Sokkoló ítéletet mondott Kerkez Milosról a Liverpool legendás futballistája

A Liverpool két legendás futballistája, Jamie Carragher és Robbie Fowler értékelték a csapat eddigi szereplését, illetve a nyári igazolásokat. Mint ismert, Szoboszlai Dominik csapata a legutóbbi átigazolási szezonban őrült összeget költött el, többek között Kerkez Milost is szerződtette, most viszont szenved, címvédőként mindössze nyolcadik a Premier League-ben. Carragher szerint muszáj védőt igazolni januárban, Fowler pedig súlyos ítéletet mondott Kerkezről is.

2025. 11. 21. 7:00
Kerkez Milos leigazolásával rosszabb lett a Liverpool a klub legendája szerint Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
A Liverpool a klubnál korábban soha nem látott összeget, 446 millió fontot költött el új igazolásokra egyetlen nyár alatt, érkezett többek között Alexander Isak, Hugo Ekitike, Florian Wirtz és Kerkez Milos is, akiket sok kritika ér . A befektetett pénz eddig nem térült meg, a Premier League-győztes csapat eddig szenvedett a szezonban, egyedül Szoboszlai Dominik nyújtott tartósan kimagaslót, így mindössze a nyolcadik helyen áll a Liverpool a bajnokságban.

Kerkez Milos súlyos kritikát kapott a Liverpool legendájától
Kerkez Milos súlyos kritikát kapott a Liverpool legendájától. Fotó: AFP

Most a csapat korábbi két legendás játékosa, Jamie Carragher és Robbie Fowler értékelte a helyzetet. Előbbi szerint hiába a nagy nyári költekezés, most muszáj középső védőt igazolnia Arne Slot csapatának a januári átigazolási szezonban. Fowler pedig lehangoló értékelést adott többek között Kerkezről is.

 

Carragher: Slot bizalomhiánya miatt kellett ennyit költeni a nyáron

A Liverpoollal BL-győztes védő, Carragher azt magyarázta meg, hogy miért volt szükség ennyi nyári igazolásra, a bajnokcsapat ilyen mértékű átalakítására: azért, mert Slot nem bízott többekben sem.

– Szükség volt ennyi új játékosra – jelentette ki Carragher. – Ha megnézem az előző csapatot: Kosztasz Címikaszban a menedzser nem igazán bízott, ezért kellett egy új balhátvéd.

Aki Kerkez Milos lett. De Carragher folytatta: az ugyancsak távozó Quansah, Harvey Elliott és Darwin Nunez sem élvezte az edző bizalmát, Diogo Jota pedig tragikusan elhunyt, ezért volt szükség Giovanni Leoni, Wirtz, Isak és Ekitike szerződtetésére is. Plusz a Real Madridba igazoló Trent Alexander-Arnoldot is pótolni kellett.

– Ha ennyi pénzt költesz, és a végén kiderül, hogy csak egyik vagy másik válik be, az nem túl „liverpooli”. Legalábbis nem olyan, mint ahogy az elmúlt években intéztük az átigazolásainkat – fogalmazott Carragher.

 

A Liverpoolnak védőt kell igazolnia, Kerkez Milos csalódást keltett

Carragher világosan megfogalmazta, miben volt hiányos a Liverpool nyári költekezése: – A Liverpoolnak januárban költenie kell, igazolnia kell egy középhátvédet, mert a nyáron is kellett volna egy középhátvédet vennie. Az egyetlen középhátvéd, akit igazoltak, Leoni volt, egy fiatal olasz játékos. Fantasztikusan nézett ki az egyetlen meccsén, de sajnos megsérült, így őt csak jövőre láthatjuk újra. A Liverpool szezonja valószínűleg emiatt mehetett félre, ezért muszáj lesz belenyúlniuk a keretbe januárban.

Carragher szavaival egyetértett a klub legendás, saját nevelésű, korábbi angol válogatott csatára, Robbie Fowler is, aki Kerkez Milost személy szerint is elővette az új igazolások közül.

– Jeremie Frimpong és Kerkez Milos érkezésével csak rosszabbak lettünk, nem jobbak – mondott súlyos ítéletet Fowler.

Ő is az okosabb kerettervezést hiányolja, amire jobban oda kellene figyelnie Arne Slot csapatának. Kerkez eddig 16 meccsen egy gólt szerzett a Liverpoolban.

