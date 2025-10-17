Szoboszlai Dominikmagyar labdarúgó válogatottEAFC 26Liverpool FC

A szurkolók is örülhetnek, Szoboszlai Dominik végre megkapta, ami jár neki

Módosította a népszerű focis játék, az EAFC 26 Szoboszlai Dominik értékelését. A magyar válogatott és a Liverpool középpályása az októberi frissítéssel 83-ás helyett immár 87-és értékkel bír a játékban. Szoboszlai alulértékeltségét a szurkolók jelezték, erre reagált a játékot fejlesztő cég.

2025. 10. 17. 20:41
Szoboszlai Dominik a magyar válogatott és a Liverpool mezében is villogott ősszel, nem véletlenül értékeli többre már az EAFC 26 játék is Fotó: Csudai Sándor
  • Szoboszlai Dominik minden tekintetben előrelépett, a virtuális világban legalábbis mindenképp. Rengeteg szurkoló jelezte, hogy az EAFC 26-os játék alulértékeli a magyar válogatott csapatkapitányát, s Szoboszlai klubja, a Premier League-címvédő Liverpool örömmel jelentette be az X oldalán, hogy a kritikák halló fülekre találtak.
Szoboszlai Dominik Arsenal elleni szabadrúgásgólja a Liverpool győzelmét jelentette, s hozzájárulhatott az EAFC 26 értékelés javulásához is
Szoboszlai Dominik Arsenal elleni szabadrúgásgólja a Liverpool győzelmét jelentette, s hozzájárulhatott az EAFC 26 értékelés javulásához is (Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell)

A népszerű focis játékot fejlesztő EA cég néhány játékosnak igazságot szolgáltatott októberi újraértékelésével, s a szűk körbe bekerült Szoboszlai Dominik is.

Szoboszlai Dominik minden mutatóban előrelépett

A Liverpool magyar sztárja minden egyes mutatóban kapott néhány plusz pontot a korábbi értékeléshez képest.

  • sebesség: 79 helyett 83
  • lövés: 82 helyett 86
  • passz: 84 helyett 87
  • cselezés: 82 helyett 86
  • védekezés 67 helyett 71
  • fizikum: 76 helyett 81
  • összérték: 83 helyett 87

A szurkolók külön kiemeltek, hogy Szoboszlai védekezését nagyon alacsonyra értékelte a játék, noha immár a futballista jobbhátvédként is bizonyított.

Nem véletlen, hogy ez a mutató emelkedett a legtöbbet, holtversenyben a fizikummal, amelyben szinten öt ponttal jobb Szoboszlai új mutatója. Ahhoz képest, hogy a magyar futballistát a Premier League egyik legnagyobb munkabírású játékosának tartják, még a 81-es értékelés is alacsonynak tűnik.

Összességében azonban a négy pontos előrelépés abban a dimenzióban, ahol Szoboszlai található, az igazi világsztárok közé emelte az EAFC 26-ban. Tegyük hozzá, a pályán nyújtott teljesítménye alapján.

