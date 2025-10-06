Emil Nielsen kényes kérdést kapott a Veszprémről, de nem köntörfalazott + videó

Emil Nielsen először nyilatkozott magyar médiumnak, amióta bejelentették, hogy 2026 nyarától a One Veszprém játékosa lesz. A 28 éves kapus a Sport TV Harmadik Félidő című műsorában szólalt meg, azt követően, hogy a klubilágbajnokság dötőjében múlt csütörtökön a Barcelona nagymértrékben neki köszönhetően győzte le kétszeri hosszabbítás után 31-30-ra a Veszprémet. Nielsen 27 védést mutatott be!

Emil Nielsen 2026 nyarán lesz a Veszprém játékosa Forrás: Handballveszprém.hu

– Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy egy ilyen nagyszerű klub játékosa leszek. Tudom, hogy az új klubom még sosem nyert Bajnokok Ligáját és remélem, velem sikerülhet. Ez a legfőbb motivációm a klubváltás kapcsán. Nem akarom azt mondani, hogy a Veszprém el van átkozva, de már annyiszor járt közel a célhoz és sosem érte el, hogy valahol azt remélem, én lehetek az egyik játékos, aki segít megtörni az átkot. Ez lebeg előttem, ezért megyek oda – nyilatkozta Emil Nielsen.

A Veszprémnek négy vesztett BL-döntője van (2002, 2015, 2016 és 2019). Ez a legtöbb azon klubok közül, akik még nem emelhették magasba a BL-trófeát. S Emil Nielsen 2026-ban természetesen még a Barcelonával szeretne felérni a csúcsra.

Emil Nielsen bízik benne, hogy a Veszprém vele végre megnyeri a BL-t

– Eddig csak a kézilabda miatt jártam Magyarországon, várom, hogy megismerjem új otthonomat és befogadjam az ottani kultúrát – ezt már arról mondta Nielsen, mire számíthatunk tőle. A jövőbeni csapattársakra, elsősorban a majd előtte elhelyezkedő veszprémi védősorra is kitért: – Fantasztikusan néz ki, és Thiagus Petrus személyében a világ egyik legjobb védőjét is megszerezték, akivel három évet játszottam és nagyon élveztem, szóval ő nagyszerű igazolás, és rajta kívül is csupa jó védő, fizikálisan erős játékos van a keretben, ebben óriási potenciál rejlik. Dragan Pechmalbeket is ismerem közelebbről, vele Nantes-ban játszottam együtt, de a többiekkel is találkoztam a múltban, szóval csupa jó srác, és várom, hogy közelebbről is megismerjem őket és együtt alkossunk valami nagyot. Izgalmas lesz.

Emil Nielsen megkapta a kérdést, szerinte mikor nyeri meg a Veszprém a BL-t.

Igazán nem szeretnék balszerencsés jóslatokba bocsátkozni. Én azért igazolok oda, hogy Bl-t nyerjek. Szóval remélem, a következő három évben sikerülni fog. Ez lebeg a szemem előtt, megtörni az átkot, és elhozni ezt a címet Veszprémbe. Remélem, sikerülni fog!

– szögezte le Nielsen,