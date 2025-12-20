Sallai Roland is a Premier League-be igazol? Őrült hír terjed a magyar játékosról Törökországban

Sallai Roland az első törökországi idényében bajnok lett a Galatasaray csapatával, a mostani évadban már a Bajnokok Ligája alapszakaszában is játszik a 28 éves magyar játékos. Nem túlzás azt mondani, hogy Sallai az isztambuli együttes egyik leguniverzálisabb játékosa, Okan Buruk vezetőedző már hosszú ideje számol rá jobbhátvédként, ami persze nem az eredeti pozíciója, de Sallai abszolút helytáll ebben a szerepkörben is. A magyar játékos a kezdőből kirobbanthatatlan, minden sorozatot figyelembe véve már 21 mérkőzésen játszott, ami közel 1800 játékpercet jelent. A Galata pedig a hiányát is megérzi, a magyar játékost még november végén, a Genclerbirligi elleni bajnokin állították ki, így a Fenerbahce elleni rangadót ki kellett hagynia – amely 1-1 lett, de a Galata ennek az eredmények örülhetett idegenben.

Sallai Roland kirobbanthatatlan a Galatasaray kezdőjéből Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin

Sallai Roland is a Premier League-ben?

A 28 éves játékos 2024 nyarán mindössze hatmillió euróért érkezett Törökországba a német Freiburgtól. A januári átigazolási ablakhoz közeledve pedig az csak természetes, hogy beindulnak a klubváltásról szóló pletykák, ebből pedig Sallai sem maradhatott ki. Ugyanakkor érdemes megnézni, hogy mindezt ki posztolta a közösségi médiában.

A több mint két millió követővel rendelkező török újságíró, Yagiz Sabuncuoglu írta meg, hogy a Premier League-ben szereplő angol klub, a Brentford érdeklődik a magyar játékos iránt, ugyanakkor a Galatasaray csak „csillagászati összegért” válna meg Sallaitól. Más beszámolók szerint ez az összeg harmincmillió euró lehet.

Az újságíró nagy névnek számít hazájában, egyesek szerint a megbízható információi miatt a török Fabrizio Romanónak is szokták becézni – az olasz sztárújságíró az átigazolási hírei miatt lett népszerű. A Sallairól szóló posztot is nagy érdeklődéssel figyelik Törökországban, cikkünk megjelenéséig már több mint négyszázezren látták a hírt.

ÖZEL | Brentford, Galatasaray forması giyen Roland Sallai'nin durumunu sordu. Galatasaray oyuncuyu astronomik bir teklif olmadıkça devre arasında bırakmak istemediğini İngiliz ekibine iletti. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 20, 2025

A Galatasaraynak is jó üzlet lehet ez, de…

A harmincmillió euró Sallai kapcsán hatalmas összeg lenne, főleg úgy, hogy ahogy már említettük, másfél éve mindössze ennek az összegnek a hatodáért vették meg. Ugyanakkor egy másik török újságíró, Muhammet Duman – akivel az idény előtt is beszélgettünk Sallai kapcsán – lapunknak azt írta, a pénz nem minden, a Galatának Sallai eladása nagy veszteség is lenne egyben.

A Galatasaray nagyon elégedett Sallai teljesítményével, egy kiemelkedő játékosról van szó. Nehéz transzfer lesz ez, a Galatasaray elfogadhat egy ilyen kaliberű ajánlatot a magyar játékosért, de a csapatban nincs, aki pótolja Sallait, a Galata pedig a török bajnokság mellett a Bajnokok Ligájában is talpon van még. Meglepne, ha a csapat elengedné Sallait a nyári átigazolási ablak előtt

– írta meg a Magyar Nemzetnek az újságíró. Ennek függvényében tehát érdemes óvatosan kezelni ezt a sajtóhírt is.