A „tízéves” Kerkeznek is odaszóltak, a Liverpool-ikon kitenné az eddigi legfontosabb játékost

Mohamed Szalah a Liverpool legrosszabbul teljesítő játékosai között volt az értékelések szerint, az egyiptomi két nagy lehetőséget is elpuskázott a Manchester United ellen, s már hét mérkőzés óta képtelen akciógólt szerezni, ami a legrosszabb sorozata a Vörösökhöz való átigazolása óta.

Kerkez Milost nem először vették elő egy Liverpool-vereség után (Fotó: AFP/Peter Powell)

Carragher Szalah-ot kitenné a kezdőcsapatból

A 33 esztendős klasszis visszaesése a szakértőknél is forró téma, Jamie Carragher szerint Arne Slotnak komolyan el kell gondolkodnia azon, hogy másnak ad lehetőséget Szalah helyén.

– Most vagyunk abban a szakaszban, amikor Szalah-nak nem kellene automatikusan kezdenie minden héten – mondta Carragher Gary Neville podcastjében az előző idény végén két évvel hosszabbító támadóról. – Ez nagy dilemmát jelenthet Slotnak a jövőben.

Már nincs ott a neve Virgil van Dijké mellett, amikor a legfontosabb játékosokról beszélünk.

A Liverpoolra két idegenbeli meccs vár (a BL-ben a Frankfurt, a bajnokságban a Brentford ellen – a szerk.), és nem hiszem, hogy Szalah-nak mindkettőn kezdenie kellene. Az Anfielden más a helyzet, ott a Liverpool mindig magasan helyezkedik el, a tizenhatos környékén, gyakoriak az olyan szituációk, amikből ma nem szerzett gólt, de általában veszélyt jelent. De idegenben nagy segítség lenne a szélső védőknek, ha más játszana, különösen a jelenlegi formájában.

A 38-szoros angol válogatott védő hozzátette, az idő előrehaladtával az ilyen helyzetek teljesen normálisak. – Elfogadná? Valószínűleg nem, de amikor elérsz egy bizonyos életkorba, meg kell értened a helyzetet, s ha nem is teljesítesz jól, mivel tudsz érvelni? Más lenne akkor, ha szerezne egy rakat gólt, az edző taktikai okokból változtatna, úgy érthető lenne a frusztráltság. De most szerintem nem panaszkodna, ha kihagyná a következő két idegenbeli meccs egyikét.

Szalah nagyon sokáig a Liverpool egyik, ha nem a legfontosabb futballistájának számított, ám Carragher szerint elértünk arra a pontra, amikor nem köré kellene építeni a csapatot. – Alexander Isak vagy Florian Wirtz lenne ideális, figyelembe véve az értük kiadott pénzt és az életkorukat viszonyítva Szalahéhoz. Jeremie Frimpong szóba jöhet Szalah helyén, jobban tudna segíteni a szélső védőknek hátul, emellett egy kis sebességet is hozna, mint ma is láthattuk.