Eldőlt, Arne Slot hátrasorolta Szoboszlait Kerkez mellé a Premier League-ben

Noha a Manchester City elleni 3-0-s vereség után sokan azt gondolták, hogy a Liverpoolnak jobbkor nem is jöhetne a válogatottszünet , Arne Slot, a csapat vezetőedzője a szombati, Nottingham Forest elleni bajnoki előtt – ami az 50. Premier League-mérkőzése lesz a Vörösök kispadján – lesújtó híreket közölt a sajtótájékoztatón. Florian Wirtz hétvégén biztosan nem játszhat, míg a jobbhátvéd Conor Bradley alsó hangon három hétre dőlt ki. Utóbbi komoly fejtörést okoz Slotnak, miután a másik jobb-bekk, Jeremie Frimpong sem elérhető még. A mindenes, Szoboszlai Dominik jelentheti ezúttal is a megoldást. A Liverpool-szurkolók azonban jó hírt is kaptak a holland trénertől, ugyanis a csapat első számú kapusa, Alisson közel hathetes kihagyás után visszatér a szombati bajnokin.

Alisson visszatért a Liverpool kapujába a Nottingham Forest elleni mérkőzésen Fotó: YAGIZ GURTUG/Middle East Images

Így áll fel a Liverpool a Nottingham Forest ellen

Ahogy várható volt, Arne Slot végül Szoboszlait nevezte a jobbhátvédposztra, míg a másik magyar, Kerkez Milos visszakerült a kezdőbe. A magyar válogatott csapatkapitányának azonban figyelnie kell, ha sárga lapot kap, akkor jövő hétvégén eltiltás miatt nem játszhat a bajnokságban.

A 22 éves balhátvéd legutóbb október 25-én, a Brentford ellen kezdett a bajnokságban, akkor a vesztes meccsen gólt szerzett. Szintén ott van a kezdőcsapatban Alexander Isak. A svéd támadó nyáron brit átigazolási rekordot jelentő, 145 millió euróért érkezett a csapathoz, ugyanakkor a teljes felkészülést kihagyta. Slot szerint Isak hamarosan elérheti a legjobb formáját – a gólokkal egyelőre adós, mindössze egyszer talált be a Ligakupában.

The Reds to take on Nottingham Forest at Anfield 👊🔴 #LIVNFO — Liverpool FC (@LFC) November 22, 2025

A túloldalt az a Sean Dyche éppen az edző, aki korábban 83 meccs erejéig vezette a városi rivális Evertont. Dyche már a harmadik edző idén a bajnokságban 19. Forest kispadján, ugyanakkor az angol tréner némiképp stabilizálta az együttest. Az elmúlt két PL-meccsen négy pontot szerzett az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában a Fradival is találkozó Forest.

Taking on Liverpool this afternoon. 📋 pic.twitter.com/GUbP34KsHw — Nottingham Forest (@NFFC) November 22, 2025

A találkozó magyar idő szerint 16 órakor kezdődik, a Spíler 1 élőben közvetíti a meccset.

A két csapat legutóbbi egymás elleni meccse: