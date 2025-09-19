dartsBudapestborbélyHungarian Darts TrophyMVM Domeprés

Hihetetlen, mit művelt a magyar dartsos, ellenfele is tapsolta parádés nyilait + videó

A European Tour 12. állomásához érkeztünk, Budapest felé fordult a dartsvilág figyelme. Péntek kora délután elrajtolt a Hungarian Darts Trophy, a magyarok közül ketten is a tábla elé álltak a délutáni etapban. Prés Nándor a második, Borbély András a hatodik meccsen volt érdekelt. Előbbi játékos viszonylag sima meccsen búcsúzott, utóbbi pedig világszínvonalon játszott, megdobta a torna első 170-es kiszállóját, nagy csatában maradt alul a világranglista 31. helyezettje ellen.

Tóth Norbert
2025. 09. 19. 17:41
Hungarian Darts Trophy: mindkét magyar búcsúzott délután.
Hihetetlen játékot produkált Borbély Balázs a Hungarian Darts Trophyn, azonban ez sem volt elég a továbbjutáshoz. (Fotó: Jan Thoden / PDC Europe)
A Hungarian Darts Trophy immár ötödik alkalommal vonzza a sportág legjobbjait a magyar fővárosba. A világbajnoki címvédő Luke Littler, a világelső Luke Humphries, valamint a 2024-es Hungarian Darts Trophy győztese, Michael van Gerwen is elfogadta a meghívást. Sorozatban a harmadik évben ad otthont az MVM Dome a tornának, amire négy magyar játékos is kvalifikált. A magyar szurkolók viszont két rossz hírt is kaptak a rajt előtt. Az utolsó pillanatban visszalépett Johnny Clayton, valamint a nagy hazai közönségkedvenc, Gary Anderson is. A tévénézőket pedig azzal sokkolták, hogy a Network4 mindössze a péntek délutáni meccseket (Match4), illetve a vasárnap esti találkozókat, köztük a döntőt adja (Max4). A háromnapos program többi része kizárólag a csatorna streamingfelületén nézhető.

Két magyar már láthattunk a Hungarian Darts Trophyn.
Már péntek délután születtek meglepetések a Hungarian Darts Trophyn (Archív fotó: MTI/Mónus Márton)

Búcsúzott az első magyar fellépő

A magyar játékosok közül Prés Nándor lépett először a színpadra. A sorsoláson rendkívül balszerencsésen járt, ellenfele a világranglista 33. helyezettje, Cameron Menzies volt. A skót nyerte az első kört, majd a második legben érkezett az első magyar 180. Gyorsan ellépett 2-0-ra Menzies, aki tökéletesen kiszállózott.

A harmadik legben megvolt az esélye Prés Nándornak, hogy nyerjen, azonban mindkét nyilát elhibázta a dupla húszra. A következő körben már összejött az a magyar játékosnak, ami előtte nem ment: hat nyila volt 28 pontra, ezt a második dobásból megoldotta, ki tudott szállni, így nem maradt sikerélmény nélkül (4-1).

Prés Nándor élete első legjét nyerte European Tour színpadon.

Ezt követően Cameron Menzies gyorsan lezárta az összecsapást, 6-1-gyel búcsúztatta a magyar versenyzőt.

Őszinte leszek, jól éreztem magam a színpadon, de túl nagy terhet raktam magamra a hazai közönség előtt, ez nem sült el jól

– mondta Prés Nándor a mérkőzése után. A magyar játékos egy leget tudott nyerni, méghozzá egy 14 nyilast dobva. Ennek kapcsán azt hangsúlyozta, hogy ekkor sikerült elengednie magát, kicsit helyre rázódni.

Minél előbb szeretnék visszakerülni a PDC színpadra. Számomra fontos mindez, sokat teszek bele, igyekszem minél többet edzeni, és megmérettetni magam

– zárta gondolatait.

Parádés játékkal rukkolt elő Borbély András, de ez sem volt elég

Borbély András remekül kezdte a Luke Woodhouse elleni meccset, az első legben megdobta első 180-át, és hozni is tudta a kezdését. Parádésan folytatta: 177-tel kezdett a következő körben, majd utána is jöttek a triplák Borbélytól. A kiszállónál sem remegett meg a keze, elsőre megdobta a BULL-t, elvette a világranglista 31. helyezett angol kezdését (2-0). Hihetetlen extázisba került a magyar publikum, Borbély András pedig próbálta megőrizni hidegvérét, miközben azért a mosolyát nem tudta véka alá rejteni.

Felvette a ritmust Woodhouse, szépíteni tudott. Már a negyedik legben jártunk, amit kis híján megnyert honfitársunk, milliméterekre volt a 124-es kiszállótól, így 3-1 helyett 2-2 lett, ellenfele kihasználta pontatlanságát. Hasonló volt a forgatókönyv a következő játékmenetben is: a 80-at nem tudta megoldani Borbély, az angol viszont nem rontotta el a 76-ot, másodszor vette el a kezdését, fordítani tudott, majd 4-2-re lépett el.

A hetedik legben Borbély András megdobta a torna első Big Fish-ét (170-es kiszállóját). Felrobbant az MVM Dome, ellenfele pacsi és egy mosoly kíséretében  ismerte el teljesítményét.

Felcsillant a remény az egyenlítésre, amikor egy zseniális 174-es kerekítővel tette le magát kiszállóra Borbély, azonban nem remegett meg Woodhouse keze, nem engedte magyar ellenfelét, hogy rádobjon a kiszállóra, egy játszmára került a győzelemtől. Azonban nem adta ilyen könnyen magát a magyar dartsos, ezúttal sem hibázta el a BULL-t (5-4). Borbély milliméterekre volt attól, hogy döntő legre mentse a találkozót, ezúttal azonban nem jött ismét a BULL, viszont volt még egy esélye a következő körben. Azonban nagyot hibázott. Woodhouse élt a lehetőséggel, és lezárta a meccset (6-4).

