A szurkolók is örülhetnek, Szoboszlai Dominik végre megkapta, ami jár neki

- Szoboszlai Dominik minden tekintetben előrelépett, a virtuális világban legalábbis mindenképp. Rengeteg szurkoló jelezte, hogy az EAFC 26-os játék alulértékeli a magyar válogatott csapatkapitányát, s Szoboszlai klubja, a Premier League-címvédő Liverpool örömmel jelentette be az X oldalán, hogy a kritikák halló fülekre találtak.
A népszerű focis játékot fejlesztő EA cég néhány játékosnak igazságot szolgáltatott októberi újraértékelésével, s a szűk körbe bekerült Szoboszlai Dominik is.
Szoboszlai Dominik minden mutatóban előrelépett
A Liverpool magyar sztárja minden egyes mutatóban kapott néhány plusz pontot a korábbi értékeléshez képest.