett a színpadra Major, majd a „ria, ria, Hungária" is felcsendült. Noha a magyar versenyző a bullradobást megnyerte, ezzel pedig a kezdést is, a holland hátsó pályán egyből hozta a leget. Major idegesen kezdett, sokszor a tripla alá dobott, a közönség viszont töretlenül biztatta. A harmadik legben Major a duplára is dobhatott, de a 40 pontot két nyílból nem tudta elfogyasztani.

A negyedik legben Van Barneveld 126-ot kis híján kidobta három nyílból, de a dupla hatot elrontotta. Major ezt kihasználta és szépített. Az MVM Dome valósággal felrobbant!

Major Nándor a színpadra lépése előtt is kapott még pár feladatot a rajongóktól Fotó: Csudai Sándor

A világranglistán 34. holland erre csattanós választ adott egy 12 nyilas körrel (4-1). Van Barneveld a következő legben sok szektorhibával játszott, Major pedig ezt kihasználta, még egyet behúzott így a magyar. Major Nándor helytállt, de a holland a rutinjával és a dobott tömegének köszönhetően hozta a kötelezőt, s 6-2-re nyert. Major a lefújás után lapunknak rendkívül csalódottan értékelt. 35 éves versenyző elmondta, nagyon izgult, ez pedig a teljesítményére is ráment.

Major Nándornak idén a darts csak másodlagos volt

Már az első dobásnál éreztem, hogy baj lesz... Ennél jóval több kell, sokkal nagyobb bátorsággal kell játszani. Mondtam magamnak meccs közben, hogy »gyerünk, Nándi, dobj már egy triplát!« Délután láttam Andrist, fantasztikus volt, nehéz rá szavakat találni. Őszintén mondva, sokkolt is.

Majort arról kérdeztük, az ilyen szintű versenyekre hogyan lehet felkészülni. A magyar versenyzők helyzetét sajnos jól mutatja, hogy Major sem tudott erre választ adni. Ezt követően az idei évéről beszélt, ami a darts mellett is nehéz volt számára.

Őszintén megmondom, hogy borzalmas évem volt. Édesapámat idén elvesztettem, így a darts a háttérbe szorult

– árulta el a magyar versenyző, akinek nem sikerült a kvalifikáció a Hungarian Super League versenysorozatban a legjobb nyolc közé, így októberben nem játszhat a vb-részvételért. Major hozzátette, hogy amikor 3-0-nál szépített, az akkor tapasztalt hangorkánt a világ legjobb érzése. Noha Major csalódottan nyilatkozott, azt a tényt már senki nem veszi el tőle, hogy az ötszörös világbajnok Raymond van Barneveld ellen kétszer is brékelt.