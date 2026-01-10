Rendkívüli

Hamarosan kezdődik a Fidesz jelöltállító kongresszusa, kövesse nálunk élőben! + videó

igor thiagoBrazíliapremier leaguecarlo ancelottibrentfordvilágbajnoksággól

A briliáns brazil, aki nem csak Ancelotti álmait válthatja valóra

Amikor a 2025-ös nyári átigazolási szezonban szinte kifosztották a topcsapatok a Brentford gárdáját, sokan sajnálni kezdték a Premier League egyik meglepetéscsapatát. A brentfordiak azonban egyrészt kiválóan forgatták meg az eladásokból befolyó 155,3 millió eurót, másrészt előkapták a „bűvészkalapból" Igor Thiagót, és a mostani idényben már akár nemzetközi kupaszereplést biztosító helyen zárhatják a bajnokságot. A brazil csatár ugyanis futószalagon szállítja a gólokat – a legutóbbi két bajnoki ötször köszönt be az Everton és a Sunderland gárdájának –, és már most megdöntötte a PL-ben az egy szezonban lőtt brazil játékos által tartott rekordot.

Molnár László
2026. 01. 10. 12:35
Igor Thiago a mostani szezonban végleg a világ egyik legjobb centerévé vált
Igor Thiago a mostani szezonban végleg a világ egyik legjobb centerévé vált Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Brentford szurkolói abban reménykednek, hogy ebből a szép álomból nem ébrednek fel egyhamar, és a következő szezonban már a nemzetközi porondon láthatják a csapatukat. Az álmok megvalósításában egy olyan játékos játssza a főszerepet, aki az előző bajnokságban alig kapott lehetőséget: Igor Thiago. A 24 éves brazil csatár csak azért került képbe, mert tavaly nyáron szinte „kiürült” a Brentford. Távozott a Tottenham kispadjára hét év után a menedzser Thomas Frank, aki ez idő alatt nemcsak feljutást ért el a klubnál, hanem be is vezette őket az élvonalba. Szintén elment a csapatkapitány, Christian Norgaard – ő az Arsenalhoz távozott –, valamint a támadópáros, Bryan Mbeumo (Manchester United) és Yoane Wissa (Newcastle), akik összesen 39 gólt szereztek a 2024–25-ös szezonban.

Igor Thiago egyszerűen feltartóztathatatlan, az elmúlt két bajnoki ötször köszönt be az ellenfeleknek
Igor Thiago egyszerűen feltartóztathatatlan, az elmúlt két bajnoki ötször köszönt be az ellenfeleknek     (Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP)

Igor Thiago jött, látott és eddig mindent vitt

Noha sokan azt gondolták, hogy a Brentford a kiárusítást követően simán kiesik majd a Premier League-ből, ugyanis csak a jobbszélre vették meg 42,8 millió euróért a Bournemouth gárdájától Dango Ouattarát, míg előléptették elsőszámú centerré az előző szezon előtt 34,56 millió euróért a Club Bruggétől megvett brazil Igor Thiagót. És ez a döntés tökéletesen bevált, a két játékos teljesen feledtette a távozó Mbeumo, Wissa duót, és a bajnoki tabella 5. helyére repítették a Brentfordot, mindössze két ponttal lemaradva az utolsó, még Bajnokok Ligája-helyet érő pozícióban lévő Liverpooltól.

Igor Thiago statisztikája a 2025/26-os szezonban

  • Premier League: 21 meccs, 16 gól, 1 gólpassz, 1757 játékperc
  • Ligakupa: 1 meccs, 1 gól, 30 játékperc
  • Összesen: 22 meccs, 17 gól, 1 gólpassz, 1787 játékperc

Dango Ouattara statisztikája 2025/26-os szezonban

  • Premier League: 15 meccs, 3 gól, 4 gólpassz, 1067 játékperc
  • Ligakupa: 3 meccs, 169 játékperc
  • Összesen: 18 meccs, 3 gól, 4 gólpassz, 1236 játékperc
Igor Thiago remek duót alkot a nyáron érkezett Dango Ouattarával
Igor Thiago remek duót alkot a nyáron érkezett Dango Ouattarával     (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

A fenti adatokból jól látható, hogy a Thiago–Ouattara duó hamar megtalálta az összhangot, és fél szezonnal a vége előtt már-már felülmúlják elődeiket. És ezeken a mutatókon még bőven javíthatnak szombat délután, amikor az FA Kupa harmadik fordulójában, 16 órától a Sheffield Wednesday otthonában lépnek pályára. Mondanunk sem kell, a félelmetes duó ott lesz a kezdő tizenegyben.

Danny Murphy, a Liverpool korábbi középpályása a BBC Match of the Day című műsorában elmondta, Thiago fizikailag félelmetes, gyors, erős, és technikailag sokkal jobb, mint azt az emberek első ránézésre gondolják róla.

– Jó a lábaival, mindkét lábával, mindkettővel képes gólokat szerezni. Látszik, hogy tele van önbizalommal. Amit eddig ebben a szezonban elért, az fantasztikus, biztosan nagyon büszke, hiszen mindez nagy elismerés a számára – jelentette ki Danny Murphy. Hozzátette, akár még az Aranycipőre is bejelentkezhet, hiszen eddig csak Erling Haaland, Harry Kane és Kylian Mbappé szerzett több gólt Európa öt legjobb bajnoksága közül bármelyikben. És ez jól mutatja, milyen szinten játszik a 24 éves csatár.

Carlo Ancelotti csatárgondjain jelentősen segíthet Igor Thiago
Carlo Ancelotti csatárgondjain jelentősen segíthet Igor Thiago     (Fotó: YUICHI YAMAZAKI / AFP)

Megdöntötte a PL brazil gólrekorját, már Carlo Ancelotti is felfigyelt rá

Igor Thiago az angol futball egyik legnagyobb szenzációja a 2025/2026-os szezonban. A 16 bajnoki góljával a Brentford csatára megdöntötte a brazilok által egyetlen Premier League-szezonban szerzett gólok rekordját. Eddig Matheus Cunhát illette ez a rekord, aki a múlt szezonban 33 mérkőzésen 15 gólt szerzett. Thiago pedig 21 meccsen 16-nál jár, és van még hátra 17 forduló.

Immáron Igor Thiago a brazil gólrekorder a Premier League-ben az egy szezonban szerzett találatokat tekintve
Immáron Igor Thiago a brazil gólrekorder a Premier League-ben az egy szezonban szerzett találatokat tekintve     Fotó: Transfermarkt

A teljesítményét látva senki sem csodálkozik azon, hogy a hónapok múlva kezdődő a 2026-os világbajnokságon Thiago akár főszerepet is játszhat Brazília színeiben. Carlo Ancelotti ugyanis benne megtalálhatja az általa nagyon keresett centert, hiszen valljuk meg őszintén, a barzilok szintjén Richarlison, Igor Jesus és João Pedro nem az igazi megoldás. 

– Thiago fizikai jelenléte megfélemlíti a védőket, fizikai ereje mellett széleskörű befejezőkészséggel rendelkezik. A csapat központi eleme, és képes feltartóztatni a védőket. Ez nagyon hasznos lehet Brazília számára, akiknek nagyon tehetséges szélsőik és támadó középpályásaik vannak – olvasható a Transfermarkt értékelésében.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.