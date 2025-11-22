Sallai RolandGalatasaraySüper Lig

Sallai Roland borzalmas estéje: durva szabálytalanság, ápolás, majd piros lap

Sallai Rolandot, a Galatasaray szombati bajnoki mérkőzésen a Genclerbirligi ellen több percig a földön ápolták egy durva belépő után. A magyar játékos végül folytatta az összecsapást, és a játékán meg sem látszott a felelőtlen belépő nyoma. A Galatasaray 3-2-re nyert, de az utolsó percekben már Sallai nélkül, akit a játékvezető kiállított.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 19:46
Sallai Rolandot percekig ápolták a Galatasaray mérkőzésén
Sallai Rolandot percekig ápolták a Galatasaray mérkőzésén Fotó: Uayur Subaaya Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A címvédő Galatasaraynak alighanem jól jött a novemberi válogatottszünet, miután a legutóbbi Süper Lig-mérkőzésen a csapat először kapott ki a mostani idényben a bajnokságban. Sallai Roland csapata a Balogh Botonddal felálló Kocaelispor ellen kapott ki 1-0-ra, így egy pontra olvadt az előnye a második Fenerbahce csapatával szemben – amely ellen a Ferencváros csütörtökön játszik az Európa-ligában.

Sallai Roland ismét a kezdőben volt a Galatasaray hétvégi bajnokiján
Sallai Roland ismét a kezdőben volt a Galatasaray hétvégi bajnokiján  Fotó: ABDULHAMID HOSBAS/ANADOLU

Sallai Roland támadó, majd a sérülések ezt átírták

Rosszabb első félidőt nem is képzelhetett volna el a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray szurkolói a Genclerbirligi ellen szombaton  Sallai kezdett, ráadásul a támadósorban, miután a jobbhátvéd Wilfried Singo visszatért a kezdőbe. Okan Buruk vezetőedzőnek az első félidőben kétszer is kényszerűségből kellett cserélnie. A 17. percben a középpálya motorja, Mario Lemina kért cserét, majd a 40. percben a jobbhátvéd Singo. 

Mindezek miatt Sallai visszaszorult a védelembe, sokáig nem volt a támadók között... S a Galatasaray dolgát csak nehezítette, hogy a két sérülés között a vendégek a vezetést is megszerezték a szenegáli M’Baye Niang révén.

A vendégek sem úszták meg az első félidőt sérülés nélkül, náluk az egyik török védő dőlt ki.

Nagyon durva szabálytalanság Sallai Rolanddal szemben

A szünet után a Galata rákapcsolt, az 55. percben a csereként beálló Mauro Icardi vágta be a bal oldalról érkező lapos labdát. Majd két perccel később Baris Alper Yilmaz a vezetést is megszerezte a törököknek. Ezt követően pedig lényegében a meccs is eldőlt, miután a vendégek brazil védője, Talisson Kelven megkapta a második sárgáját egy belépő után, idő előtt mehetett zuhanyozni.

A baj viszont ezután bekövetkezett, Sallai sípcsontját teli erőből eltalálta az ellenfél játékosa. Sallai hatalmasat ordított, percekig a földön maradt, végül kapott egy kötést, és folytatta a játékot. Szerencsére nem látszott meg rajta a durva belépő, később lövéssel is jelentkezett.

Hihetetlen, de a belépőért Goktan Gurpuz nem kapott lapot a játékvezetőtől.

Kiállították Sallait a hajrában

Noha a 66. percben Ilkay Gündogan góljával már 3-1-re vezetett a Galatasaray, az emberhátrányban játszó vendégek nagyot küzdöttek, és a 77. percben szépítettek.

A hosszabbításra pedig már a hazaiak is csak tíz emberrel maradtak. Sallai Roland egy beadásra érkezett a tizenhatoson belül, csakhogy a fejével mentő védőt találta el a stoplisával. A videobíró kihívta a játékvezetőt, aki egyből piros lapot adott a fejet ért találatért. 

Mindez azt is jelenti, hogy a 28 éves játékosra többmeccses eltiltás vár. A Galatasaray végül 3-2-re nyert, kedden a belga Union Saint-Gilloise ellen lép pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszában – itt játszhat Sallai –, majd hétvégén jön az isztambuli rangadó a második Fenerbahce ellen – ezen viszont már biztos nem lesz ott a magyar játékos. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu