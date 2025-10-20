LiverpoolJamie CarragherManchester UnitedKerkez MilosPremier LeagueGary Neville
A „tízéves” Kerkeznek is odaszóltak, a Liverpool-ikon kitenné az eddigi legfontosabb játékost

Egyre inkább kongatják a vészharangokat a Liverpool labdarúgócsapatánál, a Manchester United elleni 2-1-es vereség után több játékost is elővettek. Jamie Carragher egészen odáig ment, hogy kitenné a kezdőcsapatból az eddig húzóembernek számító Mohamed Szalah-ot, de Kerkez Milos is megkapta a magáét a Liverpool korábbi védőjének szakértőtársától, Gary Neville-től.

2025. 10. 20. 8:46
Mohamed Szalah formája egyre aggasztóbb (Fotó: AFP/Peter Powell)
Mohamed Szalah a Liverpool legrosszabbul teljesítő játékosai között volt az értékelések szerint, az egyiptomi két nagy lehetőséget is elpuskázott a Manchester United ellen, s már hét mérkőzés óta képtelen akciógólt szerezni, ami a legrosszabb sorozata a Vörösökhöz való átigazolása óta.

Kerkez Milost nem először vették elő egy Liverpool-vereség után
Kerkez Milost nem először vették elő egy Liverpool-vereség után (Fotó: AFP/Peter Powell)

Carragher Szalah-ot kitenné a kezdőcsapatból

A 33 esztendős klasszis visszaesése a szakértőknél is forró téma, Jamie Carragher szerint Arne Slotnak komolyan el kell gondolkodnia azon, hogy másnak ad lehetőséget Szalah helyén.

– Most vagyunk abban a szakaszban, amikor Szalah-nak nem kellene automatikusan kezdenie minden héten – mondta Carragher Gary Neville podcastjében az előző idény végén két évvel hosszabbító támadóról. – Ez nagy dilemmát jelenthet Slotnak a jövőben. 

Már nincs ott a neve Virgil van Dijké mellett, amikor a legfontosabb játékosokról beszélünk.

A Liverpoolra két idegenbeli meccs vár (a BL-ben a Frankfurt, a bajnokságban a Brentford ellen – a szerk.), és nem hiszem, hogy Szalah-nak mindkettőn kezdenie kellene. Az Anfielden más a helyzet, ott a Liverpool mindig magasan helyezkedik el, a tizenhatos környékén, gyakoriak az olyan szituációk, amikből ma nem szerzett gólt, de általában veszélyt jelent. De idegenben nagy segítség lenne a szélső védőknek, ha más játszana, különösen a jelenlegi formájában.

A 38-szoros angol válogatott védő hozzátette, az idő előrehaladtával az ilyen helyzetek teljesen normálisak. – Elfogadná? Valószínűleg nem, de amikor elérsz egy bizonyos életkorba, meg kell értened a helyzetet, s ha nem is teljesítesz jól, mivel tudsz érvelni? Más lenne akkor, ha szerezne egy rakat gólt, az edző taktikai okokból változtatna, úgy érthető lenne a frusztráltság. De most szerintem nem panaszkodna, ha kihagyná a következő két idegenbeli meccs egyikét.

Szalah nagyon sokáig a Liverpool egyik, ha nem a legfontosabb futballistájának számított, ám Carragher szerint elértünk arra a pontra, amikor nem köré kellene építeni a csapatot. – Alexander Isak vagy Florian Wirtz lenne ideális, figyelembe véve az értük kiadott pénzt és az életkorukat viszonyítva Szalahéhoz. Jeremie Frimpong szóba jöhet Szalah helyén, jobban tudna segíteni a szélső védőknek hátul, emellett egy kis sebességet is hozna, mint ma is láthattuk.

A Liverpool védekezése is gyengélkedik, Neville Kerkezt szidta

És ha már a szélső védők szóba kerültek: az értékeléseknél is alaposan lehúzott Kerkez Milost már nem először kritizálta Gary Neville.

A Liverpool védőinek egyéni teljesítménye nagyon gyenge volt, a döntéshozataluk sem volt megfelelő. Kerkez Milos még nem illeszkedett be, úgy játszik, mint egy tízéves balhátvéd

– mondta Neville.

A védekezéssel kapcsolatban Carragher is erős kritikát fogalmazott meg. – Ha megnézzük, hogy milyen szélső védőket igazolt a Liverpool, feltűnik, hogy elég aprók, s így nincs igazi fizikai jelenlétük. A pontrúgásoknál is gondot okoz ez, a Premier League stílusa jelenleg nem fekszik a csapatnak. Ez persze csak a jéghegy csúcsa, több probléma is van, 

az előző idény legjobbjai közül többen nincsenek ugyanazon a szinten.

Tavaly legyőzhetetlennek érződött a gárda, most meg négy meccset veszített sorozatban. Ugyanez volt a Manchester Cityvel az előző kiírásban, nehéz volt elhinni, hogy mi történik. A védekezésben sok gond van, ha ezt nem sikerül kijavítani, nem nyerhetik meg a bajnokságot – zárta szavait a Liverpool egykori labdarúgója.

Premier League, 8. forduló

szombat:

  • Nottingham Forest–Chelsea 0-3 (0-0)
  • Manchester City–Everton 2-0 (0-0)
  • Brighton–Newcastle United 2-1 (1-0)
  • Burnley–Leeds United 2-0 (1-0)
  • Crystal Palace–Bournemouth 3-3 (0-2)
  • Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2-0 (1-0)
  • Fulham–Arsenal 0-1 (0-0)

vasárnap:

hétfő:

  • West Ham United–Brentford 21.00 (tv: Spíler1)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva.

