Súlyos átverés áldozata lett Kerkez Milos, ráadásul Szalaht is belekeverték

Ahogy az lenni szokott, a Facebook algoritmusa bedobál különböző posztokat az ember életébe (hírfolyamába), így akadt meg a szemünk Kerkez Milos egyik bejegyzésén. Pontosabban elsőre azt hittük, hogy a Liverpool magyar futballistájának posztjáról van szó, hiszen nemcsak a nevét viseli a profil, amely közzétette, hanem a hitelesített oldalakat jelző kék pipa is ott van mellette. Ezt eredetileg pont azért hozták létre, hogy különbséget lehessen tenni a hivatalos és a különböző rajongói vagy kamuoldalak között, amelyek ismert emberek nevét sajátítják ki.

Kerkez Milos nevével visszaélnek a közösségi médiában, a Liverpool magyar sztárja nevében Szalahról is posztoltak. Fotó: PETER POWELL/AFP

Ugyanakkor egyből gyanút keltett a poszt képe és tartalma. A Kerkez Milos nevét használó, elsőre teljes mértékben hivatalosnak látszó oldal egy fekete-fehér képet tett közzé a Liverpool egyiptomi sztárjáról, Mohamed Szalahról, és azt írta hozzá, hogy „Nem hiszem el”, egy kettétört szívecske formájú emotikonnal kiegészítve.

Kerkez Milos nevével visszaélnek, a Szalah-poszt darázsfészekbe nyúlás

Mindez október 29-én, 23.05-kor lett közzétéve, percekkel azután, hogy a Liverpool 3-0-s vereségével véget ért a Crystal Palace elleni Ligakupa-meccsen az Anfielden, ahol Kerkez Milos végig a pályán volt, Szalah pedig pihenőt kapva a lelátón ült.

Már az időzítés is gyanús, mert a legtöbb futballista – köztük a Liverpool két magyarja, Kerkez és Szoboszlai Dominik is – rendszeresen fáziskéséssel posztol a közösségi oldalaira a meccsek után, gyakran csak másnap, de biztos nem ilyen rövid idővel a lefújás után.

Az igazán gyanús persze maga a tartalom. Ahogy Szoboszlai, úgy Kerkez is tartózkodik a véleményformálástól, csak magára vagy a csapatára koncentrál és általában valamilyen pozitív üzenetet tesz közzé. Ezt nevezhetjük biztonsági játéknak is, ellenben az említett „Kerkez-poszt” kilógott ebből a sorból: az éppen kipécézett, a gyenge formája miatt sokat kritizált Szalahról került fel egy kép a „Nem hiszem el” kiírással, ami így is, úgy is értelmezhető, de mindenképpen darázsfészekbe nyúlásnak tűnik a Liverpool szezonbeli mélypontján.

A Liverpool magyarjának nevét használó kamuoldal megtévesztő

Alaposabban utánanéztünk az oldalnak, amelyről ekkor már kiderült, hogy rajongói oldalnak van beállítva, csakhogy ehhez rá kell kattintani. Ellenben ha valaki nem keresi fel közvetlenül az oldalt, csak a hírfolyamban látja a bejegyzéseit, ami az esetek nagy részében így történik, akkor ez nem derül ki. Akkor csupán annyi látszik, hogy ez Kerkez Milos oldala. Nézzük meg!