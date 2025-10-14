Gyűlnek a viharfelhők Liverpool felett: újabb kulcsember miatt aggódhatnak

A holland válogatott fölényes győzelmei ellenére még nem kvalifikálta magát a világbajnokságra, ezért Ronald Koeman szövetségi kapitány a legjobbjaira is számít minden meccsen. Így a Liverpool négy játékosa, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk, Cody Gakpo és Jeremie Frimpong mindig meghívót kap – előbbi három alapember, Frimpong pedig legtöbbször a kispadról száll be, vagy éppen nem száll be.
Remekeltek a liverpooliak a válogatottszünetben
Ez a Málta és a Finnország elleni 4-0-s diadalok alkalmával is így volt, és a liverpooliak fontos szerepet játszottak a győzelmekben. Gakpo csütörtökön Máltán a büntetőpontról duplázott és egy gólpasszt is kiosztott, majd vasárnap is betalált, Van Dijk fejesgóllal jelentkezett. Gravenberch mindkét alkalommal kezdett, de a finnek ellen csak egy félidőt bírt, majd le kellett cserélni.
A Liverpool-szurkolók a szívükhöz kaphattak, mert Alisson sérülés miatt hagyta ki a válogatottszünetet, Ibrahima Konaté elhagyta a franciák táborát, mert a combjával gondjai akadtak, most pedig egy harmadik kulcsjátékos miatt is aggódhattak. Koeman megerősítette, nem a teljesítménye miatt kellett lecserélni Gravenberchet.
– Ryan jelezte, hogy enyhe fájdalmat érez a combhajlítójában. Természetesen nem kockáztattunk vele – fedte fel a szövetségi kapitány.
Ezt minden bizonnyal Liverpoolban is értékelték, hiszen a zsinórban három vereségnél járó csapatra vasárnap 17.30-kor az ősi rivális Manchester United elleni rangadó vár, és a fontos bajnokin minden bizonnyal Gravenberch is szerepet kapna. A szavai alapján nem kizárt, hogy pályára léphet a 23 éves középpályás.
– Részben erőnléti okokból cseréltek le. Hosszú az idény, szóval elővigyázatosak vagyunk. Jól érzem magam, és élvezem az edző bizalmát – tette hozzá.
Hollandia a folytatásban, november 14-nél a második lengyeleknél vendégeskedik, majd három nappal később a litvánokat fogadják a vb-selejtezők utolsó fordulójában.
Világbajnok selejtezők, G csoport
