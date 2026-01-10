A briliáns brazil, aki nem csak Ancelotti álmait válthatja valóra

A Brentford szurkolói abban reménykednek, hogy ebből a szép álomból nem ébrednek fel egyhamar, és a következő szezonban már a nemzetközi porondon láthatják a csapatukat. Az álmok megvalósításában egy olyan játékos játssza a főszerepet, aki az előző bajnokságban alig kapott lehetőséget: Igor Thiago. A 24 éves brazil csatár csak azért került képbe, mert tavaly nyáron szinte „kiürült” a Brentford. Távozott a Tottenham kispadjára hét év után a menedzser Thomas Frank, aki ez idő alatt nemcsak feljutást ért el a klubnál, hanem be is vezette őket az élvonalba. Szintén elment a csapatkapitány, Christian Norgaard – ő az Arsenalhoz távozott –, valamint a támadópáros, Bryan Mbeumo (Manchester United) és Yoane Wissa (Newcastle), akik összesen 39 gólt szereztek a 2024–25-ös szezonban.

Igor Thiago egyszerűen feltartóztathatatlan, az elmúlt két bajnoki ötször köszönt be az ellenfeleknek (Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP)

Igor Thiago jött, látott és eddig mindent vitt

Noha sokan azt gondolták, hogy a Brentford a kiárusítást követően simán kiesik majd a Premier League-ből, ugyanis csak a jobbszélre vették meg 42,8 millió euróért a Bournemouth gárdájától Dango Ouattarát, míg előléptették elsőszámú centerré az előző szezon előtt 34,56 millió euróért a Club Bruggétől megvett brazil Igor Thiagót. És ez a döntés tökéletesen bevált, a két játékos teljesen feledtette a távozó Mbeumo, Wissa duót, és a bajnoki tabella 5. helyére repítették a Brentfordot, mindössze két ponttal lemaradva az utolsó, még Bajnokok Ligája-helyet érő pozícióban lévő Liverpooltól.

Igor Thiago statisztikája a 2025/26-os szezonban

Premier League: 21 meccs, 16 gól, 1 gólpassz, 1757 játékperc

Ligakupa: 1 meccs, 1 gól, 30 játékperc

Összesen: 22 meccs, 17 gól, 1 gólpassz, 1787 játékperc

Dango Ouattara statisztikája 2025/26-os szezonban

Premier League: 15 meccs, 3 gól, 4 gólpassz, 1067 játékperc

Ligakupa: 3 meccs, 169 játékperc

Összesen: 18 meccs, 3 gól, 4 gólpassz, 1236 játékperc

Igor Thiago remek duót alkot a nyáron érkezett Dango Ouattarával (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

A fenti adatokból jól látható, hogy a Thiago–Ouattara duó hamar megtalálta az összhangot, és fél szezonnal a vége előtt már-már felülmúlják elődeiket. És ezeken a mutatókon még bőven javíthatnak szombat délután, amikor az FA Kupa harmadik fordulójában, 16 órától a Sheffield Wednesday otthonában lépnek pályára. Mondanunk sem kell, a félelmetes duó ott lesz a kezdő tizenegyben.