Slot a magyar válogatott kudarcáról beszélt, Szoboszlaira piszkos munka vár Liverpoolban

Az idei utolsó válogatottszünet után a Liverpool is gőzerővel készül az év végi hajtásra. Arne Slot együttesének az OPTA számításai szerint az egész Premier League-ben a legkönnyebb sorsolása lesz a következő nyolc fordulóban, a csapat a menetet szombaton a kieső helyen tanyázó Nottingham Forest ellen kezdi meg hazai pályán (16 óra, tv: Spíler1). Ugyanakkor az idényt Szoboszlai Dominikék hullámzóan kezdték, 11 bajnokin már ötször kikaptak, így címvédő létükre csak a nyolcadikok, az éllovas Arsenallal szemben pedig már most tetemesnek mondható, nyolcpontos a lemaradásuk.

A Liverpool legutóbb a Manchester City otthonában kapott ki 3-0-ra. Fotó: AFP

Szoboszlai újra jobbhátvéd lesz a Liverpool bajnokiján?

Angol sajtóhírek szerint a Liverpool első számú kapusa, Alisson a hétvégén visszatérhet a kapuba, a brazil még október elején, a Galatasaray elleni vesztes Bajnokok Ligája mérkőzésen sérült meg. Mindezt maga Slot is megerősítette a Forest elleni összecsapás előtti sajtótájékoztatón.

Ugyanakkor a holland hozzátette, az északír Conor Bradley és Florian Wirtz sem lesz bevethető a hétvégi meccsen, mindketten a válogatottnál sérültek meg. Wirtz akár már jövő héten visszatérhet Slot szerint, de Bradley és Frimpong hetekig nem lesz bevethető. Emellett Slot elmondta Jeremie Frimpong sem lesz bevethető a jobbhátvéd poszton, így újra Szoboszlai Dominik kerülhet vissza a védelembe.

Az újságírók meg is kérdezték a magyar csapatkapitányról, aki adja magát a jobbhátvédként. – Igen, ő minden poszton remekül játszik, de ott van Joe Gomez is, ugyanakkor ő 2025-ben mindössze kétszer játszott végig meccset, így felelőtlen lenne őt a következő hetekben folyamatosan kezdetni.

A Liverpool sűrű sorsolására Slot is utalt, hiszen a következő 22 napban hét meccset játszik, erre pedig mindössze öt elérhető védővel vág neki az együttes.

Slotot kérdezték Andy Robertsonról is, aki a skót válogatottal kijutott a vb-re. A Liverpool balhátvédje a győzelem után a nyáron elhunyt Diogo Jotára emlékezett meg, miután korábban rengeteget beszéltek arról, hogy a vb-n játszhatnak majd.

A tévén keresztül láttam Robertson interjúját, az ilyen pillanatokban, amikor Jotáról beszélünk, mindig az jut eszembe, hogy a gyerekeinek és a feleségének milyen borzasztóan nehéz lehet. Egy éve a Forest ellen idegenben 1-0-s hátrányban voltunk, ekkor Jota beállt, és pontot mentett nekünk. Soha nem lesz az a kifogásom, hogy Jota halála miatt állunk így, ez nem lenne fair, minden játékos máshogy dolgozza ezt fel.

A magyarok kiesése is téma volt a Liverpool sajtótájékoztatóján

Slotot Szoboszlai kapcsán az írek elleni vb-selejtezős kudarcról is kérdezték. – Igen, beszéltünk erről vele meg persze Kerkez Milossal is. Borzasztóan fájó lehetett, hogy ilyen közel voltak a rájátszáshoz, aztán a hosszabbításban esett ki a csapat. Láttuk, hogy a vb-re a kijutás mit jelent, gondolok itt például Robertsonra és a skótokra. De nem féltem Szoboszlait és Kerkezt, rendben lesznek, nem hiszem, hogy ez a holnapi teljesítményükre hatással lesz – mondta Slot, aki kiemelte azt az anomáliát is, hogy a vb-selejtező során mindössze két pontot szerző svédek továbbra is harcban vannak a vb-kijutásért, miután a Nemezetek Ligájában megnyerték a C ligát, miközben a magyar válogatott a legerősebb divízióban szerepelt, de ott a csoportjában a harmadik lett, majd a törökök ellen kiesett a B ligába.