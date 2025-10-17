Mi a baj a Liverpoollal? Slot kimondta a választ

Az eredmények alapján a Liverpool remekül kezdte az idényt, a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is sorra hozta a mérkőzéseket, de a rossz játéknak meglett a böjtje, és minden sorozatot figyelembe véve jelenleg három vereségnél tart a PL címvédője . Arne Slot együttese a Manchester United ellen térhet vissza a győztes útra.
Slot a sérültekről
A válogatottszünet alatt több liverpooli alapember küszködött kisebb-nagyobb sérüléssel. A rangadót felvezető sajtótájékoztatón Slot megnyugtatta a szurkolókat, szavai alapján a többségük ott lehet a pályán vasárnap. – Ryan Gravenberch még nem edzett, de rendben van. Ibrahima Konaté visszatért hozzánk, arra számítunk, hogy velünk edz ma. Alissonról nem tudom megmondani, mikor tér vissza, ma még nem edz velünk. Most és a jövő héten biztosan nem játszhat – fedte fel a holland menedzser.
A Liverpool problémáiról
Arról, hogy miben kell javulnia a csapatának, így vélekedett: – Ha összehasonlítjuk az előző idénnyel, most
kevesebb helyzetet alakítunk ki, viszont még mindig nálunk a legmagasabb a várható gólok száma, a legtöbb helyzet és kaput eltaláló lövés, ugyanakkor túl sok gólt kaptunk. Kilenc gólt, ebből négyet pontrúgásból, ami nem tükrözi azt, hogy mennyi helyzetet engedtünk az ellenfeleknek. A másik öt gól: kettő gyors ellentámadásból, három nyílt játékból. Túl sok beadást engedünk az ellenfeleknek, ezen változtatnunk kell, ebben javulnunk kell. Az ellenfelek másképp játszanak ellenünk, mint korábban, sokkal több hosszú labdát kapunk, mint tavaly ilyenkor. Már most, hét meccs után, a tavalyi mennyiség egyharmadánál tartunk. Meg kell találnunk a választ erre.