Ugyan Borbély András kiesett, szenzációs teljesítménye nem merül a feledésbe: 170-es és BULL-os kiszállók, 180-at is dobott, 96,55-ös átlaggal zárt. 

Úgy érzem a tudásomon felül játszottam. Sajnálom a végét, azért a hibáért a triplánál nagy kár, ki tudja, mi lett volna a vége. A közönség rengeteget tett hozzá, aki ezt teherként éli meg, inkább ne játsszon

– fogalmazott Borbély András az Aréna 4 csatornájának. A PDC Hungarian Fan Clubnak pedig a következőt nyilatkozta:

Három meglepetés eredmény is született

A két magyar érintettségű meccsen kívül további hatot rendeztek.

A Gilding–Dennant mérkőzés nyitotta a 2025-ös Hungarian Darts Trophyt. A UK Open-győztes Gilding volt a találkozó esélyese, ezt már az elején igazolta: egy 14 nyilas körrel nyitotta a budapesti tornát. Az MVM Dome-ban már péntek kora délután is remek volt a hangulat, kreatívabbnál kreatívabb jelmezekben jelentek meg a szurkolók. Az 5. legben a tetőfokára hágtak az izgalmak: Gilding már hat tökéletes nyílon volt túl, a kilencnyilasért dobott, ám a hetedik már hibádzott, csalódottan vette tudomásul a publikum. Ezt követően nagy fordulatot vett meccs, 0-2-ről 4-2-re fordított Dennant. Innen nem volt visszaút Gilding számára, annak ellenére sem, hogy mindössze az ötödik meccsnyilát tudta kihasználni ellenfele. 6-4-es győzelmével Dennant lett a Hungarian Darts Trophy első továbbjutója, ellenfele a címvédő Michael van Gerwen lesz.

A világranglista 24. helyezett Ryan Joyce nem esett Gidling hibájába, ő érvényesíteni tudta a papírformát Ritchie Edhouse ellen. Fantasztikusan kezdett az angol: nagyon gyorsan 3-0-s előnyre tett szert, kétszer elvette ellenfele kezdését. A negyedik legben második 100 feletti kiszállóját dobta. 4-1-re ugyan szépített Edhouse, de sima 6-2-es vereséget szenvedett. Joyce ellenfele Schindler lesz szombaton.

Ricardo Pietreczko Joyce példáját követte: a német esélyt sem adott walesi ellenfelének, Jim Williamsnek. Hatalmas önbizalommal játszott Pietreczko, élvezte a játékot, szabályosan földbe döngölte riválisát, 4-0-s előnyre tett szert. Williams egy 16 nyilas menetben hozta el az ötödik leget, de látszott már rajta, hogy teljesen hitehagyott volt. Gyorsan véget is ért a párharc, 6-1 lett a vége. Josh Rock vár Ricardo Pietreczkóra a következő fordulóban.

A korábbi, előzetesen viszonylag kiegyenlítettnek számító párharcok után egy olyan következett, amely esetében nagyot szólt volna egy esetleges meglepetés. A világranglista 50. Kim Huybrechts Andreas Hyllgaardhus ellen mérkőzött meg. A belga annyit adott ki magából, amennyit kellett, így is magabiztosan nyerte első budapesti meccsét. 3-0-s előnynél következett egy kisebb megtorpanás, dán ellenfele szépíteni tudott. Hyllgaardhus érzelmes gesztusokkal tudatta, mennyit is jelentett számára ez az apró siker. Csak fokozódtak benne az érzelmek, amikor még egy leget tudott nyerni (4-2). Végül 6-2-vel ment tovább Huybrechts, aki Peter Wright ellen folytatja majd szereplését az MVM Dome-ban.

Holland–skót párharc következett késő délután, Wessel Nijman és Darren Beveridge főszereplésével. A világranglistán jócskán előrébb szereplő holland egyáltalán nem találta formáját: Beveridge 4-0-s előnyre tett szert. Innen már esélytelen volt Nijman felkapaszkodása, csak kozmetikázni tudta az eredmény, nagy meglepetésre 6-2-vel búcsúzott. A 32 között Chris Dobey vár Darren Beveridge-re.

A péntek délutáni szekció utolsó találkozója hozta a legnagyobb küzdelmet, ugyanis döntő legig húzta el a döntést Dirk van Duijvenbode és Tom Bissell. A szünet előtti zárásként nem csak a legkiélezettebb harcot, de a legnagyobb meglepetést is láthattuk. A világranglistám 32. helyezett holland kikapott a 112. angoltól. Mindkét játékos hibázott bőven, ez ezúttal az esélytelenebb sikerét hozta. 3-1-re és 4-3-re is vezetett Van Duijvenbode, majd 5-5-nél egalizált, de Bissel idegei bírták jobban a 11. leget, és behúzta a meccset. Szombaton De Decker ellen lép a tábla elé az angol.

Ami még vár ránk az első napon

A további két magyar játékost is felvonultató esti program 19 órakor kezdődik az MVM Dome-ban. Nyolc találkozó vár még ránk pénteken, az utolsó meccs kezdődobása 22.30-kor lesz.

Hungarian Darts Trophy péntek esti program

  • Wattimena–Tricole (19.00)
  • Searle–Owen (19.30)
  • Gurney–Weber (20.00)
  • Van Barneveld–Major (20.30)
  • Veenstra–Crabtree (21.00)
  • Cullen–Wenig (21.30)
  • Van Veen–Springer (22.00)
  • Aspinall–Sárai (22.30)

 

 

