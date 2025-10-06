Rendkívüli

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Emil Nielsen kényes kérdést kapott a Veszprémről, de nem köntörfalazott + videó
klubvilágbajnokságBarcelonaEHFOne VeszprémEmil Nielsen

Emil Nielsen kényes kérdést kapott a Veszprémről, de nem köntörfalazott + videó

Egyszerre volt bosszantó és megnyugtató, hogy az elmúlt héten az Egyiptomban rendezett férfikézilabda-klubvilágbajnokság döntőjében a One Veszprém csapatát kétszeri hosszabbításban 31-30-ra legyőző Barcelona kapusa parádézott a meccsen. A dán Emil Nielsen ugyanis 2026 nyarától a Veszprém hálóőre lesz.

2025. 10. 06. 16:20
Emil Nielsen szenzációan formában védett a klubvilágbajnokság döntőjében a Veszprém ellen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Emil Nielsen először nyilatkozott magyar médiumnak, amióta bejelentették, hogy 2026 nyarától a One Veszprém játékosa lesz. A 28 éves kapus a Sport TV Harmadik Félidő című műsorában szólalt meg, azt követően, hogy a klubilágbajnokság dötőjében múlt csütörtökön a Barcelona nagymértrékben neki köszönhetően győzte le kétszeri hosszabbítás után 31-30-ra a Veszprémet.  Nielsen 27 védést mutatott be!

Emil Nielsen 2026 nyarán lesz a Veszprém játékos
Emil Nielsen 2026 nyarán lesz a Veszprém játékosa Forrás: Handballveszprém.hu

– Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy egy ilyen nagyszerű klub játékosa leszek. Tudom, hogy az új klubom még sosem nyert Bajnokok Ligáját és remélem, velem sikerülhet. Ez a legfőbb motivációm a klubváltás kapcsán. Nem akarom azt mondani, hogy a Veszprém el van átkozva, de már annyiszor járt közel a célhoz és sosem érte el, hogy valahol azt remélem, én lehetek az egyik játékos, aki segít megtörni az átkot. Ez lebeg előttem, ezért megyek oda – nyilatkozta Emil Nielsen.

A Veszprémnek négy vesztett BL-döntője van (2002, 2015, 2016 és 2019). Ez a legtöbb azon klubok közül, akik még nem emelhették magasba a BL-trófeát. S Emil Nielsen 2026-ban természetesen még a Barcelonával szeretne felérni a csúcsra.

Emil Nielsen bízik benne, hogy a Veszprém vele végre megnyeri a BL-t

– Eddig csak a kézilabda miatt jártam Magyarországon, várom, hogy megismerjem új otthonomat és befogadjam az ottani kultúrát – ezt már arról mondta Nielsen, mire számíthatunk tőle. A jövőbeni csapattársakra, elsősorban a majd előtte elhelyezkedő veszprémi védősorra is kitért: – Fantasztikusan néz ki, és Thiagus Petrus személyében a világ egyik legjobb védőjét is megszerezték, akivel három évet játszottam és nagyon élveztem, szóval ő nagyszerű igazolás, és rajta kívül is csupa jó védő, fizikálisan erős játékos van a keretben, ebben óriási potenciál rejlik. Dragan Pechmalbeket is ismerem közelebbről, vele Nantes-ban játszottam együtt, de a többiekkel is találkoztam a múltban, szóval csupa jó srác, és várom, hogy közelebbről is megismerjem őket és együtt alkossunk valami nagyot. Izgalmas lesz.

Emil Nielsen megkapta a kérdést, szerinte mikor nyeri meg a Veszprém a BL-t.

Igazán nem szeretnék balszerencsés jóslatokba bocsátkozni. Én azért igazolok oda, hogy Bl-t nyerjek. Szóval remélem, a következő három évben sikerülni fog. Ez lebeg a szemem előtt, megtörni az átkot, és elhozni ezt a címet Veszprémbe. Remélem, sikerülni fog! 

– szögezte le Nielsen,

A One Veszprém tehát ezüstérmes lett a klub-vb-n, csütörtökön pedig már újra a Bajnokok Ligájában láthatjuk. A negyedik fordulót rendezik, és ez lesz a csoportkör egyik legerősebb napja magyar szempontból, hiszen az EHF-nél a Veszprém–Kielce rangadó a „hét mérkőzése”. Ráadásul azt követően azonnal jön a Barcelona–OTP Bank-Pick Szeged derbi. A Sport1 mindkét találkozót élőben közvetíti.

A menetrend:
One Veszprém–Kielce: október 9., csütörtök 18.45, Sport1; kommentátor: Bartha Zoltán
Barcelona–OTP Bank-Pick Szeged: október 9., csütörtök 20.45, Sport1; kommentátor: Méhes Gábor

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.