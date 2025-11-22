Slot a Liverpool újabb kínos veresége után belátta, hogy mekkorát hibázott

A Liverpool a hatodik vereségét szenvedte el címvédőként a mostani Premier League-idényben szombat délután. Arne Slot együttese nagyon sima, 3-0-s zakóba szaladt bele hazai pályán a Nottingham Forest ellen. Noha a hajrában sok szurkoló hazaindult az Anfielden, az utolsó percekben így is szólt a klub himnusza, a You’ll Never Walk Alone. Ez természetesen üzenet a holland edzőnek is, akit, úgy tűnik, továbbra is támogatnak a szurkolók, de az nem kérdés, Slot minden eddiginél nehezebb helyzetben van a kispadon. A Liverpool már csak a 11. a bajnokságban, és hamarosan már az első négy – a Bajnokok Ligája-indulás – is egyre messzebb van. A Nottingham Forest elleni meccs után Slot is nehezen találta a szavakat.

Sokatmondó kép: Arne Slot Liverpoolja nagy verésbe szaladt bele hazai pályán Fotó: DARREN STAPLES/AFP

Slot vállalta a felelősséget a kínos vereség után

– Jól kezdődött a mérkőzés, a játékosok az előzetesen megbeszélteket követték. Majd egy pontrúgásból gólt kaptunk, és minden megváltozott – kezdte Slot a lefújás után.

Ezután látványosan szenvedtünk, nem tudtunk helyzeteket kialakítani. Hatalmas csalódás volt ezt látni, ami teljes mértékben az én felelősségem. A játékosok próbálkoztak, nem tudom őket okolni.

Az elején úgy nézett ki, hogy működni fog Slot meccsterve, az első 30 percben a Liverpool beszorította a kapuja elé, ugyanakkor ebből nem lett gól. A szünet után bekapott második gól után gyorsan behozott egy támadót – Hugo Ekitiké – egy védő – Ibrahima Konaté – helyett, de ettől csak összeomlott a középpálya. A vendégek folyamatosan átrohantak a hazaiakon, a második félidőben nemcsak kettővel többet rúgtak, mint a Liverpool, hanem több lövésük is volt.

– Akár jól, akár rosszul mennek a dolgok, mindig az én felelősségem. Megpróbáltam néhány dolgot kijavítani, ami, valljuk be, nem igazán sikerült. Minőségi játékosaink vannak, az a dolgom, hogy a legtöbbet hozzam ki belőlük, ez most nem sikerült, és ezért én vagyok a felelős, nem ők.

A Liverpool csapatkapitánya is tudja, borzasztóan nehéz helyzetben vannak

Virgil van Dijk a lefújást követően nem keresett kifogásokat, őszintén nyilatkozott az újságíróknak a csapat jelenlegi helyzetéről.

Túl sok könnyű gólt kapunk. Nyilvánvalóan ismét egy szögletből kapituláltunk. Megkérdezheted, hogy Alisson előtt zavart-e az ellenfél játékosa, de a gól érvényes volt, így 1-0-ra vezettek. Nem voltunk jók a párharcokban, kapkodtunk. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk

– kezdte a Liverpool csapatkapitánya, Van Dijk. – Nem elég, ha elmondjuk, hogy milyen rossz a helyzet, tennünk is kell ellene. A csapatban mindenkinek felelősséget kell vállalnia a mai teljesítménye után, a futball egy csapatjáték.