Gyűlnek a viharfelhők Liverpool felett: újabb kulcsember miatt aggódhatnak

A holland válogatott fölényes győzelmei ellenére még nem kvalifikálta magát a világbajnokságra, ezért Ronald Koeman szövetségi kapitány a legjobbjaira is számít minden meccsen. Így a Liverpool négy játékosa, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk, Cody Gakpo és Jeremie Frimpong mindig meghívót kap – előbbi három alapember, Frimpong pedig legtöbbször a kispadról száll be, vagy éppen nem száll be.

A Liverpool duója, Virgil van Dijk és Cody Gakpo kiválóan teljesített a holland válogatottban Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Remekeltek a liverpooliak a válogatottszünetben

Ez a Málta és a Finnország elleni 4-0-s diadalok alkalmával is így volt, és a liverpooliak fontos szerepet játszottak a győzelmekben. Gakpo csütörtökön Máltán a büntetőpontról duplázott és egy gólpasszt is kiosztott, majd vasárnap is betalált, Van Dijk fejesgóllal jelentkezett. Gravenberch mindkét alkalommal kezdett, de a finnek ellen csak egy félidőt bírt, majd le kellett cserélni.

A Liverpool-szurkolók a szívükhöz kaphattak, mert Alisson sérülés miatt hagyta ki a válogatottszünetet, Ibrahima Konaté elhagyta a franciák táborát, mert a combjával gondjai akadtak, most pedig egy harmadik kulcsjátékos miatt is aggódhattak. Koeman megerősítette, nem a teljesítménye miatt kellett lecserélni Gravenberchet.

– Ryan jelezte, hogy enyhe fájdalmat érez a combhajlítójában. Természetesen nem kockáztattunk vele – fedte fel a szövetségi kapitány.

Ezt minden bizonnyal Liverpoolban is értékelték, hiszen a zsinórban három vereségnél járó csapatra vasárnap 17.30-kor az ősi rivális Manchester United elleni rangadó vár, és a fontos bajnokin minden bizonnyal Gravenberch is szerepet kapna. A szavai alapján nem kizárt, hogy pályára léphet a 23 éves középpályás.

– Részben erőnléti okokból cseréltek le. Hosszú az idény, szóval elővigyázatosak vagyunk. Jól érzem magam, és élvezem az edző bizalmát – tette hozzá.

Hollandia a folytatásban, november 14-nél a második lengyeleknél vendégeskedik, majd három nappal később a litvánokat fogadják a vb-selejtezők utolsó fordulójában.

Világbajnok selejtezők, G csoport Hollandia 16 pont/6 mérkőzés Lengyelország 13/6 Finnország 10/7 Litvánia 3/7 Málta 2/6

