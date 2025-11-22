LiverpoolNottingham ForestPremier ­LeagueKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Kiütés az Anfielden: a Liverpool hatalmas pofont kapott, Szoboszlai és Kerkez vesszőfutása nem ért véget

A Liverpool hiába kezdett jól, nagyon sima vereséget szenvedett a Nottingham Forest ellen a Premier League 12. fordulójában. A vendégek 3-0-s győzelmükkel már nincsenek a kiesőzónában, míg Liverpoolban a válogatottszünet után csak sokasodtak a problémák, a címvédő már csak a 11. helyen áll a bajnokságban.

Perlai Bálint
2025. 11. 22. 16:52
A Nottingham Forest védője a levegőben, Murillo góljával vezetnek a vendégek a Liverpool ellen
A Nottingham Forest védője a levegőben, Murillo góljával vezetnek a vendégek a Liverpool ellen Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Az előző idényben csak a Nottingham Forest tudott nyerni az Anfielden, minden sorozatot figyelembe véve. Arne Slot együttesének a mumusa volt a Forest, amely hazai pályán is kiharcolt egy döntetlent a később Premier League-bajnok Vörösök ellen. No persze azóta sok minden változott. A jelenleg 19. Nottingham már a harmadik edzőjét fogyasztja idén – jelenleg a korábbi Everton-edző, Sean Dyche ül a padon október közepe óta –, míg a Liverpoolnál minden megváltozott. Gondoljunk csak Diogo Jotára, aki januárban még pontot mentett a Liverpoolnak, a mai meccset viszont már fentről figyeli. A nyolcadik Liverpoolnál a válogatottszünetben Florian Wirtz és Conor Bradley is kidőlt, utóbbi komoly fejtörést okozott Slotnak, miután a másik jobb-bekk, Jeremie Frimpong sem elérhető még. Így Szoboszlai Dominik kezdett ismét a védelem jobb oldalán, míg a balon Kerkez Milos, aki közel egy hónap után kapta meg a bizalmat a holland vezetőedzőtől a bajnokságban.

Kerkez Milos visszakerült a Liverpool kezdőcsapatába a Nottingham Forest elleni bajnokin
Kerkez Milos visszakerült a Liverpool kezdőcsapatába a Nottingham Forest elleni bajnokin  Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto

Kerkez aktívan kezdte a Liverpool meccsét

A 22 éves magyar nagy elánnal vetette bele magát a meccsbe. Slot szabad utat adott neki, a bal szélen folyamatosan fellépett a támadásokat segíteni. A nyolcadik percben a hazaiaknak éppen innen adódott helyzete. Cody Gakpo cselezett az alapvonal mellett, majd a laposan betett labdájára Alexis Mac Allister érkezett, az argentin lövését a kapus védte, majd az újabb próbálkozást a gólvonal előtt hősiesen kifejelte Elliott Anderson. A 15. percben a tizenhatoson belül Kerkez érkezett Mohamed Szalah beadására, de a magyar hátvéd nem találta el jól a labdát. A Liverpool kapujába visszatérő Alisson a 26. percben volt először dolga, de honfitársa, Murillo távoli kísérletét könnyedén védte.

Teljes sokk az Anfielden, vendéggólok percek alatt

A Forest viszont a folytatásban is beszorult a saját kapuja elé, a 30. percben Szoboszlai unta meg a körbe-körbe passzolgatást, távoli bombája a védőkön megpattanva kerülte el a kaput. A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat: három perccel később a vendégek az első szögletből betaláltak. 

Murillo nagyon üresen érkezett középen, akinek még az is belefért, hogy átvegye a labdát, majd a bal alsóba lőtt. Szoboszlai maradt le éppen a védőről, 0-1. A gólt ide kattintva nézheti meg.

Érdemes összevetni a helyzetet a Manchester City elleni liverpooli góllal. Ott a játékvezető szerint Andy Robertson akadályozta a City kapusát, ezért a gólt elvették. Most a svájci Dan Ndoye kísértetiesen hasonló helyzetben volt, de a VAR hivatalos tájékoztatása szerint a támadó itt nem akart közbeavatkozni. 

Majd egy perccel később jött a második vendéggól, Igor Jesus Ibrahima Konaté mellől vágta a kapuba a labdát. Ezt viszont kéz miatt a játékvezető elvette, noha a visszajátszások alapján Igor Jesus inkább vállal vette le a labdát, mint kézzel. A Liverpool még a szünet előtt egyenlíthetett volna, Szoboszlai mesteri pontrúgását Mac Allister fejelte kapura, Mats Sels nagy bravúrral fogta a helyzetet. 

A Nottingham Forest második érvényes gólja a Liverpool otthonában
A Nottingham Forest második érvényes gólja a Liverpool otthonában  Fotó: DARREN STAPLES/AFP

Rémálomszerű liverpooli folytatás

Mindössze egy perc telt el a szünet után, de megint gólt kapott a Liverpool. 

A korábban a Mersey partján is játszó Neco Williams verte meg nagyon könnyedén Mac Allistert, a betett labdájára pedig az olasz jobbhátvéd, Nicolo Savona érkezett, 0-2. A gólt ide kattintva nézheti meg.

Szoboszlaiék hatalmas bajban voltak. Slot gyorsan lépett is, a hátvéd – ismét sok hibával játszó – Konaté helyett a támadó Hugo Ekitiké állt be, a Liverpool mindent egy lapra tett fel, érthető módon. A vendégek folytatták a tökéletes meccstervüket: visszaálltak a saját kapujuk elé, a Liverpool sorjázta be a labdákat. A liverpooli színekben 300. PL-meccsén szereplő Szalah volt a legaktívabb, de sem kiugratásból, sem Szoboszlai sarkazása után nem volt eredményes. A 68. percben aztán Kerkez lejött, Andy Robertson váltotta őt a balhátvédposzton. 

A címvédő így sem tudott igazán nyomást helyezni a vendégekre, a hibák továbbra is ott voltak a játékukban, Szoboszlai például ígéretes helyzetben hosszan tolta meg a labdát. S ahogy az egész meccsen, most is a Forest büntetett. 

Omari Hutchinson nagyon könnyedén cselezte be magát a tizenhatoson belülre, a lövését még Alisson védte, de a kipattanóra teljesen üresen érkezett Morgan Gibbs-White. Az angol középpályás már nem tett szívességet a Liverpoolnak, 0-3. A gólt ide kattintva nézheti meg.

A szurkolók elindultak haza, a Liverpool és Arne Slot még nehezebb helyzetbe került, 12 forduló alatt ez már a hatodik vereség volt, 11. hely címvédőként a Premier League-ben. Krízis? Krízis. Szoboszlai és Kerkez kedve pedig aligha lett jobb a múlt hétvégi írek elleni pofon után. Mindeközben a Nottingham Forest pedig nagy ünneplést tarthat, hiszen ezzel a győzelemmel elhagyta a kieső zónát. 

 A Liverpool szerdán a Bajnokok Ligájában javíthat, a PSV Eindhoven látogat az Anfieldre. 

Premier League, 12. forduló

szombat:

  • Burnley–Chelsea 0-2
  • Bournemouth–West Ham 2-2
  • Brighton–Brentford 2-1
  • Fulham–Sunderland 1-0
  • Liverpool–Nottingham 0-3
  • Wolverhampton–Crystal Palace 0-2
  • Newcastle–Manchester City 18.30 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Leeds–Aston Villa 15.00 (tv: Spíler1)
  • Arsenal–Tottenham Hotspur 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Manchester United–Everton 21.00 (tv: Match4)

A tabellát ide kattintva tekintheti meg

