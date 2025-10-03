Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért + videó

Szép kis jövő: saját kapusa verte meg a Veszprémet a klub-vb döntőjében

Nincs abban semmi meglepő, hogy a kapusok kulcsszerepet játszottak a férfikézilabda-klubvilágbajnokság döntőjében. A Veszprém kapusa, Rodrigo Corrales nagyszerűen védett, megérdemelten választották a torna legjobb játékosának (MVP), de barcelonai kollégája, Emil Nielsen rajta is túltett. Egyszerre bosszantó és megnyugtató, hogy a Barcelona a dán hálóőr vezérletével nyert kétszeri hosszabbításban 31-30-ra.

2025. 10. 03. 7:30
Emil Nielsen félelmetes formában védett a klubvilágbajnokság döntőjében (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)
Végig roppant szorosan alakult a kézilabda-klubvilágbajnokság döntője. A Barcelona a második félidő elején rövid ideig vezetett három góllal (17-14-re és 18-15-re), többnyire csak egy gól volt a két csapat között. A második hosszabbítás vége felé a Veszprém elhúzhatott volna két góllal, ami eldöntötte volna a találkozót, de miként tudósításunkban is írtuk, Emil Nielsen hárította Adel ziccerét. Ez volt a döntő momentum, a Barca egyenlített, a magyar bajnokcsapat hajszolta a győzelmet, a katalánok üres kapus góllal nyertek végül 31-30-ra.

Rodrigo Corrales, a Veszprém kapusa lett az MVP, de Emil Nielsen (Barcelona) még nála is jobban védett a kézilabda klubvilágbajnokság döntőjében
Rodrigo Corrales, a Veszprém kapusa lett az MVP, de Emil Nielsen (Barcelona) még nála is jobban védett a kézilabda klubvilágbajnokság döntőjében (Fotó: One Veszprém)

A Veszprém négy címet is elhozott Kairóból, hiszen a torna álomcsapatába ketten is bekerültek Xavi Pascual együtteséből, továbbá Hugo Descat lett a gólkirály, Rodrigo Coralles pedig az MVP, ám a döntő hőse Emil Nielsen volt. Rodrigo Coralles is kiváóan védett (16 védés, 39 százalékos hatékonyság), a Barcelona kapusa viszont egészen döbbenetes statisztikát mutatott, miként arról az Instagram-történetében is megemlékezett:

  • 27 védés
  • 49 százalékos hatékonyság
  • ráadásként még egy gólpasszt is adott.

Xavi Pascual: Emil Nielsen a világ legjobb kapusa

A Veszprém edzője is méltatta Emil Nielsent, szerinte ő a világ legjobb kapusa: – Ahogy az elődöntő után is mondtam, ha egy csapat így küzd, az edzőnek nagyon büszkének kell lennie. Persze követtünk el hibákat, de ugyanúgy a Barcelona is. Megmutattuk, hogy tudunk harcolni, jól játszottunk. Tudtuk, hogy nehéz lesz, náluk van a világ legjobb kapusa, többek között, de azt gondolom, hogy mindent megtettünk és büszkének kell lennünk! – idézi a One Veszprém a spanyol edző nyilatkozatát.

Nos, remény nem csupán Xavi Pascualnak, hanem a Veszprémnek is, hogy a világ legjobb kapusa 2026 nyarától már náluk játszik, Emil Nielsen érkezését júliusban hivatalosan is bejelentették.

Xavi Pascual figyelmezteti a szövetséget: kizsigerlik a Veszprémet (Fotó: One Veszprém)

Kisebb csörte a Veszprém és a szövetség között

A Nemzeti Sport helyszíni beszámolója Xavi Pascual a nyilatkozatát az alábbiakkal egészítette ki: 

– A magyar kézilabdának fontos, hogy a Veszprém itt van a klubvilágbajnokságon, de az nem jó, hogy a versenynaptár szerint egyből bajnokit kell játszanunk otthon, a srácok nem ezt érdemlik.

Ezt a meccset majd a szövetséggel kell lejátszani.

Xavi Pascualnak azért is fájó lehet a vereség, mert hat megnyert klubvilágbajnokság után – tavaly már a Veszprémmel – most vesztesen kell távoznia.

A klubvilágbajnokság álomcsapata

Kapus: Emil Nielsen (Barcelona)
Jobbszélső: Aleix Gómez Abello (Barcelona)
Jobbátlövő: Ivan Martinovic (Veszprém)
Irányító: Gísli Kristjánsson (Magdeburg)
Balátlövő: Timothey N’Guessan (Barcelona)
Balszélső: Hugo Descat (Veszprém)
Beálló: Magnus Saugstrup (Magdeburg)
MVP: Rodrigo Coralles (Veszprém)
Gólkirály: Descat – 28 góllal

 

