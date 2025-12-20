Rendkívüli

Orbán Viktor: Európának nemcsak békére, hanem békességre van szüksége + videó

Sallai Roland is a Premier League-be igazol? Őrült hír terjed a magyar játékosról Törökországban

A török Fabrizio Romanóként hivatkoznak csak arra az újságírója, aki szombaton az X-en (korábbi nevén Twitter) megírta, hogy Sallai Roland, a a Galatasaray 28 éves magyar futballistája iránt a Premier League-ben szereplő Brentford érdeklődik. A több mint két millió követővel rendelkező újságíró konkrét összeget nem írt, de más beszámolók szerint a londoni klubnak harmincmillió eurót kellene fizetnie Sallaiért. Ugyanakkor érdemes fenntartásokkal kezelni mindezt.

Perlai Bálint
2025. 12. 20. 13:57
Sallai Roland már télen klubot válthat? Érdekes hír Törökországból
Sallai Roland már télen klubot válthat? Érdekes hír Törökországból Fotó: Anadolu/Orhan Cicek
Sallai Roland az első törökországi idényében bajnok lett a Galatasaray csapatával, a mostani évadban már a Bajnokok Ligája alapszakaszában is játszik a 28 éves magyar játékos. Nem túlzás azt mondani, hogy Sallai az isztambuli együttes egyik leguniverzálisabb játékosa, Okan Buruk vezetőedző már hosszú ideje számol rá jobbhátvédként, ami persze nem az eredeti pozíciója, de Sallai abszolút helytáll ebben a szerepkörben is. A magyar játékos a kezdőből kirobbanthatatlan, minden sorozatot figyelembe véve már 21 mérkőzésen játszott, ami közel 1800 játékpercet jelent. A Galata pedig a hiányát is megérzi, a magyar játékost még november végén, a Genclerbirligi elleni bajnokin állították ki, így a Fenerbahce elleni rangadót ki kellett hagynia – amely 1-1 lett, de a Galata ennek az eredmények örülhetett idegenben. 

Sallai Roland kirobbanthatatlan a Galatasaray kezdőjéből
Sallai Roland kirobbanthatatlan a Galatasaray kezdőjéből  Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin

Sallai Roland is a Premier League-ben?

A 28 éves játékos 2024 nyarán mindössze hatmillió euróért érkezett Törökországba a német Freiburgtól. A januári átigazolási ablakhoz közeledve pedig az csak természetes, hogy beindulnak a klubváltásról szóló pletykák, ebből pedig Sallai sem maradhatott ki. Ugyanakkor érdemes megnézni, hogy mindezt ki posztolta a közösségi médiában. 

A több mint két millió követővel rendelkező török újságíró, Yagiz Sabuncuoglu írta meg, hogy a Premier League-ben szereplő angol klub, a Brentford érdeklődik a magyar játékos iránt, ugyanakkor a Galatasaray csak „csillagászati összegért” válna meg Sallaitól. Más beszámolók szerint ez az összeg harmincmillió euró lehet.

Az újságíró nagy névnek számít hazájában, egyesek szerint a megbízható információi miatt a török Fabrizio Romanónak is szokták becézni – az olasz sztárújságíró az átigazolási hírei miatt lett népszerű. A Sallairól szóló posztot is nagy érdeklődéssel figyelik Törökországban, cikkünk megjelenéséig már több mint négyszázezren látták a hírt. 

A Galatasaraynak is jó üzlet lehet ez, de…

A harmincmillió euró Sallai kapcsán hatalmas összeg lenne, főleg úgy, hogy ahogy már említettük, másfél éve mindössze ennek az összegnek a hatodáért vették meg. Ugyanakkor egy másik török újságíró, Muhammet Duman – akivel az idény előtt is beszélgettünk Sallai kapcsán – lapunknak azt írta, a pénz nem minden, a Galatának Sallai eladása nagy veszteség is lenne egyben.

A Galatasaray nagyon elégedett Sallai teljesítményével, egy kiemelkedő játékosról van szó. Nehéz transzfer lesz ez, a Galatasaray elfogadhat egy ilyen kaliberű ajánlatot a magyar játékosért, de a csapatban nincs, aki pótolja Sallait, a Galata pedig a török bajnokság mellett a Bajnokok Ligájában is talpon van még. Meglepne, ha a csapat elengedné Sallait a nyári átigazolási ablak előtt

– írta meg a Magyar Nemzetnek az újságíró. Ennek függvényében tehát érdemes óvatosan kezelni ezt a sajtóhírt is. 

A Brentford a mostani idényben a Liverpoolt is legyőzte

A londoni klub a nyáron edzőt váltott, ugyanis Thomas Frank hét év után távozott, s igent mondott az Európa-liga-győztes Tottenhamnek. Frankkal a Spurs ugyanakkor szenved, a legutóbbi fordulóban a kiesés ellen küzdő Nottingham otthonában szaladt bele egy 3-0-s vereségbe, szombaton 18.30-kor pedig a címvédő Liverpoolt fogadja. A Tottenham jelenleg a 12. a bajnokságban, míg a Brentford a 15. helyen áll. A Méhek az edzőkérdést házon belül oldották meg, Keith Andrwes már a 2024/25-ös idényben is tagja volt Frank stábjának, akkor a pontrúgásokért felelt. Most egyelőre vezetőedzőnek sem vall szégyent, noha decemberben még nyeretlen a gárda, korábban többek között a Liverpoolt és a Manchester Unitedet is legyőzte hazai pályán. 

A Galatasaray színeiben Sallai Roland idáig egy gólt szerzett a mostani idényben, ezt december 13-án az Antalyspor ellen:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

