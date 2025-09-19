Hihetetlen, mit művelt a magyar dartsos, ellenfele is tapsolta parádés nyilait + videó

A Hungarian Darts Trophy immár ötödik alkalommal vonzza a sportág legjobbjait a magyar fővárosba. A világbajnoki címvédő Luke Littler, a világelső Luke Humphries, valamint a 2024-es Hungarian Darts Trophy győztese, Michael van Gerwen is elfogadta a meghívást. Sorozatban a harmadik évben ad otthont az MVM Dome a tornának, amire négy magyar játékos is kvalifikált. A magyar szurkolók viszont két rossz hírt is kaptak a rajt előtt. Az utolsó pillanatban visszalépett Johnny Clayton, valamint a nagy hazai közönségkedvenc, Gary Anderson is. A tévénézőket pedig azzal sokkolták, hogy a Network4 mindössze a péntek délutáni meccseket (Match4), illetve a vasárnap esti találkozókat, köztük a döntőt adja (Max4). A háromnapos program többi része kizárólag a csatorna streamingfelületén nézhető.

Már péntek délután születtek meglepetések a Hungarian Darts Trophyn (Archív fotó: MTI/Mónus Márton)

Búcsúzott az első magyar fellépő

A magyar játékosok közül Prés Nándor lépett először a színpadra. A sorsoláson rendkívül balszerencsésen járt, ellenfele a világranglista 33. helyezettje, Cameron Menzies volt. A skót nyerte az első kört, majd a második legben érkezett az első magyar 180. Gyorsan ellépett 2-0-ra Menzies, aki tökéletesen kiszállózott.

A harmadik legben megvolt az esélye Prés Nándornak, hogy nyerjen, azonban mindkét nyilát elhibázta a dupla húszra. A következő körben már összejött az a magyar játékosnak, ami előtte nem ment: hat nyila volt 28 pontra, ezt a második dobásból megoldotta, ki tudott szállni, így nem maradt sikerélmény nélkül (4-1).

Prés Nándor élete első legjét nyerte European Tour színpadon.

Ezt követően Cameron Menzies gyorsan lezárta az összecsapást, 6-1-gyel búcsúztatta a magyar versenyzőt.

Őszinte leszek, jól éreztem magam a színpadon, de túl nagy terhet raktam magamra a hazai közönség előtt, ez nem sült el jól

– mondta Prés Nándor a mérkőzése után. A magyar játékos egy leget tudott nyerni, méghozzá egy 14 nyilast dobva. Ennek kapcsán azt hangsúlyozta, hogy ekkor sikerült elengednie magát, kicsit helyre rázódni.

Minél előbb szeretnék visszakerülni a PDC színpadra. Számomra fontos mindez, sokat teszek bele, igyekszem minél többet edzeni, és megmérettetni magam

– zárta gondolatait.