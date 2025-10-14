Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

LiverpoolRyan Gravenberchholland válogatott

Gyűlnek a viharfelhők Liverpool felett: újabb kulcsember miatt aggódhatnak

A Liverpool három kulcsjátékosa a holland válogatottban is alapember, ezért a napokban sem pihennek. Cody Gakpo és Virgil van Dijk remekelt ezeken a mérkőzéseken, ám Ryan Gravenberch miatt aggódhat Arne Slot, a Liverpool menedzsere.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 5:47
Ryan Gravenberchre (középen) nagy szüksége van a Liverpoolnak Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A holland válogatott fölényes győzelmei ellenére még nem kvalifikálta magát a világbajnokságra, ezért Ronald Koeman szövetségi kapitány a legjobbjaira is számít minden meccsen. Így a Liverpool négy játékosa, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk, Cody Gakpo és Jeremie Frimpong mindig meghívót kap – előbbi három alapember, Frimpong pedig legtöbbször a kispadról száll be, vagy éppen nem száll be.

A Liverpool duója, Virgil van Dijk és Cody Gakpo kiválóan teljesített a holland válogatottban
A Liverpool duója, Virgil van Dijk és Cody Gakpo kiválóan teljesített a holland válogatottban Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Remekeltek a liverpooliak a válogatottszünetben

Ez a Málta és a Finnország elleni 4-0-s diadalok alkalmával is így volt, és a liverpooliak fontos szerepet játszottak a győzelmekben. Gakpo csütörtökön Máltán a büntetőpontról duplázott és egy gólpasszt is kiosztott, majd vasárnap is betalált, Van Dijk fejesgóllal jelentkezett. Gravenberch mindkét alkalommal kezdett, de a finnek ellen csak egy félidőt bírt, majd le kellett cserélni.

A Liverpool-szurkolók a szívükhöz kaphattak, mert Alisson sérülés miatt hagyta ki a válogatottszünetet, Ibrahima Konaté elhagyta a franciák táborát, mert a combjával gondjai akadtak, most pedig egy harmadik kulcsjátékos miatt is aggódhattak. Koeman megerősítette, nem a teljesítménye miatt kellett lecserélni Gravenberchet.

– Ryan jelezte, hogy enyhe fájdalmat érez a combhajlítójában. Természetesen nem kockáztattunk vele – fedte fel a szövetségi kapitány.

Ezt minden bizonnyal Liverpoolban is értékelték, hiszen a zsinórban három vereségnél járó csapatra vasárnap 17.30-kor az ősi rivális Manchester United elleni rangadó vár, és a fontos bajnokin minden bizonnyal Gravenberch is szerepet kapna. A szavai alapján nem kizárt, hogy pályára léphet a 23 éves középpályás.

– Részben erőnléti okokból cseréltek le. Hosszú az idény, szóval elővigyázatosak vagyunk. Jól érzem magam, és élvezem az edző bizalmát – tette hozzá.

Hollandia a folytatásban, november 14-nél a második lengyeleknél vendégeskedik, majd három nappal később a litvánokat fogadják a vb-selejtezők utolsó fordulójában.

Világbajnok selejtezők, G csoport

  1. Hollandia 16 pont/6 mérkőzés
  2. Lengyelország 13/6
  3. Finnország 10/7
  4. Litvánia 3/7
  5. Málta 2/6

 

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön pluszizgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.