LiverpoolIbrahima KonatéWataru EndoArne SlotChelsea

Két újabb csapás érte a Liverpool csapatát, Slot erre nem számított

Rossz napok járnak a Liverpool labdarúgócsapatára. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese egymás után háromszor kikapott, és sorra sérülnek meg a játékosai. Kiderült, hogy a Liverpool múlt szombati, Chelsea ellen 2-1-re elveszített bajnoki meccsén Ibrahima Konaté combsérülést szenvedett. Mi több, Wataru Endo is megsérült a találkozón.

2025. 10. 06. 17:56
Ibrahima Konaté a Galatasaray elleni BL-meccsen Fotó: YASIN AKGUL Forrás: AFP
Múlt szombaton a Liverpool a 95. percben bekapott góllal bukta el Londonban 2-1-re a Chelsea elleni rangadót. Ibrahima Konaté ekkor már nem volt a pályán, az 56. percben Arne Slot lecserélte, Curtis Jones váltotta. A tréner a találkozó után elmondta, a cserének nem taktikai oka volt, a francia védő nem érezte magát százszázalékos állapotban, ő is látta, hogy sántított. Slot megjegyezte, bízik benne, hogy nincs nagy baj. Konatét behívták a francia válogatottba, amely az előttünk álló napokban Azerbajdzsán és Izland ellen játszik vb-selejtezőt, de a L’Équipe ma komoly kétségeket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy Konaté bevethető lesz-e. Befutott ugyan a Clairefontaine-en-Yvelines-i edzőközpontba, de kiderült, hogy a játékosnak megsérült a négyfejű combizma.

A Liverpool védője, Ibrahima Konaté érkezik a francia válogatott edzőtáborába
A Liverpool védője, Ibrahima Konaté érkezik a francia válogatott edzőtáborába Fotó: AFP

Főhet a Liverpool edzőjének a feje

Arne Slotnak az is komoly fejfájást jelent, hogy kidőlt a Liverpool első számú kapusa, Alisson, aki novemberig vélhetően nem tér vissza, a középhátvéd Giovanni Leoni pedig a szezon hátralévő részében biztosan nem játszik, miután keresztszalag-szakadást szenvedett. Így a Liverpoolnak a védelem közepén komoly gondjai lehetnek. Wataru Endo, aki a Chelsea ellen a 86. percben állt be, szintén megsérült, nem játszhat a japán válogatottban. Liverpoolban abban bíznak, hogy Konaté is visszatérhet Angliába, és a válogatottszünetben pihenhet, nem „kínozzák” a válogatottban.

 

A Chelsea–Liverpool találkozó összefoglalója a YouTube-linkre kattintva tekinthető meg:

