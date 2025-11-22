Sallai Roland borzalmas estéje: durva szabálytalanság, ápolás, majd piros lap

A címvédő Galatasaraynak alighanem jól jött a novemberi válogatottszünet, miután a legutóbbi Süper Lig-mérkőzésen a csapat először kapott ki a mostani idényben a bajnokságban. Sallai Roland csapata a Balogh Botonddal felálló Kocaelispor ellen kapott ki 1-0-ra, így egy pontra olvadt az előnye a második Fenerbahce csapatával szemben – amely ellen a Ferencváros csütörtökön játszik az Európa-ligában.

Sallai Roland ismét a kezdőben volt a Galatasaray hétvégi bajnokiján Fotó: ABDULHAMID HOSBAS/ANADOLU

Sallai Roland támadó, majd a sérülések ezt átírták

Rosszabb első félidőt nem is képzelhetett volna el a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray szurkolói a Genclerbirligi ellen szombaton Sallai kezdett, ráadásul a támadósorban, miután a jobbhátvéd Wilfried Singo visszatért a kezdőbe. Okan Buruk vezetőedzőnek az első félidőben kétszer is kényszerűségből kellett cserélnie. A 17. percben a középpálya motorja, Mario Lemina kért cserét, majd a 40. percben a jobbhátvéd Singo.

Mindezek miatt Sallai visszaszorult a védelembe, sokáig nem volt a támadók között... S a Galatasaray dolgát csak nehezítette, hogy a két sérülés között a vendégek a vezetést is megszerezték a szenegáli M’Baye Niang révén.

A vendégek sem úszták meg az első félidőt sérülés nélkül, náluk az egyik török védő dőlt ki.

Nagyon durva szabálytalanság Sallai Rolanddal szemben

A szünet után a Galata rákapcsolt, az 55. percben a csereként beálló Mauro Icardi vágta be a bal oldalról érkező lapos labdát. Majd két perccel később Baris Alper Yilmaz a vezetést is megszerezte a törököknek. Ezt követően pedig lényegében a meccs is eldőlt, miután a vendégek brazil védője, Talisson Kelven megkapta a második sárgáját egy belépő után, idő előtt mehetett zuhanyozni.

A baj viszont ezután bekövetkezett, Sallai sípcsontját teli erőből eltalálta az ellenfél játékosa. Sallai hatalmasat ordított, percekig a földön maradt, végül kapott egy kötést, és folytatta a játékot. Szerencsére nem látszott meg rajta a durva belépő, később lövéssel is jelentkezett.

Hihetetlen, de a belépőért Goktan Gurpuz nem kapott lapot a játékvezetőtől.

Göktan’ın Sallai’ye yaptığı hareket şiddetli hareket. Tabanıyla rakibin kaval kemiğine basıyor.#GSvGB



pic.twitter.com/EtLoBKrvya — Hakem Hataları (@trflhkmhtlr) November 22, 2025

Kiállították Sallait a hajrában

Noha a 66. percben Ilkay Gündogan góljával már 3-1-re vezetett a Galatasaray, az emberhátrányban játszó vendégek nagyot küzdöttek, és a 77. percben szépítettek.

A hosszabbításra pedig már a hazaiak is csak tíz emberrel maradtak. Sallai Roland egy beadásra érkezett a tizenhatoson belül, csakhogy a fejével mentő védőt találta el a stoplisával. A videobíró kihívta a játékvezetőt, aki egyből piros lapot adott a fejet ért találatért.

Mindez azt is jelenti, hogy a 28 éves játékosra többmeccses eltiltás vár. A Galatasaray végül 3-2-re nyert, kedden a belga Union Saint-Gilloise ellen lép pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszában – itt játszhat Sallai –, majd hétvégén jön az isztambuli rangadó a második Fenerbahce ellen – ezen viszont már biztos nem lesz ott a magyar játékos.