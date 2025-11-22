Kiütés az Anfielden: a Liverpool hatalmas pofont kapott, Szoboszlai és Kerkez vesszőfutása nem ért véget

Az előző idényben csak a Nottingham Forest tudott nyerni az Anfielden, minden sorozatot figyelembe véve. Arne Slot együttesének a mumusa volt a Forest, amely hazai pályán is kiharcolt egy döntetlent a később Premier League-bajnok Vörösök ellen. No persze azóta sok minden változott. A jelenleg 19. Nottingham már a harmadik edzőjét fogyasztja idén – jelenleg a korábbi Everton-edző, Sean Dyche ül a padon október közepe óta –, míg a Liverpoolnál minden megváltozott. Gondoljunk csak Diogo Jotára, aki januárban még pontot mentett a Liverpoolnak, a mai meccset viszont már fentről figyeli. A nyolcadik Liverpoolnál a válogatottszünetben Florian Wirtz és Conor Bradley is kidőlt, utóbbi komoly fejtörést okozott Slotnak, miután a másik jobb-bekk, Jeremie Frimpong sem elérhető még. Így Szoboszlai Dominik kezdett ismét a védelem jobb oldalán, míg a balon Kerkez Milos, aki közel egy hónap után kapta meg a bizalmat a holland vezetőedzőtől a bajnokságban.

Kerkez Milos visszakerült a Liverpool kezdőcsapatába a Nottingham Forest elleni bajnokin Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto

Kerkez aktívan kezdte a Liverpool meccsét

A 22 éves magyar nagy elánnal vetette bele magát a meccsbe. Slot szabad utat adott neki, a bal szélen folyamatosan fellépett a támadásokat segíteni. A nyolcadik percben a hazaiaknak éppen innen adódott helyzete. Cody Gakpo cselezett az alapvonal mellett, majd a laposan betett labdájára Alexis Mac Allister érkezett, az argentin lövését a kapus védte, majd az újabb próbálkozást a gólvonal előtt hősiesen kifejelte Elliott Anderson. A 15. percben a tizenhatoson belül Kerkez érkezett Mohamed Szalah beadására, de a magyar hátvéd nem találta el jól a labdát. A Liverpool kapujába visszatérő Alisson a 26. percben volt először dolga, de honfitársa, Murillo távoli kísérletét könnyedén védte.

Teljes sokk az Anfielden, vendéggólok percek alatt

A Forest viszont a folytatásban is beszorult a saját kapuja elé, a 30. percben Szoboszlai unta meg a körbe-körbe passzolgatást, távoli bombája a védőkön megpattanva kerülte el a kaput. A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat: három perccel később a vendégek az első szögletből betaláltak.

Murillo nagyon üresen érkezett középen, akinek még az is belefért, hogy átvegye a labdát, majd a bal alsóba lőtt. Szoboszlai maradt le éppen a védőről, 0-1. A gólt ide kattintva nézheti meg.

Érdemes összevetni a helyzetet a Manchester City elleni liverpooli góllal. Ott a játékvezető szerint Andy Robertson akadályozta a City kapusát, ezért a gólt elvették. Most a svájci Dan Ndoye kísértetiesen hasonló helyzetben volt, de a VAR hivatalos tájékoztatása szerint a támadó itt nem akart közbeavatkozni.