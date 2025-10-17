LiverpoolManchester UnitedArne SlotPremier League

Mi a baj a Liverpoollal? Slot kimondta a választ

A válogatottszünet után a 8. fordulóval folytatódik a Premier League. A hétvége egy rangadót is tartogat, a Manchester United a címvédő Liverpool vendége lesz. A vasárnapi mérkőzés előtt a zsinórban három vereségnél járó Vörösök menedzsere, Arne Slot sajtótájékoztatót tartott, ahol a sérültekről és Mohamed Szalah formahanyatlásáról is beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 10:49
A Manchester United előtti rangadó előtt Arne Slot a legrosszabb időszakát élte meg a Liverpool vezetőedzőjeként Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
Az eredmények alapján a Liverpool remekül kezdte az idényt, a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is sorra hozta a mérkőzéseket, de a rossz játéknak meglett a böjtje, és minden sorozatot figyelembe véve jelenleg három vereségnél tart a PL címvédője . Arne Slot együttese a Manchester United ellen térhet vissza a győztes útra.

Slot egyelőre nem látja a megoldást a Liverpool problémáira
Slot egyelőre nem látja a megoldást a Liverpool problémáira. Fotó: AFP

Slot a sérültekről

A válogatottszünet alatt több liverpooli alapember küszködött kisebb-nagyobb sérüléssel. A rangadót felvezető sajtótájékoztatón Slot megnyugtatta a szurkolókat, szavai alapján a többségük ott lehet a pályán vasárnap. – Ryan Gravenberch még nem edzett, de rendben van. Ibrahima Konaté visszatért hozzánk, arra számítunk, hogy velünk edz ma. Alissonról nem tudom megmondani, mikor tér vissza, ma még nem edz velünk. Most és a jövő héten biztosan nem játszhat – fedte fel a holland menedzser.

 

A Liverpool problémáiról

Arról, hogy miben kell javulnia a csapatának, így vélekedett: – Ha összehasonlítjuk az előző idénnyel, most 

kevesebb helyzetet alakítunk ki, viszont még mindig nálunk a legmagasabb a várható gólok száma, a legtöbb helyzet és kaput eltaláló lövés, ugyanakkor túl sok gólt kaptunk. Kilenc gólt, ebből négyet pontrúgásból, ami nem tükrözi azt, hogy mennyi helyzetet engedtünk az ellenfeleknek. A másik öt gól: kettő gyors ellentámadásból, három nyílt játékból. Túl sok beadást engedünk az ellenfeleknek, ezen változtatnunk kell, ebben javulnunk kell. Az ellenfelek másképp játszanak ellenünk, mint korábban, sokkal több hosszú labdát kapunk, mint tavaly ilyenkor. Már most, hét meccs után, a tavalyi mennyiség egyharmadánál tartunk. Meg kell találnunk a választ erre.

 

Mohamed Szalah formahanyatlásáról

A Liverpoolnak az is problémát jelent, hogy gólzsákja, Mohamed Szalah formán kívül van, az ősszel magához képest keveset termel, tíz meccsen három gól és ugyanennyi gólpassz a mérlege. Slotnak felvetették, hogy a Manchester United ellen belerázódhat az egyiptomi, hiszen nála többször senki sem vette be a Vörös Ördögök kapuját, de az edző szerint nem ezen múlik a dolog. – Szerintem nem lenne szabad számítania, hogy vasárnap ki ellen játszunk. 

Ha zsinórban három meccset elveszítettél, és a Liverpool mezét viseled, akkor reagálnod kell a történtekre. A játékosok minden meccsen mindent beleadnak az első perctől az utolsóig – három meccsen is hátrányból kellett visszajönnünk, kétszer sikerült is, de végül kikaptunk. Mindig kell, hogy legyen válaszreakció – nem csak Szalah részéről, hanem mindenkitől 

– szögezte le.

Szalah mellett a rekordigazolást, Alexander Isakot is sokat kritizálják, mert nem találja a góllövő cipőjét. Slot megvédte a svéd csatárt, aki sérülése után nem volt az elvárt fizikai állapotban, amikor Liverpoolba került.

– Fizikailag már közel van ahhoz a szinthez, amit elvárunk, és mostantól kezdve már reálisan tudjuk megítélni a teljesítményét. Tisztában vagyok vele, hogyan működik ez az iparág: ha kétszer játszik, és nem szerez gólt, az nem az, amit az emberek látni akarnak. Szerintem most ért véget számára az előszezon, már lejátszott néhány meccset, hetven-nyolcvan perceket. Szóval most meglátjuk, hol tart valójában.

Premier League, 8. forduló

szombat:

  • Nottingham Forest–Chelsea 13.30 (tv: Spíler1)
  • Brighton–Newcastle United 16.00
  • Burnley–Leeds United 16.00
  • Crystal Palace–AFC Bournemouth 16.00 (tv: Match4)
  • Manchester City–Everton 16.00 (tv: Spíler1)
  • Sunderland–Wolverhampton Wanderers 16.00
  • Fulham–Arsenal 18.30 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Tottenham Hotspur–Aston Villa 15.00 (tv: Spíler1)
  • Liverpool–Manchester United 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • West Ham United–Brentford 21.00 (tv: Spíler1)

A tabella:

1. Arsenal 7 14- 3 16 pont

2. Liverpool FC 7 13- 9 15

3. Tottenham Hotspur 7 13- 5 14

4. Bournemouth 7 11- 8 14

5. Manchester City 7 15- 6 13

6. Crystal Palace 7 9- 5 12

7. Chelsea 7 13- 9 11

8. Everton 7 9- 7 11

9. Sunderland 7 7- 6 11

10. Manchester United 7 9-11 10

11. Newcastle United 7 6- 5 9

12. Brighton 7 10-10 9

13. Aston Villa 7 6- 7 9

14. Fulham 7 8-11 8

15. Leeds United 7 7-11 8

16. Brentford 7 9-12 7

17. Nottingham Forest 7 5-12 5

18. Burnley 7 7-15 4

19. West Ham United 7 6-16 4

20. Wolverhampton 7 5-14 2

 

Premier League-lázban ég az ország!

