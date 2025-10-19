LiverpoolManchester UnitedRúben Amorimvirgil Van DijkPremier League
magyar

Kritikusak a Liverpoolnál, megszólaltak a vitatott góllal kapcsolatban is

A Manchester United közel tíz év után ismét nyerni tudott az Anfielden, a vendégcsapat 2-1-re diadalmaskodott a Vörösök otthonában. A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk csalódást jelentő napról beszélt, míg az MU részéről Rúben Amorim szerint a vasárnapi ünneplés után másnap már a következő feladatra kell gondolni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 20:50
Virgil van Dijk sem tudta megakadályozni a Manchester United győzelmét Fotó: Peter Powell Forrás: AFP
A Liverpool Cody Gakpo révén a második félidőben egyenlíteni tudott, az utolsó szó azonban a Manchester Unitedé volt, Harry Maguire gólja azt jelentette, hogy az MU 2016 januárja után ismét győzelmet ünnepelhetett az Anfielden.

A Liverpoolnál csalódottak az újabb vereség után
A Liverpoolnál csalódottak az újabb vereség után. Fotó: AFP/Peter Powell

A Liverpool magának köszönheti a vereséget

– Elkerülhető második gólt kaptunk. Keményen dolgoztunk, hogy visszajöjjünk a meccsbe, rengeteg lehetőséget kidolgoztunk, hogy megszerezzük a győzelmet, csalódást keltő volt így veszíteni – mondta Virgil van Dijk a lefújás után. – Ha egészében nézzük a mérkőzést, kijelenhetjük, hogy túlságosan kapkodtunk. A United viszont türelmes volt, nem támadott le magasan, ugyanakkor nem engedett minket a labdához. Hiába alakítottunk ki sok helyzetet, a lényeg, hogy kikaptunk.

A 34 esztendős holland védőt megkérdezték a vendégek első góljáról, amelynél hiába maradt lent Alexis Mac Allister, Michael Oliver játékvezető nem állította meg a játékot. – Ha jól emlékszem, először egy United-játékos fejelt, azután én, közben pedig a könyökömmel eltaláltam Mac Allistert, aki elterült a földön, és én is elestem. Abból a szögből nehéz volt gólt szerezni, Bryan Mbeumónak azonban sikerült. Sok idő volt még ezután, de nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel – mondta Van Dijk, aki azt is elárulta, hogyan tudnak kimászni a gödörből. – Alázatosnak kell maradnunk, összetartanunk és a lehető legmagasabb szinten tartani az önbizalmunkat.

Amikor nehézre fordulnak a dolgok, fontos, hogy megőrizzük azt a mentalitást, mely szerint itt vagyunk egymásnak. Hosszú még az idény.

A Manchester Unitedet irányító Rúben Amorim nem becsülte túl a sikert. – Ma sokat jelent, később viszont már semmit, holnaptól a következő feladatokra koncentrálunk. A kulcspillanatokban néhány esetben szerencsénk volt, de minden egyes labdáért megharcoltunk. A legfontosabb a csapatszellem volt, alakulhatnak bárhogy a dolgok, ha ez megvan, megnyerheted bármelyik mérkőzést.

Premier League, 8. forduló

szombat:

  • Nottingham Forest–Chelsea 0-3 (0-0)
  • Manchester City–Everton 2-0 (0-0)
  • Brighton–Newcastle United 2-1 (1-0)
  • Burnley–Leeds United 2-0 (1-0)
  • Crystal Palace–Bournemouth 3-3 (0-2)
  • Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2-0 (1-0)
  • Fulham–Arsenal 0-1 (0-0)

vasárnap:

hétfő:

  • West Ham United–Brentford 21.00 (tv: Spíler1)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva!

