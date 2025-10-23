Rendkívüli

Orbán Viktor: A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma

Mohamed Szalah eltüntette annak a jelét, hogy ő a Liverpool játékosa lenne

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában a Liverpool szerdán este 5-1-re győzött Frankfurtban. A Vörösök korábbi alapembere, Mohamed Szalah a 74. percben állt be csereként, és ezúttal sem tudott kiemelkedőt nyújtani. A rossz formában lévő egyiptomi támadó csütörtökön a közösségi oldalán furcsa változtatást hajtott végre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 14:12
Mohamed Szalah nem találja a helyét a Liverpoolban
Mohamed Szalah nem találja a helyét a Liverpoolban (Fotó: NurPhoto/MI NEWS)
Mohamed Szalah 2017 óta a Liverpool játékosa, és az elmúlt években főszerepet vállalt a Vörösök sikereiben. A jelenlegi idényben azonban nem úgy megy az egyiptomi támadónak, mint korábban: 12 tétmérkőzésen 3 gól és 3 gólpassz a szélső mérlege. Szalah szerdán a kispadon kezdte az Eintracht Frankfurt elleni BL-mérkőzést, és azután – a 74. percben – lépett pályára, hogy már kialakult az 1-5-ös végeredmény. A hátralévő időben helyzeteket hagyott ki, az önzősége ráadásul Florian Wirtzet is megfosztotta egy valószínű góltól, így a liverpooli szurkolók között nem Frankfurtban lett népszerűbb a 33 éves futballista.

Mohamed Szalah X-oldalának fejléce eddig (felül) és csütörtök óta (alul) – már nincs jel arra, hogy a Liverpool játékosa lenne
Mohamed Szalah X-oldalának fejléce eddig (felül) és csütörtök óta (alul) – már nincs jel arra, hogy a Liverpool játékosa lenne (Fotó: x.com/mosalah)

Mohamed Szalah meglepő tette a Liverpool BL-beli győzelme után

Az évadban Szalah már másodszor volt csere, és már Jürgen Klopp irányítása alatt is nehezen viselte, amikor olykor látszólag kikerült az alapemberek közül. Angliában úgy vélik, hogy ezúttal is egy sértődés állhat a háttérben, ugyanis 

a közösségi oldalán csütörtökön kitörölte a bemutatkozásából azt a mondatot, hogy „a Liverpool labdarúgója”.

Az X- mellett az Instagram-oldalán is hasonlóan tett a hullámvölgyben lévő egyiptomi játékos, aki több egyéb, Liverpoollal kapcsolatos tartalmat is törölt – mindenféle indoklás nélkül. 

Többen a becserélésekor és a Bajnokok Ligája-mérkőzés végén látott arckifejezéséből arra következtetnek, hogy Szalah már nem boldog a négy vereség után ismét nyerő Liverpoolnál, és ennek egyik jele lehet a csütörtöki tette is.

A Vörösök legközelebb szombaton lépnek pályára, akkor – magyar idő szerint 21 órától – a Premier League-ben a Brentford otthonába látogatnak.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

