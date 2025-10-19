Kritikusak a Liverpoolnál, megszólaltak a vitatott góllal kapcsolatban is

A Liverpool Cody Gakpo révén a második félidőben egyenlíteni tudott, az utolsó szó azonban a Manchester Unitedé volt, Harry Maguire gólja azt jelentette, hogy az MU 2016 januárja után ismét győzelmet ünnepelhetett az Anfielden.

A Liverpoolnál csalódottak az újabb vereség után. Fotó: AFP/Peter Powell

A Liverpool magának köszönheti a vereséget

– Elkerülhető második gólt kaptunk. Keményen dolgoztunk, hogy visszajöjjünk a meccsbe, rengeteg lehetőséget kidolgoztunk, hogy megszerezzük a győzelmet, csalódást keltő volt így veszíteni – mondta Virgil van Dijk a lefújás után. – Ha egészében nézzük a mérkőzést, kijelenhetjük, hogy túlságosan kapkodtunk. A United viszont türelmes volt, nem támadott le magasan, ugyanakkor nem engedett minket a labdához. Hiába alakítottunk ki sok helyzetet, a lényeg, hogy kikaptunk.

A 34 esztendős holland védőt megkérdezték a vendégek első góljáról, amelynél hiába maradt lent Alexis Mac Allister, Michael Oliver játékvezető nem állította meg a játékot. – Ha jól emlékszem, először egy United-játékos fejelt, azután én, közben pedig a könyökömmel eltaláltam Mac Allistert, aki elterült a földön, és én is elestem. Abból a szögből nehéz volt gólt szerezni, Bryan Mbeumónak azonban sikerült. Sok idő volt még ezután, de nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel – mondta Van Dijk, aki azt is elárulta, hogyan tudnak kimászni a gödörből. – Alázatosnak kell maradnunk, összetartanunk és a lehető legmagasabb szinten tartani az önbizalmunkat.

Amikor nehézre fordulnak a dolgok, fontos, hogy megőrizzük azt a mentalitást, mely szerint itt vagyunk egymásnak. Hosszú még az idény.

A Manchester Unitedet irányító Rúben Amorim nem becsülte túl a sikert. – Ma sokat jelent, később viszont már semmit, holnaptól a következő feladatokra koncentrálunk. A kulcspillanatokban néhány esetben szerencsénk volt, de minden egyes labdáért megharcoltunk. A legfontosabb a csapatszellem volt, alakulhatnak bárhogy a dolgok, ha ez megvan, megnyerheted bármelyik mérkőzést.