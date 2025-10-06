Két újabb csapás érte a Liverpool csapatát, Slot erre nem számított

Múlt szombaton a Liverpool a 95. percben bekapott góllal bukta el Londonban 2-1-re a Chelsea elleni rangadót. Ibrahima Konaté ekkor már nem volt a pályán, az 56. percben Arne Slot lecserélte, Curtis Jones váltotta. A tréner a találkozó után elmondta, a cserének nem taktikai oka volt, a francia védő nem érezte magát százszázalékos állapotban, ő is látta, hogy sántított. Slot megjegyezte, bízik benne, hogy nincs nagy baj. Konatét behívták a francia válogatottba, amely az előttünk álló napokban Azerbajdzsán és Izland ellen játszik vb-selejtezőt, de a L’Équipe ma komoly kétségeket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy Konaté bevethető lesz-e. Befutott ugyan a Clairefontaine-en-Yvelines-i edzőközpontba, de kiderült, hogy a játékosnak megsérült a négyfejű combizma.

A Liverpool védője, Ibrahima Konaté érkezik a francia válogatott edzőtáborába Fotó: AFP

🚑 𝗙𝗜𝗧𝗡𝗘𝗦𝗦 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 - @LEquipe: Liverpool defender Ibrahima Konate is suffering from a quadriceps injury. The French national team will analyse his situation upon his arrival at Clairefontaine.



An update on Konaté’s fitness is expected in the coming hours. pic.twitter.com/5WIEiORVDo — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) October 6, 2025

Főhet a Liverpool edzőjének a feje

Arne Slotnak az is komoly fejfájást jelent, hogy kidőlt a Liverpool első számú kapusa, Alisson, aki novemberig vélhetően nem tér vissza, a középhátvéd Giovanni Leoni pedig a szezon hátralévő részében biztosan nem játszik, miután keresztszalag-szakadást szenvedett. Így a Liverpoolnak a védelem közepén komoly gondjai lehetnek. Wataru Endo, aki a Chelsea ellen a 86. percben állt be, szintén megsérült, nem játszhat a japán válogatottban. Liverpoolban abban bíznak, hogy Konaté is visszatérhet Angliába, és a válogatottszünetben pihenhet, nem „kínozzák” a válogatottban.