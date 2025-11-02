Rendkívüli

Brutális késes támadás a brit vonaton, sok a sérült + videó

Kerkez MilosMohamed SzalahLiverpool FC

Súlyos átverés áldozata lett Kerkez Milos, ráadásul Szalaht is belekeverték

Olyan közösségi oldal terjed, amely nemcsak használja Kerkez Milos nevét, hanem megtévesztő módon a hitelesített minősítést is megkapta. Pedig valójában semmi köze a Liverpool magyar futballistájához, mégis több követője van, mint Kerkez Milos valóban hivatalos, saját profiljának. Az átverős oldal miatt még bajba is kerülhet Kerkez, az egyik friss poszt Mohamed Szalahról például kellemetlenséget okozhat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 6:25
A Liverpool magyar védője, Kerkez Milos nevével visszaélnek a közösségi médiában Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy az lenni szokott, a Facebook algoritmusa bedobál különböző posztokat az ember életébe (hírfolyamába), így akadt meg a szemünk Kerkez Milos egyik bejegyzésén. Pontosabban elsőre azt hittük, hogy a Liverpool magyar futballistájának posztjáról van szó, hiszen nemcsak a nevét viseli a profil, amely közzétette, hanem a hitelesített oldalakat jelző kék pipa is ott van mellette. Ezt eredetileg pont azért hozták létre, hogy különbséget lehessen tenni a hivatalos és a különböző rajongói vagy kamuoldalak között, amelyek ismert emberek nevét sajátítják ki.

Kerkez Milos nevével visszaélnek a közösségi médiában, a Liverpool magyar sztárja nevében Szalah-ról is posztoltak
Kerkez Milos nevével visszaélnek a közösségi médiában, a Liverpool magyar sztárja nevében Szalahról is posztoltak. Fotó: PETER POWELL/AFP

Ugyanakkor egyből gyanút keltett a poszt képe és tartalma. A Kerkez Milos nevét használó, elsőre teljes mértékben hivatalosnak látszó oldal egy fekete-fehér képet tett közzé a Liverpool egyiptomi sztárjáról, Mohamed Szalahról, és azt írta hozzá, hogy „Nem hiszem el”, egy kettétört szívecske formájú emotikonnal kiegészítve.

Kerkez Milos nevével visszaélnek, a Szalah-poszt darázsfészekbe nyúlás

Mindez október 29-én, 23.05-kor lett közzétéve, percekkel azután, hogy a Liverpool 3-0-s vereségével véget ért a Crystal Palace elleni Ligakupa-meccsen az Anfielden, ahol Kerkez Milos végig a pályán volt, Szalah pedig pihenőt kapva a lelátón ült.

Már az időzítés is gyanús, mert a legtöbb futballista – köztük a Liverpool két magyarja, Kerkez és Szoboszlai Dominik is – rendszeresen fáziskéséssel posztol a közösségi oldalaira a meccsek után, gyakran csak másnap, de biztos nem ilyen rövid idővel a lefújás után.

Az igazán gyanús persze maga a tartalom. Ahogy Szoboszlai, úgy Kerkez is tartózkodik a véleményformálástól, csak magára vagy a csapatára koncentrál és általában valamilyen pozitív üzenetet tesz közzé. Ezt nevezhetjük biztonsági játéknak is, ellenben az említett „Kerkez-poszt” kilógott ebből a sorból: az éppen kipécézett, a gyenge formája miatt sokat kritizált Szalahról került fel egy kép a „Nem hiszem el” kiírással, ami így is, úgy is értelmezhető, de mindenképpen darázsfészekbe nyúlásnak tűnik a Liverpool szezonbeli mélypontján.

A Liverpool magyarjának nevét használó kamuoldal megtévesztő

Alaposabban utánanéztünk az oldalnak, amelyről ekkor már kiderült, hogy rajongói oldalnak van beállítva, csakhogy ehhez rá kell kattintani. Ellenben ha valaki nem keresi fel közvetlenül az oldalt, csak a hírfolyamban látja a bejegyzéseit, ami az esetek nagy részében így történik, akkor ez nem derül ki. Akkor csupán annyi látszik, hogy ez Kerkez Milos oldala. Nézzük meg! 

Így néz ki Kerkez valódi, hivatalos oldalának egy posztja a hírfolyamban:

Kerkez Milos Szoboszlaival, az igazi, hivatalos közösségi oldalán
Kerkez Milos Szoboszlaival, az igazi, hivatalos közösségi oldalán. Fotó: Facebook

És így néz ki a kamu, rajongói oldal egyik bejegyzése ugyanott:

Kerkez Milos kamu közösségi oldalának bejegyzése
Kerkez Milos kamu közösségi oldalának bejegyzése. Fotó: Facebook

Ugyanaz a név, ugyanaz a kék pipa. Ebből nem lehet megállapítani, hogy melyik az eredeti és melyik a kamu.

A Facebook eredetileg épp ezért vezette be a kék pipát, amelyet csak egy ellenőrzési folyamaton átesve lehetett megkapni, és ezzel garantálták az ismert embereknek, illetve márkáknak, hogy a hivatalos oldaluk egyértelműen megkülönböztethető legyen a nevüket használó kamuoldalaktól. Igen ám, csakhogy a Facebook egy ideje bevezette, hogy a kék pipát már meg is lehet vásárolni egy előfizetéssel, így kerülhetett fel a Kerkez Milos-féle rajongói oldalra is, ami ezáltal teljes mértékben megtévesztő lett.

A Kerkez nevét kisajátító kamuoldalnak több követője van, mint az igazinak

Az igazán megdöbbentő az, hogy Kerkez hivatalos oldalának kevesebb követője van, mint a kamuoldalnak: 11 ezer, illetve 16 ezer. A legtöbb futballista elsődleges közösségi oldala az Instagram, ahol Kerkeznek is már 1,4 millió követője van, de a klubokkal vagy épp szponzorokkal kötött szerződések a Facebook használatára is kötelezhetik a játékosokat, ahová általában ugyanazt a tartalmat osztják át.

Kerkeznek komoly kellemetlensége is származhat abból, ha a nevét megtévesztően használó, hitelesített oldal esetleg vállalhatatlan tartalmat tesz közzé. Mindenesetre ha bárki belefut egy Kerkez-posztba a Facebookon, érdemes plusz egy kattintással magára az oldalra navigálva ellenőrizni, hogy hivatalos bejegyzésről van-e szó.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Búcsú az igazi Európától

Kondor Katalin avatarja

Nagyon sok tudós ember és gondolkodó közölte már, hogy erősödik az a folyamat, melynek keretében Európa felszámolja önmagát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.